Hockey sur glace - : Zug vs Zürich 1 - 2 (1-0 0-0 0-2) Le 23/04/2022 Bossard Arena, Zug [ Zug ] [ Zürich ] Le Z à 60' du titre Pour l'acte III de la série finale de première division helvète, saison 21-22, c'est le EV Zug - en mal de victoires - qui accueille Zürich, sept réussites de rang. C'est en avantage numérique que Gregory Hofmann (13e) donne le premier avantage aux Taureaux et en fin de match, Zürich a repris le dessus et vaincu, avec Sven Andrighetto (50e) et Denis Malgin (52e). Avec cette victoire, les ZSC Lions de Rikard Grönborg met le EVZ de Dan Tangnes dos au mur. Le quatrième match au Hallenstadion aura un goût de titre pour le Zürcher SC ou de retour zougois. Bossard Arena, Zug, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 24/04/2022 à 10:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7500 spectateurs Arbitres : Marc Wiegand, Miroslav Stolc et Dominik Altmann, Thomas Wolf Buts :

Zug :

Zürich : Pénalités 3x2' contre Zug 4x2' contre Zürich



Catarina de Freitas Le 1er bloc zurichois a à nouveau fait parler la poudre, en moins de 20' de jeu par joueur : 12 tirs, 2 buts, 6 pts au total







