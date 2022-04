Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Zürich vs Bienne 3 - 1 (0-0 1-0 2-1) Le 04/04/2022 Hallenstadion, Zürich-Oerlikon, MSL [ Zürich ] [ Bienne ] Malheur au vaincu ! Hallenstadion, Zürich-Oerlikon, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 05/04/2022 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



10615 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Michael Tscherrig et David Obwegeser, Eric Cattaneo Buts :

Zürich :

Bienne : Yves Seira (archives) S. Andrighetto (4 tirs cadrés, 1 goal) et ses collègues iront jouer Fribourg-Gottéron en ½

Hier soir, à l’Hallenstadion, se déroulait l’ultime rencontre de la série entre Zürich et Bienne. Qualifié de justesse en évitant les pré-play offs, les Bernois ont surpris les Zurichois en menant 2-0. Les hommes de Rikard Grönborg ont ensuite réagi avec deux victoires sur la plus petite des marges (1-0) dans des rencontres très serrées. Le 31 mars, Bienne était en bonne posture en s’imposant 1-3 à l’extérieur mais sur le même score, les Lions ont remporté le match n° 6. Dans cette série très intéressante, le duel entre les deux Top Scorer Rajala et Andrighetto allait être déterminant. Dans une patinoire comble, qui l’allait l’emporter et passer en ½ finale ? Hier soir, à l’Hallenstadion, se déroulait l’ultime rencontre de la série entre Zürich et Bienne. Qualifié de justesse en évitant les pré-play offs, les Bernois ont surpris les Zurichois en menant 2-0. Les hommes de Rikard Grönborg ont ensuite réagi avec deux victoires sur la plus petite des marges (1-0) dans des rencontres très serrées. Le 31 mars, Bienne était en bonne posture en s’imposant 1-3 à l’extérieur mais sur le même score, les Lions ont remporté le match n° 6. Dans cette série très intéressante, le duel entre les deux Top Scorer Rajala et Andrighetto allait être déterminant. Dans une patinoire comble, qui l’allait l’emporter et passer en ½ finale ?

Tension palpable

Côté feuille de match, rien n’est à signaler : les deux gardiens démarrant sont toujours Kovar pour la formation locale et Shikin pour les visiteurs, depuis la blessure du titulaire Van Pottelberghe. Les premières minutes sont stériles. Il est clair que les deux formations ne souhaitent encaisser le premier but, ce qui pourrait être déstabilisant pour la suite de la rencontre. Les organismes sont aussi, touchés car l’intensité de ses playoffs sont intenses. Bienne va se montrer en premier, après environ 5 minutes de jeu. L’action démarre depuis la zone défensive. Grossmann remonte la glace et trouve Hofer en zone neutre. Schläpfer est juste à côté de lui sur la droite. Il rentre légèrement dans l’axe et prend le tir. L’ancien portier de l’Avtomobilist Yekaterinburg fait opposition du bras gauche. Quelques instants plus tard, Kovar sera décisif une nouvelle fois sur une double tentative de Sallinen. Sa jambière fait également opposition.



Ce sont les visiteurs qui prennent un peu plus de risques dans cette première période. Le pressing imposé par les attaquants biennois bloque la construction du jeu des joueurs locaux. Beaucoup de hors-jeux et de dégagements interdits sont à notifier. Toutefois, Zürich est dangereux lorsque le jeu se penche sur les côtés et que la rondelle est distribuée proche de l’enclave. Sauf qu’aucun attaquant n’est présent pour couper la trajectoire. Künzle se montre à son avantage avant le quart d’heure de jeu et tente de contourner la cage pour tenter de surprendre le gardien, sans succès. Les Lions peinent à trouver le cadre. Les timides tentatives d’Hollenstein et de Malgin ne surprennent pas Shikin qui est lui aussi, ancien gardien de l’Avtomobilist Yekaterinburg. Zürich termine mieux la première période mais le score reflète pour le moment, le match.



Andrighetto débloque la rencontre

Après la pause, les joueurs semblent plus frais et sont prêts à faire basculer le match, dans un sens ou dans l’autre. L’entame du tiers sera très important et le premier qui marquera aura l’ascendant psychologique pour ensuite, pouvoir gérer d’une autre manière, son adversaire. Künzle est derrière la cage zurichoise. Il remise la rondelle Grossmann dans l’axe mais son contrôle va s’en aller vers la zone d’engagement droite. Hollenstein est au pressing et récupère son bien. Il remonte seul, la glace sur le flanc gauche. Un trois contre trois se met en place. Dans sa course, Andrighetto temporise et intelligemment, se détache du marquage que Cunti lâche. Il décroise sa course de la droite vers la gauche. Il prend le tir du gauche qui ne laisse aucune chance à Shinkin (21:52 ; 1-0). D’entrée, le Top Scorer fait mal à son adversaire. La perte du palet a eu des conséquences. Rathgeb lancera la première réaction de son équipe d’un tir excentré sur la droite, cadré mais sans danger. Durant 5 minutes, les visiteurs ne vont pas se procurer d’occasions.



Durant ce temps-là, Malgin souhaite à tout prix marquer un but. Proche du but, il essaie de surprendre à deux reprises le gardien russe mais il gèlera deux fois. Meilleur joueur de sa formation en saison régulière (21 buts, 31 aides), l’ancien pensionnaire des Panthères de la Floride se fait discret sur cette rencontre. Durant ce tiers, les deux gardiens vont être déterminant à 12 reprises chacun, et les pénalités engendrées ne donneront rien pour les deux équipes. Le jeu est moins fluide qu’au début de la période mais les deux formations ne lâchent rien. Les contacts sont plus intenses, les officiels veillent.



Bienne réagit trop tard

Les joueurs du canton de Berne devaient prendre plus de risques, s’ils souhaitaient aller au tour suivant. L’entame du tiers est intéressante pour les joueurs au chandail jaune et peuvent prétendre à une égalisation. Fey a la rondelle dans la zone neutre et un contre peut se mettre en place. Baltisberger défend bien en un contre un et en perd même sa canne. Le puck va de la gauche vers la droite en direction de Froidevaux qui distille une passe parfaite à destination d’Hügli. Ce dernier avait l’égalisation toute faite mais Kovar réalise un arrêt de grande classe à bout pourtant, avec l’aide de la jambière. Azevedo est sanctionné après six minutes de jeu pour une crosse haute. Bienne est dans un temps fort et prend clairement le contrôle en ce début de tiers. Durant ce jeu de puissance, Kovar va sauver les siens à plusieurs reprises. Une première fois sur un tir lointain de Schläpfer et dans la continuité du rebond, ferme la porte à d’Hofer.

Et c’est justement, après le dernier tir que Zürich va en profiter pour prendre de l’avance. Kivistö dévie la rondelle pour Pedretti, qui va lancer en profondeur Malgin. La sentence est irrévocable : l’attaquant ajuste le portier adverse et en infériorité numérique (47:27 ; 2-0). Cruel dénouement pour Bienne qui avait pourtant, bien entamé la période. Le contre éclair des Lions a donné un coup au moral à son adversaire. Les joueurs de la capitale ne vont pas se laisser abattre et vont réduire l’écart. Cunti gagne l’engagement mais le ZSC ne parvient pas à dégager la rondelle. Schneeberger mise à la bleue pour Künzle. Kovar s’oppose mais ne gèle pas, ce qui permet à Cunti de suivre sur le rebond et de réduire la marque (50:44 ; 2-1). L’espoir renaît pour les partisans venus en nombre pour l’occasion. Antti Törmänen va alors prendre un ultime risque avant la fin du match et de sortir son gardien pour bénéficier d’un joueur supplémentaire. Pedretti, encore lui, va récupérer la rondelle sur le flanc droit. Il trouve collé à la ligne, Krüger qui trouve dans l’axe Azevedo qui marquera dans le but vide (59:46 ; 3-1).



Victoire 3 à 1 et série gagnée difficilement par les Lions ! Accrochés de bout en bout par des valeureux Biennois, l’issue de la série s’est jouée dans le dernier tiers. Pedretti aura réalisé, une belle prestation pour permettre à son équipe, de passer au tour suivant.



Statistiques des tirs : 5 / 8

12 /12

9 / 10 Côté feuille de match, rien n’est à signaler : les deux gardiens démarrant sont toujours Kovar pour la formation locale et Shikin pour les visiteurs, depuis la blessure du titulaire Van Pottelberghe. Les premières minutes sont stériles. Il est clair que les deux formations ne souhaitent encaisser le premier but, ce qui pourrait être déstabilisant pour la suite de la rencontre. Les organismes sont aussi, touchés car l’intensité de ses playoffs sont intenses. Bienne va se montrer en premier, après environ 5 minutes de jeu. L’action démarre depuis la zone défensive. Grossmann remonte la glace et trouve Hofer en zone neutre. Schläpfer est juste à côté de lui sur la droite. Il rentre légèrement dans l’axe et prend le tir. L’ancien portier de l’Avtomobilist Yekaterinburg fait opposition du bras gauche. Quelques instants plus tard, Kovar sera décisif une nouvelle fois sur une double tentative de Sallinen. Sa jambière fait également opposition.Ce sont les visiteurs qui prennent un peu plus de risques dans cette première période. Le pressing imposé par les attaquants biennois bloque la construction du jeu des joueurs locaux. Beaucoup de hors-jeux et de dégagements interdits sont à notifier. Toutefois, Zürich est dangereux lorsque le jeu se penche sur les côtés et que la rondelle est distribuée proche de l’enclave. Sauf qu’aucun attaquant n’est présent pour couper la trajectoire. Künzle se montre à son avantage avant le quart d’heure de jeu et tente de contourner la cage pour tenter de surprendre le gardien, sans succès. Les Lions peinent à trouver le cadre. Les timides tentatives d’Hollenstein et de Malgin ne surprennent pas Shikin qui est lui aussi, ancien gardien de l’Avtomobilist Yekaterinburg. Zürich termine mieux la première période mais le score reflète pour le moment, le match.Après la pause, les joueurs semblent plus frais et sont prêts à faire basculer le match, dans un sens ou dans l’autre. L’entame du tiers sera très important et le premier qui marquera aura l’ascendant psychologique pour ensuite, pouvoir gérer d’une autre manière, son adversaire. Künzle est derrière la cage zurichoise. Il remise la rondelle Grossmann dans l’axe mais son contrôle va s’en aller vers la zone d’engagement droite.. D’entrée, le Top Scorer fait mal à son adversaire. La perte du palet a eu des conséquences. Rathgeb lancera la première réaction de son équipe d’un tir excentré sur la droite, cadré mais sans danger. Durant 5 minutes, les visiteurs ne vont pas se procurer d’occasions.Durant ce temps-là, Malgin souhaite à tout prix marquer un but. Proche du but, il essaie de surprendre à deux reprises le gardien russe mais il gèlera deux fois. Meilleur joueur de sa formation en saison régulière (21 buts, 31 aides), l’ancien pensionnaire des Panthères de la Floride se fait discret sur cette rencontre. Durant ce tiers, les deux gardiens vont être déterminant à 12 reprises chacun, et les pénalités engendrées ne donneront rien pour les deux équipes. Le jeu est moins fluide qu’au début de la période mais les deux formations ne lâchent rien. Les contacts sont plus intenses, les officiels veillent.Les joueurs du canton de Berne devaient prendre plus de risques, s’ils souhaitaient aller au tour suivant. L’entame du tiers est intéressante pour les joueurs au chandail jaune et peuvent prétendre à une égalisation. Fey a la rondelle dans la zone neutre et un contre peut se mettre en place. Baltisberger défend bien en un contre un et en perd même sa canne. Le puck va de la gauche vers la droite en direction de Froidevaux qui distille une passe parfaite à destination d’Hügli. Ce dernier avait l’égalisation toute faite mais Kovar réalise un arrêt de grande classe à bout pourtant, avec l’aide de la jambière. Azevedo est sanctionné après six minutes de jeu pour une crosse haute. Bienne est dans un temps fort et prend clairement le contrôle en ce début de tiers. Durant ce jeu de puissance, Kovar va sauver les siens à plusieurs reprises. Une première fois sur un tir lointain de Schläpfer et dans la continuité du rebond, ferme la porte à d’Hofer.Et c’est justement, après le dernier tir que Zürich va en profiter pour prendre de l’avance.Cruel dénouement pour Bienne qui avait pourtant, bien entamé la période. Le contre éclair des Lions a donné un coup au moral à son adversaire. Les joueurs de la capitale ne vont pas se laisser abattre et vont réduire l’écart.. L’espoir renaît pour les partisans venus en nombre pour l’occasion. Antti Törmänen va alors prendre un ultime risque avant la fin du match et de sortir son gardien pour bénéficier d’un joueur supplémentaire.Victoire 3 à 1 et série gagnée difficilement par les Lions ! Accrochés de bout en bout par des valeureux Biennois, l’issue de la série s’est jouée dans le dernier tiers. Pedretti aura réalisé, une belle prestation pour permettre à son équipe, de passer au tour suivant. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur