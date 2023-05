Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Championnats du monde 23/05 - Retour sur les différents affrontements L'Allemagne rejoint les quarts de finale avec la Lettonie, les Etats-Unis remportent le match au sommet et terminent leaders Tampere / Riga, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/05/2023 à 22:31 Tweeter Allemagne - France : 5-0 (2-0, 1-0, 2-0)

La France termine le mondial sur une nouvelle dégelée. Cette fois les Allemands sont les bourreaux des Bleus encore une fois nettement dépassés. Ils n'ont adressés que 13 tirs sur la cage allemande, Niederberger blanchit donc sans difficultés. Très nettement dominatrice, l'Allemagne enfile les buts à tous les tiers. Ehl et Tiffels au premier tiers, Peterka au second. Visiblement usés, les Français encaissent deux derniers buts en infériorité au tiers final signés Fischbuch et Kastner. Grâce à cette nette victoire les Allemands se qualifient pour les quarts de finale où ils affronteront la surprenante suisse. La France s'incline une troisième fois d'afillée sans marquer de buts, trois derniers matchs affreux où elle aura encaissé pas moins de 18 buts et la pire déconvenue du mondial jusqu'à présent (0-9 contre les Etats-Unis). Le maintien est assuré une fois de plus mais qu'avec une seule petite victoire arrachée à cinq contre trois en prolongation. Les Français ont tout de même devancés l'Autriche et la Hongrie qui est reléguée.



Slovaquie - Norvège : 4-1 (3-0 0-1 1-0)





Suède - Etats-Unis



Canada - République Tchèque : 3-1 (1-0, 0-1, 2-0)



Les Canadiens retrouvent un peu de souffle après deux défaites d'affilée et dominent les Tchèques pour s'emparer de la deuxième place qualificative. Cela leur promet un quart de finale contre la Finlande, remake des trois dernières finales. Au moins l'affiche ultime du tournoi sera modifiée ! Krebs ouvre la marque pour le Canada dans un premier tiers dominé. Dès la reprise, Kaut égalise. Au dernier tiers les Tchèques s'effondrent et Myers remet leur adversaire devant. Vejmelka fait des miracles devant la cage et empêche le score de bouger. En fin de partie, Jalonen sort son gardien pour espérer recoller mais Crouse alourdit la marque en cage vide. En quarts de finale, les Tchèques qui ont glissé au quatrième rang joueront les Américains.





Finlande - Danemark : 7-1 (3-0, 3-0, 1-1)



La Finlande tient enfin son match référence à la fin du premier tour en corrigeant le Danemark, désabusé après son élimination à cause de la victoire allemande du matin. La partie commence en fanfare, Anttila ouvre le score après deux minutes, une minute plus tard Ohtamaa double déjà la mise. Les Danois sombrent sous les fautes et Pokka inscrit un nouveau but. Dès la reprise, Bjorninen accroît l'avantage finlandais. Lammikko, puis Kapanen alourdissent encore la mise avant la deuxième sirène. Dès l'entame du dernier vingt, Matinpalo inscrit déjà le septième but des locaux. Dix secondes plus tard, Ehlers débloque enfin le compteur danois et sauve l'honneur des siens. Une démonstration de force pour gagner en confiance juste avant un quart de final explosif contre le Canada.





Suisse - Lettonie : 3-4 ap (0-0, 1-2, 2-1, 0-1)



