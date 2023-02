Hockey sur glace - : Zürich vs Zug 0 - 0 Le 26/02/2023 Swiss Life Arena, Zürich-Altstetten [ Zürich ] [ Zug ] Garder la flamme allumée Après une série de deux victoires de rang, les ZSC Lions sont dans un bon trend, alors qu'en face, le EVZ est en bonne voie pour accrocher le Top 6, avec une défaite en cinq parties. À Altstetten, c'est Willy Riedi (9e) qui fait parler la poudre en premier. Jan Kovar et Dario Simion (tous deux 29e) reprennent rapidement le score à leur compte. Alexandre Texier (58e) égalise dans le bon timing, et ce dernier conclut également dans les fusillades (Texier, Lammikko, Texier). La fin de saison approche très dangereusement et Zug aura rendez-vous avec Fribourg ce mardi, alors que Zürich jouera Davos jeudi. Swiss Life Arena, Zürich-Altstetten, Hockey Hebdo Catarina de Freitas le 27/02/2023 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Zürich :

Zug :



Catarina de Freitas Juho Lammikko a confirmé la victoire des siens au tirs aux buts © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







