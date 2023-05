Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Championnats du monde 17/05 - Retour sur les différents affrontements Les Etats-Unis poursuivent leur cavalier seul tandis que les Lettons enchaînent et enflamment leur incroyable public Tampere / Riga, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/05/2023 à 23:11 Tweeter Etats-Unis - Autriche : 4-1 (0-0, 2-1, 2-0)

Duel fort déséquilibré à Tampere entre les Etats-Unis invaincus et les Autrichiens toujours sans victoire. Le premier tiers est disputé, équilibré et sans but. Bonino fait un énorme travail de contournement du but, au deuxième poteau Grimaldi ouvre la marque. L'Autriche repart et profite d'un powerplay pour égaliser, Schneider dévie parfaitement au second poteau pour Raffl qui pousse au fond. Pas le temps de souffler dans la minute qui suit, Mazur d'un coup de canon plein axe remet les Yankees devant. Dès la reprise Hutson prend le meilleur seul sur quatre autrichiens et double l'avance américaine. L'Autriche sort son gardien en fin de match mais encaisse un dernier but.

Victoire tranquille pour les Américains toujours en tête du groupe A, ils affronteront les Danois samedi. L'Autriche voit son maintien se compliquer encore davantage, vendredi soir face aux Allemands il faudra prendre des points.





Lettonie - Norvège : (0-0, 2-1, 0-0)



Poussé par son incroyable public les Lettons affrontent les Norvégiens pour espérer un siège en quarts. Le premier tiers bien disputé ne voit pas de but. La Lettonie surdomine le tiers médiant, sur un powerplay un enchaînement de passes éblouissants comme le hockey de l'est sait les produire régale et conclu par Ābols permet aux locaux d'ouvrir le score dans un grondement de tonnerre. Dans la même minute, Andersons double la mise. Les Norvégiens profitent de leur seul tir de la période, un break signé Huff pour réduire la marque. La Norvège presse au dernier tiers mais Šilovs maintient la porte fermée jusqu'au bout. Deuxième victoire consécutive pour les Lettons qui s'emparent du qautrième fauteuil, provisoirement. Ils affronteront les Slovènes vendredi. La Norvège glisse hors des bonnes places il sera difficile de rebondir samedi contre les Tchèques.





Finlande - France : 5-3 (1-1, 2-1, 2-1)



Les Finlandais peu convaincants depuis le début de mondial n'ont pas rassuré contre les Bleus qui eux ont retrouvé leur peps. Dès la premier minute, Chakiachvili ouvre la marque sur le premier lancer tricolore dans un angle complètement fermé. Les locaux inversent la tendance, Pesonen égalise sur un rebond concédé par Junca. Malgré un plus fort impact des Finlandais le score ne bouge plus avant la première sirène. Dès la reprise, Oksanen dans l'angle complètement fermé trouve un trou de souris dans la lucarne tricolore pour donner l'avantage aux siens. La France n'a pas abandonné, Addamo est oublié dans le slot, bien servi par Gallet il pousse au fond et égalise. Joie de courte durée pour les Bleus, dans la ofulée Anttila le grand capitaine fonce, humilie la défense et d'un bon lancer fusille le portier pour remettre les locaux devant. Profitant d'un powerplay au début du dernier tiers, Hartikainen double l'avance finlandaise. Les Bleus restent en course et Bertrand rapproche le score bien servi par Chakiachvili. Les Français y croient jusqu'au bout, mais Rantanen vient conclure en cage vide pour assurer une victoire difficile du champion du monde et champion olympique en titre. Il jouera la Hongrie vendredi pour assurer sa place vers les quarts. La France ragaillardi continue sa lutte pour le maintien, avec un match samedi contre la Suède qui s'annonce bien relevé.





Canada - Kazakhstan : 5-1 (4-1, 0-0, 1-0)



Les Canadiens toujours invaincus démarrent à toute allure le match, Weegar ouvre le score dès la 19ème seconde de jeu. Un doublé de Crouse permet à la feuille d'érable de s'éloigner au score. Les Canadiens surdominent mais Beketayev parvient à débloquer le compteur kazakh. Malgré tout avant la première sirène, le score enfle encore. Le Canada continue sa domination sans partage mais Boyarkin tient bon. Dans un dernier tiers plus équilibré, ce sont pourtant les vice-champions du monde qui parviennent à alourdir encore la marque.

Victoire sans trembler du Canada qui grimpe au premier rang du groupe B. Les Nord-Américains affronteront samedi la Suisse pour le duel au sommet. Le Kazakhstan reste à portée de la relégation, il affrontera la Slovaquie vendredi.



Retrouvez tous les résultats, classements, articles et vidéos du mondial 2023 sur notre page spéciale © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo