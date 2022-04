Hockey sur glace - : Zürich vs Fribourg 6 - 2 (1-1 4-0 1-1) Le 14/04/2022 Hallenstadion, Zürich-Oerlikon [ Zürich ] [ Fribourg ] Zürich ira affronter Zug Dans cet acte 4 des demi-finales de National League 21/22, les ZSC Lions reçoivent Fribourg-Gottéron. Le premier buteur zurichois est Marc Aeschlimann (6e), l'égalisation tombe un peu plus tard grâce à David Desharnais (7e). En milieu de T2, Marcus Krüger (24e, 31e) et Simon Bodenmann (36e, 38e) confirment l'avantage clair du Z. Daniel Brodin (46e) tente tout de même de redonner des couleurs aux siens, mais Marc Aeschlimann (56e) conclue définitivement cette série. Zürich part en finale, Fribourg est en vacances. Hallenstadion, Zürich-Oerlikon, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 15/04/2022 à 10:24 Tweeter FICHE TECHNIQUE



11200 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Michael Tscherrig et David Obwegeser, Eric Cattaneo Buts :

Zürich :

Fribourg : Pénalités 3x2' contre Zürich 3x2'+1x5'+20' contre Fribourg



Catarina de Freitas M. Krüger (en tête de file) s'est octroyé trois points, 70% de ses engagements en moins de 18' de jeu © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo