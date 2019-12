Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Zürich vs Bern 1 - 4 (0-1 1-1 0-2) Le 17/12/2019 Hallenstadion, Zürich-Oerlikon [ Zürich ] [ Bern ] Berne tête la première Zürich accueille le club de la capitale pour le 15e soir de match au Hallenstadion. Hallenstadion, Zürich-Oerlikon, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 18/12/2019 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



9872 spectateurs
Arbitres : Anssi Salonen, Christian Nikolic et Balazs Kovacs, Stany Gnemmi

Zürich :

Pénalités 3x2' + 1x10' contre Zürich 3x2' contre Bern



Avant la partie de ce mardi soir, les ZSC Lions étaient devant... très loin devant le SC Bern. Au Hallenstadion, le CP Berne est venu chercher 3 points importants pour sa place au classement. Toujours sous la barre les Bernois ont enchaîné les victoires. La dernière face à Fribourg-Gottéron 4-2, avant la pause nationale. Zürich, de son côté, se doit de se récupérer d'une situation de 3 victoires en 5 matchs, histoire de sécuriser sa place de leader à 51 points. Seul Reto Schäppi (34e) a sauvé l'honneur du Z. Inti Pestoni s'est offert 3 points durant le match, en marquant à la 5e minute et en assistant Yanik Burren à la 35e et Vincent Praplan à la 43e. Simon Moser a définitivement clot les discussions à 51:41, asissté par Mark Arcobello et Thomas Rüfenacht. Grâce à cette victoire, les ours peuvent recoller avec la barre, à égalité avec le HCFG et se rendront à Langnau ce vendredi. Ce même jour, Zürich, toujours 1er de National League, ira défier Fribourg.







