Le 14/01/2020 Hallenstadion, Zürich-Oerlikon [ Zürich ] [ Langnau ] Lions plus agressifs Retrouvez en photos le 19e match des ZSC Lions à domicile, face aux SCL Tigers. Hallenstadion, Zürich-Oerlikon, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 15/01/2020 à 11:45 FICHE TECHNIQUE



8418 spectateurs Arbitres : Micha Hebeisen, Anssi Salonen et Dario Fuchs, Flavio Ambrosetti Buts :

Zürich :

Langnau : Pénalités 6x2' contre Zürich 7x2' contre Langnau



Catarina de Freitas Avant cette partie, le Z rôdait entre la première et la troisième place... les Langnau Tigers, quant à eux, occupaient le Top 8 de National League. Bien qu'étant dans le Top 3, les ZSC Lions connaissent un parcours en dent de scie, mais viennent d'aligner deux victoires de suite. Langnau restait sur une série de trois défaites de rang.



Malgré un premier tiers vierge de tout but et une ouverture du score par Claudio Cadonau (21e), les hommes de Rikard Grönborg ont mis la compresse dès la mi-match. Pius Suter (30e) et Chris Baltisberger (39e) ont donné l'avantage à leurs supporters présents au Hallenstadion. Simon Bodenmann (41e), Fredrik Pettersson (56e) et Denis Hollenstein (57e, 60e) ont clos les débats durant le T3. La statistique des tirs est suffisamment parlante, 39-27 en faveur des Lions.



Avant cette partie, le Z rôdait entre la première et la troisième place... les Langnau Tigers, quant à eux, occupaient le Top 8 de National League. Bien qu'étant dans le Top 3, les ZSC Lions connaissent un parcours en dent de scie, mais viennent d'aligner deux victoires de suite. Langnau restait sur une série de trois défaites de rang.

Malgré un premier tiers vierge de tout but et une ouverture du score par Claudio Cadonau (21e), les hommes de Rikard Grönborg ont mis la compresse dès la mi-match. Pius Suter (30e) et Chris Baltisberger (39e) ont donné l'avantage à leurs supporters présents au Hallenstadion. Simon Bodenmann (41e), Fredrik Pettersson (56e) et Denis Hollenstein (57e, 60e) ont clos les débats durant le T3. La statistique des tirs est suffisamment parlante, 39-27 en faveur des Lions.

Les 3 points acquis à domicile propulsent à nouveau Maxim Noreau, Dominik Diem, Raphael Prassl et leurs coéquipiers à la première place de National League et Langnau reste à égalité de Bern, à l'étage 0 de la barre. Zürich se déplacera vendredi chez la lanterne rouge, Rapperswil-Jona et les Emmentalois iront en découdre avec le HC Lugano.







