Boston/Toronto : La malédiction a encore frappé



Pourtant ils avaient un contingent à faire rêver les fans, qu’ils payent tellement cher d’ailleurs (quasi la moitié du budget du club passe dans le salaire de quatre joueurs : Matthews, Marner, Tavares (équipe Canada Mondiaux) et Nylander). Pourtant ils disaient que cette année étaient différente. Pourtant et comme souvent leur saison était loin d’être poussive avec plus de 55% de victoire en régulière. Pourtant, Ilya Samsonov a beau regarder et reregarder la vidéo du dernier but en prolongation, il ne regrette aucun de ses mouvements ni de ses décisions. Pourtant ils s’étaient battu bec et ongles, jusqu’au match 7 qui a dû aller en prolongation, signe de leur niveau largement équivalent à celui de Boston.



Et le verdict est tombé il y a quatre jours, alors les Maple Leafs étaient remontés d’un soumission à 3-1 par Boston à 3-3. Ils avaient donc enchaîné deux victoires. Mais la chance a tourné côté Atlantique et les Bruins l’ont emporté. C’est la quatrième fois en 11 ans que c’est précisément contre les Bruins que les Maple Leafs perdent leur place au second tour des séries et la sixième qu’ils perdent au match 7. Il y a de quoi devenir fou et plusieurs joueurs en sont un peu là à l’heure actuelle. Morgen Reilly qui a vécu de plein fouet cette seconde fatidique d’élimination rumine le nombre de fois où il a justement visualisé, anticipé, imaginé, cette fameuse seconde et ne s’en cache pas devant les micro. Certains commencent à réclamer que le quatuor susnommé soit dissout. Le club a également congédié leur entraineur Sheldon Keefe. Pas de remplaçant annoncé pour le moment.





Dallas/Vegas : l’étoile verte à le dessus sur les chevaliers



Cela faisait bien longtemps que les Golden Knights n’avaient pas perdu trois matchs d’affilée en play-off. Voici chose faite. On les croyait bien partis la semaines dernière, eux qui menaient 2 victoire à 0 contre Dallas. Et puis l’équipe en vert s’est imposée, trois match de suite, laissant seulement Vegas reprendre espoir au match 6 avec un très solide Adin Hill blanchisseur. Le 7 était donc également crucial et c’est de peu que Dallas l’a emporté avec un score serré : 2-1, à domicile.



C’est Radek Faksa qui a marqué le but décisif au tout début de la troisième période dans un match ou il ne se passait pas grand-chose, à part, fait rare, une faute du gardien, qui a fait un croche pied. Visible ci-dessous. RADEK FAKSA GIVES THE DALLAS STARS THE LEAD!!!



Vancouver/Nashville : Adieu Nashville



Là encore, les Predators se sont bien battus, on les attendait sur une chute plus rapide. A mesure que la série avançait, le nombre de but par match diminuait et c’est avec un seul but marqué dans tout le match que Vancouver a trouvé la victoire. Le Suisse Pius Sutter, attaquant de 27 ans a trouvé le chemin du fond des filets en troisième période. Le match est épuré, avec une première période où il ne s’en absolument rien passé, ni but, ni pénalité ni action décisive. S’il y a 8 jours Nashville n’avait dit son dernier mot avec un victoire sursaut, cette fois, ils ont bien dit leur dernier pour la saison et c’était au revoir.



Edmonton/LA Kings : chute de la monarchie



Cinq matchs auront suffi. Après une victoire abominable au troisième match où Edmonton avait littéralement roulé sur Los Angles avec 6 buts, match qui d’ailleurs s’était terminé avec 82 minutes de pénalités cumulées dans le dernier tiers, c’en était fini de l’allant des Rois qui ont laissé faire la machine de McDavid. La série s’est donc arrêtée et l’équipe victorieuse a eu pas moins d’une semaine entière pour se reposer avant d’attaquer le second tour contre Vancouver.

L’avancée des équipes en images







Comment se déroule ce début de second round



NY/Carolina : De l’ouragan au petit orage.



Drapeau vert sur les rives de l’Hudson, pas de vague à l’horizon. Déjà 3 matchs perdus en Caroline contre aucun pour les Rangers de NY qui sont décidément inarrêtables cette saison. C’est Artemi Panarin qui marque en prolongation lors du match trois cette nuit après un match très très chargé en pénalités et innatentions de jeu. Un but sur déviation qu'aucun gardien n'aurait pu arrêter.



Boston Florida : Le duel s’annonce épique



Deux grands leaders face à face et internet ne retient ces quelques jours que les tentatives de léchages provocatrices de Montour en direction de Brad Marchand (évidemment, qui d’autre ?) (A noter que c’est tout de même une phrase étrange à écrire dans le contexte mais c’est un fait : Montour a voulu lécher Marchand, en référence à plusieurs épisodes passés où le numéro 63 avait opté des pour des coups de langue plutôt que des coups de poing sur ses adversaires.

La série est à 1 partout mais le dernier match fait vraiment mal à l’équipe en jaune : 6 buts à 1. Les Bruins ont d’ailleurs changé de gardien après le quatrième but encaissé, laissant comme un arrière-gout d’humiliation dans la gorge de Swayman même si la communication du club se veut tout autre. Avec 148 minutes de pénalité cumulées pour les deux équipes (soit 2 heures et 28 minutes), la soirée a été remplie de puérilités épiques et très drôles, choses pour lesquelles on connait un peu les Bruins, il faut bien l’avouer.



Sous vos yeux ébahis, la dernière trouvaille du capitaine Brad Marchand :

Vancouver Edmonton :



Peu encore à se mettre sous la dent à ce niveau-là, un seul match à eu lieu pour le moment, une victoire de Vancouver, alors que l’équipe était menée 4-2 à la fin du deuxième tiers. Et puis comme les choses ne sont jamais jouées d’avance au hockey, les Canucks sont remontés de trois buts pour couvrir le score adverse avant la fin de la rencontre.



Dallas Colorado :



Un partout, faites vos jeux, rien ne va plus, avec cependant un petit avantage pour l’avalanche qui tire plus et mieux que Dallas pour le moment même si Oettinger, dans les cages de l’étoile verte se défend très fort avec son 91.64% d’arrêt depuis le début des play-offs.



Ce qu’il se passe pour les autres équipes :





Les derniers seront les premiers à San José



Les San José Sharks ont gagné le premier choix à la loterie du repérage, comme de principe puisqu’ils ont terminé derniers du classement général de la ligue. Leur choix se porte pour le moment sur Maklin Celebrini, 17 ans à l’heure actuelle, Hobey Baker en tant que meilleur joueur de hockey masculin de la NCAA même si rien n’est encore acté.





Quel nom pour le hockey en Utah ?



Anciennement les Coyotes de l’Arizona, l’équipe est désormais localisée dans l’état américain de l’Utah et même si la saison prochaine, les joueurs n’arboreront pas encore de logo, symbole de leur nouvelle équipe, et auront simplement le nom de leur équipe en travers du maillot, la direction du club planche déjà sur un nom.

Les propositions sont les suivantes, à vos préférences ! (traduction maison pour les non-anglicistes)

Utah Blast (souffle d’une explosion, onde de choc)

Utah Squall (rafale, bourrasque)

Utah Mountaineers (montagnards)

Utah Mammoth (mammouth)

Utah Swarm (essain, nuée)

Utah Freeze (gel)

Utah Ice (glace)

Utah Venom (Venin)

Utah Powder (poudre à canon)

Utah Caribou

Utah Yeti

Utah HC (pour toujours plus d’originalité)

Utah Frost (givre)

Utah Outlaws (hors-la-loi)

Utah Glaciers

Utah Fury

Utah Canyons

Utah Blizzard

Utah Black Diamonds (diamans noirs)

Utah Hive (ruche)