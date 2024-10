CLASSEMENT

Parade aéronautique

C’est pour l’instant le seul, l’irréductible, le club qui n’a encore perdu aucun match. Ils ont commencé par humilier Edmonton 6-0 et ont ensuite affronté Chicago, le Minnesota, San José, Pittsburgh, Saint-Louis et Seattle. Cela leur fait un total de 31 buts marqués contre seulement 13 pris.

Pour l’instant, l’équipe qui a marqué le plus de but est dans le New Jersey. Les Devils ont marqué 35 buts. C’est également eux qui ont pour l’instant joué le plus de matchs avec 10 matchs à leur actif.

Le meilleur Buteur est Nikita Kucherov (8 buts), suivi de près par le Suisse Nico Hishier (7 buts). La palme du meilleur pointeur est à remettre à Cale Makar, avec 15 points (3 buts, 12 asssits).

Tout en bas, San José, qui pourtant a ajouté à son effectif Celebrini, le rookie premier choix du repêchage Smith, Toffoli, Walman et Wennberg continue de se noyer, comble pour des requins. Ils sont pour l’instant la seule équipe qui n’a gagné aucun match. Ils n’ont marqué que 15 buts.

SAINT-LOUIS BLUES

Texier ne perd pas de temps !



Le grenoblois de 25 ans a quitté l’équipe qui l’avait repêché en 2017 (45e choix) et joue actuellement pour les St. Louis Blues, équipe qu’il a rejoint à l'intersaison 2023.

Il a marqué son premier but avec les Blues lors d'une grosse victoire contre les Maple Leafs de Toronto (5-1) (cette nuit) le 25 octobre. Il est l’auteur du 3e but, 7’58 de la deuxième période, et était assisté de Jordan Kyrou et de Pavel Buchnevich.

ALEXANDRE TEXIER HAS HIS FIRST GOAL AS A BLUE!



Nice shooting, Tex! #stlblues pic.twitter.com/5KsyvZ64g1 — St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 25, 2024

TORONTO MAPLE LEAFS

Ça faire cher l’interférence …



Le suédois Oliver Ekman-Larsson a été condamné à une amende de 5 000 $ pour obstruction contre Jake Guentzel. C’est le maximum et c’est vrai qu’il n’y est pas allée avec le dos de la cuillère…

WASHINGTON CAPS



Plus que 40 …



Le dernier but d'Alex Ovechkin a été marqué le 23 octobre 2024. Lors d'une victoire 6-3 contre les Flyers de Philadelphie, il a inscrit son 855ᵉ but en carrière, un exploit qui l'approche encore plus de la marque de Wayne Gretzky. La particularité de ce but : il a été marqué en infériorité numérique, avec seulement 1:10 restant dans le troisième tiers. Comme si marquer un « simple » but n’était pas assez…



Justin Schultz à Lugano



Justin Schultz, le défenseur canadien, a récemment quitté la NHL pour rejoindre le HC Lugano en Suisse. Après avoir passé 12 saisons dans la ligue nord-américaine, en jouant pour des équipes comme les Oilers d'Edmonton, les Penguins de Pittsburgh, les Capitals de Washington et les Kraken de Seattle, Schultz a signé un contrat d'un an avec Lugano le 23 octobre.

Justin Schultz, le défenseur canadien, a récemment quitté la NHL pour rejoindre le HC Lugano en Suisse. Après avoir passé 12 saisons dans la ligue nord-américaine, en jouant pour des équipes comme les Oilers d'Edmonton, les Penguins de Pittsburgh, les Capitals de Washington et les Kraken de Seattle, Schultz a signé un contrat d'un an avec Lugano le 23 octobre.

C'était son choix de partir pour l'Europe après avoir échoué à obtenir un contrat avec une équipe de la NHL cette saison. Il a exprimé son enthousiasme à l'idée de continuer sa carrière en Suisse (les news de la ligue suisse ici) et de jouer pour une équipe avec plusieurs anciens joueurs de la NHL, y compris son ancien coéquipier des Oilers, Mark Arcobello.

NEW YORK RANGERS

…et leur petit dernier turbulent



Le club a récemment rétrogradé Matt Rempe à leur club-école, le Hartford Wolf Pack, dans la Ligue Américaine de Hockey (AHL), le 24 octobre. On n’a pas cessé de le dire la saison passée, il était connu pour ses combats à répétition. En 17 matchs, le rookie avait cumulé 71 minutes de pénalité et quatre match de suspension… Quand même… En ce début de saison, il n'a pas eu beaucoup de temps de glace et n’a participé que dans deux des sept premiers matchs des Rangers.

The Rangers have assigned Matt Rempe to the AHL's Hartford Wolfpack 👀 pic.twitter.com/gRQCsvdduQ — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 25, 2024

DES ARRÊTS SOMPTUEUX

Ce petit vol d’un but d’Auston Matthews, avec un belle mitaine cup de Tarasov.

Goaltending can really make or break your game in the NHL and it’s great to see that Tarasov understands this #CBJ pic.twitter.com/9jdZ1RhiRY — Warren Peace (@WarrPat) October 23, 2024

Une merveille russe



Il a beau avoir eu lieu cette nuit , le 25, il n’en a pas moins fait le tour des réseaux touchant au hockey. Il est signé Bobrovsky, champion en titre, qui en plus de démontrer la souplesse et les capacités physiques du gardien marque la 400e victoire du goalie ainsi que son record de la plus rapide arrivée à ce nombre de victoire dans l’histoire de la ligue pour un gardien. Avec un arrêt pareil c'est presque un honneur de ne pas avoir marqué le but.

Le petit délice pour la route



Joey Daccord est notre nouveau Fleury. Alors que la perle des gardiens pour son humour et sa gentillesse annonce sa retraite pour bientôt, il semble que la relève soit assurée avec la chute signe d'un ours en peluche que Daccord a faite en voulant se mêlée à la célébration de la victoire avec ses coéquipiers.

Son commentaire : "I had the zoomies", comprenez, en français "c'était mon quart d'heure de folie", soit une référence à ces moments qu'ont souvent les chiens et les chats quand ils courent partout.