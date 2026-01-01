Hockey sur glace - : Zürich vs Langenthal 4 - 2 Le 17/01/2026 Vaudoise aréna, Prilly [ Zürich ] [ Langenthal ] Zürich en bronze ! En région lausannoise, le Final Four de Coupe de Suisse féminine avait lieu. Durant la première partie de la compétition (vendredi 16.01), les ZSC Lions Frauen et le SC Langenthal Damen se sont hissées à la finale pour la 3e place, synonyme de médaille de bronze. C'est l'internationale Krista Shashkina (Zürich, 7e, 12e, 45e) qui a offert trois buts sur quatre aux siennes. Lisa Rüedi (44e, Zürich), Lisa Cédelle et Jessica Boulanger (46e et 48e, Langenthal) ont également fait étalage de leurs talents. Les Zürichoises (actuelles 5e de PostFinance Women's League) s'octroient donc le bronze! Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 18/01/2026 à 21:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



346 spectateurs Arbitres : Dylan Weber, Jana Platzer et Maria Hauhia, Jennifer SalzmanN Buts :

Zürich :

Langenthal : Pénalités 2x2' contre Zürich 2x2'+1x20' contre Langenthal



