Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Championnats du monde 19/05 - Retour sur les différents affrontements Les hôtes enchaînent comme les Allemands tandis que les Kazakhs créent la surprise Tampere / Riga, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/05/2023 à 21:56 Tweeter

Hongrie - Finlande : 1-7 (0-1, 1-1, 0-5) Hongrie -: 1-7 (0-1, 1-1, 0-5)

Les Finlandais à domicile, champions du monde et champions olympiques en titre ont été bien peu percutants depuis le début du mondial. Opposés à la Hongrie qui lutte pour sa vie, l'occasion était belle pour se relancer. Lehtonen ouvre la marque dans un premier tiers nettement dominé. Kakko double la mise au début du deuxième vingt en powerplay. Les Hongrois réduisent le score dans la foulée grâce à Sebők. Au dernier tiers les Magyars implosent face à la domination sans pitié des locaux. Cinq buteurs différents font sauter la banque hongroise pour une victoire convaincante. La Hongrie reste au bord du gouffre, dimanche face aux Allemands elle cherchera de nouveaux points. La Finlande se rassure un peu et revient troisième avant un match normalement à portée dès demain contre l'Autriche.





Lettonie - Slovénie : 3-2 (1-0, 2-2, 0-0)



Les Lettons à domicile restent sur deux victoires d'affilée et espèrent poursuivre face à la Slovénie, seule équipe sans point du mondial 2023. Sur une belle contre-offensive, Džeriņš dévie parfaitement au second poteau pour Rihards Bukarts qui pousse au fond dans une immense clameur. La Lettonie domine le jeu mais le score n'évolue plus avant la première sirène. Au début du deuxième tiers, les Slovènes rendent la monnaie de leur pièce aux locaux avec le même but. Tičar parti en break à deux contre un sert Kuralt de l'autre côté qui égalise. Profitant d'un powerplay, Daugaviņš dans le cercle droit remet les grenats devant. Dans la foulée, sur un engagement gagné en zone offensive, Roberts Bukarts double la mise. Joie de courte durée pour le public de Riga, Urbas slape de la bleue, Verlič dévie au fond et rapproche le score. La dernière période est hachée par les pénalités. Les Slovènes se montrent dangereux mais ne parviennent pas à égaliser. Troisième victoire de suite pour la Lettonie qui conforte sa quatrième place.





Autriche - Allemagne : 2-4 (1-2, 0-1, 1-1)



Les Autrichiens doivent l'emporter s'ils veulent espérer se maintenir en élite face à l'Allemagne qui espère encore rejoindre les quarts. Sturm s'échappe en break entre les deux défenseurs adverses pour aller ouvrir rapidement le score. L'Autriche presse bien et Wolf égalise logiquement. Les Allemands retrouvent un peu de peps en fin de tiers et repassent devant. Ils poursuivent leur effort au tiers médiant et Stachowiak élargit l'avance. Les Autrichiens renversent la tendance au dernier tiers et parviennent à recoller grâce à Haudum. En fin de match les rouges accélèrent encore et sortent leur gardien pour tenter d'égaliser. Sturm conclut en cage vide pour assurer la victoire allemande. Les Autrichiens s'inclinent une cinquième fois en autant de match et restent derniers du groupe. Leur rencontre de demain contre la Finlande ne semble guère en mesure de rassurer. L'Allemagne dépasse la France et revient à deux points de la quatrième place, avec un match d'avance toutefois. Prochain rendez-vous dimanche contre les Hongrois.





Kazakhstan - Slovaquie : 4-3 TAB (0-1, 3-0, 0-2, 0-0, 4-1)



Les Kazakhs en lutte pour leur survie affrontent les Slovaques qui eux se battent pour aller en quarts de finale. Dans un premier tiers à sens unique, la Slovaquie ouvre logiquement le score sur un slap lointain de Koch. Dès la reprise, Starchenko égalise. L'équipe des Hautes Tatras se met elle même des bâtons dans les roues. Deux fautes provoquent deux buts en powerplay pour le Kazakhstan, signés Orekhov et Rymarev. Au dernier tiers les Slovaques retournent au charbon et retrouvent leur surdomination du premier tiers. Pánik rapproche le score avant que Regenda n'égalise. Il faut disputer une prolongation qui voit les Kazakhs reprendre pied mais qui reste sans but. Lors de la séance de fusillade, Hlava, le portier slovaque déjà peu à son avantage sur le match sombre complètement et encaisse les quatre tentatives. En face la Slovaquie ne peut déjouer qu'une fois le bouillant Shutov. Le Kazakhstan l'emporte à la surprise générale et fait un grand pas vers le maintien. Malgré le point pris, la Slovaquie fait une bien mauvaise opération et reste cinquième, les quarts de finale s'éloignent.



Retrouvez tous les résultats, classements, articles et vidéos du mondial 2023 sur notre page spéciale © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur