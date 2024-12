Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - National League 11e semaine en NL Zoom sur le "Zett", plusieurs blessés dont un gardien et une arrivée remarquée dans les Grisons. Suisse, Hockey Hebdo Stéphane Ducret / Roxane Gindre le 12/12/2024 à 22:06 Tweeter CLASSEMENT



On pensait qu’il ne tiendrait pas longtemps et pourtant ! Davos a bel et bien solidifié sa place tout au sommet du classement. Jusqu’au moment où Zürich rattrapera ses 3 matchs de retards, le club montagnard aura de quoi rester autant au sommet que son emplacement géographique. Le club est juste un but derrière l’équipe la plus prolifique de la saison : Zoug et ses 93 buts marqués. L’équipe au lion, pour l’instant bonne deuxième, n’en reste pas moins la meilleure défense du championnat, notamment grâce à son gardien tchèque venu il y a trois ans de KHL : Simon Hrubec. Le portier a une moyenne d’arrêt de 92.67% sur les 20 premiers matchs de la saison.

Rapperswil-Jona périclite, le club n’a pas gagné depuis presque un mois. Son dernier match contre Lugano, qui ne le devance que d’une place au classement s’est terminé en blanchissage pour l’adversaire, avant que les Lakers du hockey suisse ne rempile pour un 0-3 contre Langnau deux jours plus tard. Il a fallu Genève pour sauver l’honneur avec une défaite certes mais au tirs au buts. Antti Raanta, l’ex gardien des Carolina Hurricanes a réalisé 5 arrêts sur 7 tirs en 1vs1.

Après la lourde défaite contre Davos 3-6, à domicile qui plus est, Berne avait su rebondir et avait gagné ses quatres matchs suivants. Coup de chance, c’était une série de bas de tableau comptant Genève, Ajoie, Bienne (seul milieu de gamme) et Rapperswil. La chance n’a pas continué avec leur dernière défaite au tir au but également, signée Fribourg-Gotteron, qui malgré ces douze victoires cette saisons, n’est pas encore arrivé à passer la barre des 40 points.

Pour en revenir à Berne, l’équipe de la capitale, une bonne nouvelle est tombée cependant : Simon Moser, originaire de la ville, continuera de porter les couleurs de la capitale. Arrivé en 2014 après une saison en Amérique du Nord où il a évolué dans la Ligue américaine de hockey, l’international suisse de 35 ans, a décidé de prolonger son contrat pour une année supplémentaire avec le SC Bern. Ils manquent à l'appel



Comme toujours, le creux de l’hiver voit l’infirmerie se remplir. Que ce soit pour une courte pause de remise en forme ou bien un départ pour la saison complète : petit tour parmi les nouveaux blessés de cette semaine. LUGANO : L'attaquant tchèque Radim Zohorna, 28 ans, a été blessé aux côtes mercredi 4 contre Rapperswil, il manquera du coup quelques jours de compétition. Bien que la pause IIHF ait débuté cette semaine, sa situation sera réévaluée lors de la reprise du championnat de National League. Il a marqué jusque là 10 points en 21 matchs.

AJOIE : Le portier ajoulot Noah Patenaude - qui était à disposition de Bellinzona en Swiss League - a été touché au bas du corps. Il est écarté des patinoires jusqu'à la fin de la saison. Avec le HC Ajoie, le canado-suisse de 21 ans aura vêtu le maillot à la Vouivre à une reprise. Au Tessin, il aura joué neuf matchs. Fin de saison pour Noah Patenaude, suite à une blessure au bas du corps.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement ❤️‍🩹 pic.twitter.com/V8Pm0cBAGQ — Hockey-Club Ajoie (@HC_Ajoie_off) December 10, 2024

DAVOS On ne peut pas vraiment dire qu’ils en avaient cruellement besoin mais c’est toujours bon à prendre. Le club de Davos accueille une nouvelle recrue venue d’outre Atlantique : l'attaquant de 28 ans, Brendan Lemieux (qui n’a pas de lien de famille avec Mario Lemieux, grande légende de NHL). Après avoir été écarté par les Carolina Hurricanes en NHL, l’ailier originaire du Colorado a évolué cette saison avec les Chicago Wolves. Il a signé un contrat avec le HC Davos pour la fin de la saison 2024/2025 et restera avec l'équipe jusqu'en 2027. Une chose est sûre, c'est une recrue qui n'a pas froid aux yeux. F*** it, Brendan Lemieux Canes highlights 😤 https://t.co/68Q7JLv2v9 pic.twitter.com/wV3SvpqWkz — The SurgeCast (@TheSurgeCast) December 6, 2024

ZOUG Le capitaine de l'EV Zug, Jan Kovar, âgé de 34 ans, prolonge son aventure avec les Taureaux. En effet, le joueur tchèque continuera à défendre les couleurs de l'EVZ jusqu'en 2027. Avec déjà deux coupes Gagarine à son actif (trophée de KHL), gagnées avec le Metallurg Magnitogorsk, il est en Suisse depuis 2019 et capitaine depuis. Sous son capitanat d’ailleurs, le EVZ a remporté deux titres de champion de National League. NATIONAL LEAGUE | Two more years - Jan Kovář stays with EV Zug #EVZ https://t.co/vqVdte8JtE — swisshockeynews.ch (@SwissHockeyNews) December 5, 2024

AMBRI-PIOTTA

Les montagnards gardent leurs hommes aussi Le HC Ambri-Piotta (HCAP) a annoncé cette semaine la prolongation des contrats de plusieurs de ses joueurs. Diego Kostner (jusqu'en 2027), Dario Bürgler (jusqu'en 2026), Dario Wüthrich (jusqu'en 2028) et William Hedlund (jusqu'en 2027) continueront de porter les couleurs des Biancoblù.

Terraneo est envoyé en Valais Aussi, la formation tessinoise prête Simone Terraneo (2004) au EHC Visp (2e division) en licence B. Il pourra peut être rappelé par l'équipe de National League à tout moment. Il est mis à disposition du club valaisan (5e de Swiss League) depuis ce lundi.

AJOIE Actuellement prêté par les Hurricanes de la Caroline (LNH), le Finlandais Anttoni Honka continuera à évoluer à Porrentruy pour deux saisons supplémentaires. Depuis le début de la saison, il a disputé 18 matchs avec le HCA, pendant lesquels il a marqué 9 points.



Et parce qu'on n'a jamais assez de buts de défenseurs et que c'est une bonne façon de faire connaissance avec le joueur : 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐲 𝐇𝐨𝐧𝐤𝐚 🎩



Pour fêter sa prolongation, revivez le game winning goal de notre défenseur finlandais, Anttoni Honka, lors du match du samedi 7 décembre face à Lausanne 🚨



Son but en OT a fait exploser la Raiffeisen Arena 🌋 pic.twitter.com/oHsiDYdmlp — Hockey-Club Ajoie (@HC_Ajoie_off) December 11, 2024



ZOOM SUR LES ZSC LIONS La ville de Zurich, située au nord de la Suisse, est la plus grande ville du pays avec une population d'environ 430'000 habitants. Tout le monde la connait pour être le centre financier de la Suisse, c'est d'ailleurs là que se situe la bourse suisse (SIX Swiss Exchange). C'est aussi une ville historique dont les fondements remontent à l'époque romaine et qui abrite une partie du Musée National Suisse.



Le club de hockey y a été fondé en 1930 et a tout de suite pris le nom de Zürcher Schlittschuh Club ou "club des patineurs de Zürich" en français. Depuis au moins deux ans très bien classé chaque saison, le club est le champion en titre, ayant gagné le match 7 contre Lausanne à la toute fin avril de cette année. Des lions contre des lions mais ce sont ceux de Suisse allemande qui l'ont emporté. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois puisque l'équipe au lion germanophone l'a gagné à dix reprises au cours de son histoire.



