Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Zürich vs Zug 3 - 6 (0-2 1-1 2-3) Le 22/10/2020 Hallenstadion, Zürich-Oerlikon [ Zürich ] [ Zug ] Zug trouble le Z Pour le compte de la 13e journée de National League, les ZSC Lions reçoivent le EV Zug. Retour en images. Hallenstadion, Zürich-Oerlikon, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 23/10/2020 à 14:08 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7319 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Ken Mollard et Dario Fuchs, David Obwegeser Buts :

Zürich :

Zug : Pénalités 8x2' contre Zürich 6x2' contre Zug



Catarina de Freitas Gregory Hofmann conservera son casque de meilleur pointeur Leader du championnat avant le match, le Stadtklub zürichois règne pratiquement sans partage avec 15 points. Seul le Lausanne HC (14 points) peut recoller. Le EVZ n'est pas loin, tout juste troisième à 11 points.



En supériorité numérique, Jan Kovar (05:11;0-1), servi en zone offensive par Santeri Alatalo, troue Ludovic Waeber une première fois, en utilisant le dernier Zürichois comme écran. Il y aura une deuxième réussite du Tchèque Kovar (11:56; 0-2) en double supériorité, dans un trou béant laissé par la défense et le dernier rempart du Z. Tous pénalisés, Denis Hollenstein (01:02, 03:51), Roman Wick (11:30) et Christian Marti (11:11) permettent aux Zougois de mener avant la première pause. La seconde période verra sa première partie rythmée également par les punitions mineures: Fredrik Pettersson (25:36, 2x2'), Tobias Geisser et Garett Roe (30:04), Claudio Cadonau et Jesse Zgraggen (32:13).



C'est durant ce double power-play que les ZSC Lions parviennent à faire leurs marques. Maxim Noreau, très haut dans la zone offensive, sert Fredrik Pettersson (32:31;1-2) au rond d'engagement droite et envoie le palet entre la jambière gauche du portier zougois et le poteau. Ce même portier, Leonardo Genoni s'offre un premier point cette saison en étant le 2e assistant sur le but, en power-play de Sven Senteler (36:25;1-3). Depuis le couloir droit, Senteler mouche le dernier défenseur zürichois et s'offre le 3e goal zougois.



Finalement, en dernière période, Tobias Geisser provoque un tir de pénalité, transformé par Denis Hollenstein (41:08;2-3). Raphael Diaz est envoyé sur le banc (41:08) et 51 secondes plus tard, Chris Baltisberger (41:59;3-3) égalise, au milieu de zone offensive servi sur un plateau par Garett Roe. Constat: Les deux équipes sont à égalité au score à la 42e minute. Tout est à refaire. Yannick Zehnder (48:58;3-4) fait plier Waeber une 4e fois par un tir surprise, suivi par Jérôme Bachofner (51:17;3-5) en deux temps, de von le portier du Z. Yannick-Lennart Albrecht (59:59;3-6) confirme la victoire des visiteurs dans la cage vide, depuis la ligne rouge.



Les deux équipes se revoient ce samedi à la Bossard Arena. La première place est en jeu, puisqu'en gagnant, le EVZ passe devant le Lausanne Hockey Club. Leader du championnat avant le match, le Stadtklub zürichois règne pratiquement sans partage avec 15 points. Seul le Lausanne HC (14 points) peut recoller. Le EVZ n'est pas loin, tout juste troisième à 11 points.En supériorité numérique,(05:11;0-1), servi en zone offensive par Santeri Alatalo, troue Ludovic Waeber une première fois, en utilisant le dernier Zürichois comme écran. Il y aura une deuxième réussite du(11:56; 0-2) en double supériorité, dans un trou béant laissé par la défense et le dernier rempart du Z. Tous pénalisés, Denis Hollenstein (01:02, 03:51), Roman Wick (11:30) et Christian Marti (11:11) permettent aux Zougois de mener avant la première pause. La seconde période verra sa première partie rythmée également par les punitions mineures: Fredrik Pettersson (25:36, 2x2'), Tobias Geisser et Garett Roe (30:04), Claudio Cadonau et Jesse Zgraggen (32:13).C'est durant ce double power-play que les ZSC Lions parviennent à faire leurs marques. Maxim Noreau, très haut dans la zone offensive, sert(32:31;1-2) au rond d'engagement droite et envoie le palet entre la jambière gauche du portier zougois et le poteau. Ce même portier, Leonardo Genoni s'offre un premier point cette saison en étant le 2e assistant sur le but, en power-play de(36:25;1-3). Depuis le couloir droit, Senteler mouche le dernier défenseur zürichois et s'offre le 3e goal zougois.Finalement, en dernière période, Tobias Geisser provoque un tir de pénalité, transformé par(41:08;2-3). Raphael Diaz est envoyé sur le banc (41:08) et 51 secondes plus tard,(41:59;3-3) égalise, au milieu de zone offensive servi sur un plateau par Garett Roe. Constat: Les deux équipes sont à égalité au score à la 42e minute. Tout est à refaire.(48:58;3-4) fait plier Waeber une 4e fois par un tir surprise, suivi par(51:17;3-5) en deux temps, de von le portier du Z.(59:59;3-6) confirme la victoire des visiteurs dans la cage vide, depuis la ligne rouge.Les deux équipes se revoient ce samedi à la Bossard Arena. La première place est en jeu, puisqu'en gagnant, le EVZ passe devant le Lausanne Hockey Club. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo