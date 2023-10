Non plus 1 mais deux frenchies en N cette année : toujours Pierre-Edouard Bellemare, qui évolue maintenant au Kraken de Seattle et Alexandre Texier qui quitte le ZSC zurichois pour rejoindre ses Blue Jackets habituels.



Recap rapide de leurs palmarès :



Le joueur de 24 ans avait choisi de quitter les sphères outre-Atlantique pour la saison dernière afin de se rapprocher temporairement de sa famille. Il avait été prêté par Colombus. Auteur de 15 points en 2020/2021, 20 en 2021/2022 et 39 l’année dernière, il semble sur une pente montante qu’on espère le voir continuer à grimper cette saison. Et ce n’est pas la présaison qui nous fera mentir ! Les matchs du mois de septembre ont trouvé le petit jeune de Grenoble plus qu’en forme : un but et deux assists, et de trois dans la musette.



Les bons débuts du numéro 42 en images :

A un chiffre de Texier, au numéro 41, P.E Bellemare fait ses débuts au Kraken. Peut-être que ce énième club le verra, pourquoi pas, soulever le graal argenté cette année (ce qui serait aussi une première pour Seattle et loin d’être déplaisant). Après des passages dans cinq clubs différents de NHL, et deux finales manquées, il avoue dans une interview, diffusée sur FoxNews cependant qu’il n’a même pas regardé la finale, dégouté tout de même de ne plus être à Vegas pour soulever la coupe.



Toujours présent pour faire redescendre l’ardeur des équipes en power-play en désillusionnant des tirs cadrés, il a payé cher son dernier blocage du palet envoyé par Shea Theodore, des Golden Knights (décidément…). Il est retourné sur le banc, puis est rentré aux vestiaires pour ne plus réapparaitre. Depuis, pas de nouvelles.



Sur la vidéo, on le voit accuser le coup, un genou à terre. Suite au prochain épisode.