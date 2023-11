Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Zürich vs Bern 4 - 1 (1-0 1-1 2-0) Le 31/10/2023 Swiss Life Arena, Zürich-Altstetten, MSL [ Zürich ] [ Bern ] Lammikko montre la voie Swiss Life Arena, Zürich-Altstetten, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 01/11/2023 à 23:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



11319 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Ken Mollard et Sébastien Duc, Aurélien Urfer Buts :

Zürich :

Bern : Pénalités 3x2' contre Zürich 3x2' contre Bern Catarina de Freitas (archives) Mardi soir, dans un choc du top 4 du hockey helvète, le second de National League accueillait le quatrième de la ligue. Le réalisme zurichois a fait la différence dans cette rencontre. 27 secondes pour lancer la rencontre

Celui qui a été retardataire à cause d’un bouchon ou d’un retrait de boisson à la buvette peut s’en vouloir. En tout début de match, c’est Lammikko qui contrarie les plans de Tapola. La rondelle vient sur Wüthrich. Voulant transmettre le puck sur Knight, l’international helvète loupe totalement sa transmission qui atterrit sur l’ancien pensionnaire de LNH qui n’a plus qu’à pousser au fond sans difficulté pour son septième but de la saison régulière (00:27 ; 1-0). Zürich continue de pousser pour faire plier les hommes de la capitale. Cinq minutes plus tard, Riedi presse contre la bande Zgraggen qui est derrière la cage de son gardien. Le puck vient sur Malgin, positionné proche de l’enclave à gauche. Wüthrich repousse de la botte. La défense bernoise ne parvient pas à se dégager. Dans la continuité, c’est Lehtonen qui tente sa chance, proche de la zone d’engagement gauche. Wüthrich dévie encore le disque.

Fuss est le premier joueur sanctionné à 10:59 pour une crosse haute. Cela permet à Kukan de lancer en profondeur Lammikko et toujours sur la gauche. Son tir croisé trouve le chemin du portier adverse. En fin de période, le Club des Patineurs de Berne essaie de revenir à la marque. Frk montre la voie en tirant à plusieurs reprises sur Hrubec. Profitant d’une pénalité à 17:49 à l’encontre d’Andrighetto, Knight a une magnifique opportunité de revenir à 1-1. Devant la cage, il est parfaitement servi mais tir trop sur le gardien.

Tirs : 10 de chaque côté



Un deuxième tiers équilibré

Hollenstein va en prison après 43 secondes pour une obstruction. Berne en profite mais les locaux résistent. A la toute fin du power play, alors qu’il ne reste que quelques secondes, Scherwey part tout seul malgré trois défenseurs qui tentent de le suivre. Il contourne la cage, rabat la rondelle mais Hrubec maintien au chaud le puck. Par la suite, le jeu est plutôt équilibré. Une pénalité en différée est alors signalée par les officiels. En sortant Hrubec, un autre patineur apparaît. La rondelle est bien gardée par les locaux. Lehtonen tente sa chance de loin, Grant travaille bien devant la cage pour gêner Wüthrich, masqué (31:31 ; 2-0).

Berne est piqué et va réduire l’écart avant la fin du tiers. Un défenseur est pressé par Bader et deux autres coéquipiers. La rondelle vient sur Scherwey qui décale à gauche Honka. Ce dernier déclenche un tir qui fini au fond de la cage (35:02 ; 2-1). Enfin, alors qu’il restait une minute et trente secondes à jouer, Berne se fait subtiliser la rondelle par Grant. Il part seul au but et se présente face à Wüthrich. Il perd ses appuis dans le face-à-face et percute violement le gardien. En toute sportivité, les deux joueurs se serrent la main.

Tirs : 10 (Zürich) / 09 (Berne)



Malgin et Sigrist pour conclure

Ce troisième tiers est parti sur les mêmes bases que le précédent à savoir un nombre de tir élevés des deux côtés. La défense locale évite tout revirement de situation, Hrubec réalise une bonne partie. Les visiteurs sont obligés de se découvrir en fin de rencontre et vont encaisser deux buts. Grant lance en profondeur Malgin qui bat Wüthrich (57:38 ; 3-1) et le pressing de Fröden derrière la cage qui a bien fonctionné pour permettre à Sigrsit de consolider la victoire (57:50 ; 4-1).

Tirs : 13 (Zürich) / 12 (Berne)

Victoire nette des Lions sur Berne qui ont eu le mérite de ne rien lâcher avant les trois dernière minutes. Mardi soir, dans un choc du top 4 du hockey helvète, le second de National League accueillait le quatrième de la ligue. Le réalisme zurichois a fait la différence dans cette rencontre.Celui qui a été retardataire à cause d’un bouchon ou d’un retrait de boisson à la buvette peut s’en vouloir. En tout début de match, c’est Lammikko qui contrarie les plans de Tapola.Zürich continue de pousser pour faire plier les hommes de la capitale. Cinq minutes plus tard, Riedi presse contre la bande Zgraggen qui est derrière la cage de son gardien. Le puck vient sur Malgin, positionné proche de l’enclave à gauche. Wüthrich repousse de la botte. La défense bernoise ne parvient pas à se dégager. Dans la continuité, c’est Lehtonen qui tente sa chance, proche de la zone d’engagement gauche. Wüthrich dévie encore le disque.Fuss est le premier joueur sanctionné à 10:59 pour une crosse haute. Cela permet à Kukan de lancer en profondeur Lammikko et toujours sur la gauche. Son tir croisé trouve le chemin du portier adverse. En fin de période, le Club des Patineurs de Berne essaie de revenir à la marque. Frk montre la voie en tirant à plusieurs reprises sur Hrubec. Profitant d’une pénalité à 17:49 à l’encontre d’Andrighetto, Knight a une magnifique opportunité de revenir à 1-1. Devant la cage, il est parfaitement servi mais tir trop sur le gardien.Tirs : 10 de chaque côtéHollenstein va en prison après 43 secondes pour une obstruction. Berne en profite mais les locaux résistent. A la toute fin du power play, alors qu’il ne reste que quelques secondes, Scherwey part tout seul malgré trois défenseurs qui tentent de le suivre. Il contourne la cage, rabat la rondelle mais Hrubec maintien au chaud le puck. Par la suite, le jeu est plutôt équilibré. Une pénalité en différée est alors signalée par les officiels. En sortant Hrubec, un autre patineur apparaît.Berne est piqué et va réduire l’écart avant la fin du tiers.Enfin, alors qu’il restait une minute et trente secondes à jouer, Berne se fait subtiliser la rondelle par Grant. Il part seul au but et se présente face à Wüthrich. Il perd ses appuis dans le face-à-face et percute violement le gardien. En toute sportivité, les deux joueurs se serrent la main.Tirs : 10 (Zürich) / 09 (Berne)Ce troisième tiers est parti sur les mêmes bases que le précédent à savoir un nombre de tir élevés des deux côtés. La défense locale évite tout revirement de situation, Hrubec réalise une bonne partie. Les visiteurs sont obligés de se découvrir en fin de rencontre et vont encaisser deux buts.Tirs : 13 (Zürich) / 12 (Berne)Victoire nette des Lions sur Berne qui ont eu le mérite de ne rien lâcher avant les trois dernière minutes. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur