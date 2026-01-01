En région lausannoise, le Final Four de Coupe de Suisse féminine avait lieu. Durant la première partie de la compétition (vendredi 16.01), les ZSC Lions Frauen et le SC Langenthal Damen se sont hissées à la finale pour la 3e place, synonyme de médaille de bronze. C'est l'internationale Krista Shashkina (Zürich, 7e, 12e, 45e) qui a offert trois buts sur quatre aux siennes. Lisa Rüedi (44e, Zürich), Lisa Cédelle et Jessica Boulanger (46e et 48e, Langenthal) ont également fait étalage de leurs talents. Les Zürichoises (actuelles 5e de PostFinance Women's League) s'octroient donc le bronze!