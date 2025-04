Hockey sur glace - : Zürich vs Lausanne 3 - 2 (1-2 1-0 0-0 1-0) Après prolongation Le 17/04/2025 Swiss Life Arena, Zürich-Altstetten, MSL [ Zürich ] [ Lausanne ] Les ZSC Lions remportent l’acte II Les Zurichois ont vécu une soirée riche en rebondissements lors de la deuxième rencontre des playoffs contre Lausanne. Après avoir mené, puis été dépassés au score, ils se sont finalement imposés en prolongation sur le score de 3-2, confirmant ainsi leur victoire précédente à Lausanne. Swiss Life Arena, Zürich-Altstetten, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 18/04/2025 à 15:13 Tweeter FICHE TECHNIQUE



12000 spectateurs Arbitres : Mikko Kaukokari, Daniel Piechaczek et Dario Fuchs, Sébastien Duc Buts :

Zürich :

Lausanne : Pénalités 2x2' contre Zürich 5x2' contre Lausanne Catarina de Freitas (archives) C. Marti et Y. Weber ont apporté leur pierre à l'édifice: 16' et 18'09'' de jeu et 2 assist pour le second

Dès l'entame de match, le ZSC affiche ses intentions offensives. Après seulement cinq minutes de jeu, Justin Sigrist récupère le palet et marque le premier but du match pour Zurich. Toutefois, cette avance initiale est rapidement perdue. Profitant d'erreurs défensives et d'un relâchement du côté zurichois, Lausanne réussit à inverser la tendance grâce à des réalisations de Fuchs et Frick, terminant ainsi le premier tiers avec un avantage de 2-1.



Au retour du vestiaire, l'entraîneur zurichois Marco Bayer remobilise ses joueurs, qui dominent largement la deuxième période. Lausanne, contraint à défendre, subit la pression constante du ZSC. Cette domination finit par payer peu avant la seconde pause : Sven Andrighetto égalise sur une passe décisive de Christian Marti et Denis Malgin.



Le troisième tiers reprend sur le même schéma, avec Zurich dominant les débats et Lausanne résistant tant bien que mal. Malgré une supériorité numérique en fin de rencontre, les Zurichois ne parviennent pas à marquer, envoyant ainsi les deux équipes en prolongation.

C'est finalement Jesper Frödén qui délivre Zurich en prolongation, inscrivant le but décisif d'un tir puissant après une combinaison entre Grant et Weber. Cette victoire permet au ZSC Lions de mener désormais 2-0 dans cette série face à Lausanne avant la troisième rencontre programmée samedi prochain en terres vaudoises.







