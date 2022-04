Hockey sur glace - : Zürich vs Zug 1 - 4 (1-1 0-1 0-2) Le 25/04/2022 Hallenstadion, Zürich-Oerlikon [ Zürich ] [ Zug ] Le Taureau se réveille L'acte n°4 de cette série entre les EVZ et les ZSC Lions se joue au Hallenstadion. Ce match-ci est décisif pour l'équipe locale, et c'est Denis Malgin (5e) qui prend les devants. Il est cependant rapidement rattrapé par Yannick Zehnder (13e) et la formation zougoise, confirme ensuite avec Christian Djoos (25e) et Dario Simion (52e). Niklas Hansson (59e) conclut dans la cage vide. Les Taureaux de Suisse centrale s'offrent un sursis et fait douter les Lions zurichois. Prochain rendez-vous: ce mercredi à la Bossard Arena. Hallenstadion, Zürich-Oerlikon, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 26/04/2022 à 13:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



11200 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Micha Hebeisen et David Obwegeser, Dario Fuchs Buts :

Zürich :

Zug : Pénalités 6x2' contre Zürich 3x2' contre Zug



Catarina de Freitas D. Simion (env. 22' de jeu) a adressé quatre tirs, pour le bon but au bon moment







