Hockey sur glace - Equipes de France 4 NATIONS - L'EDF double la mise L'Equipe de France après s'être imposée 3-1 (1-0 1-0 1-1) face à l'équipe du Danemark a doublé la mise en remportant une nouvelle victoire face à l'équipe de Norvège sur le score de 2-0 ((0-0 0-0 0-2) avec les réalisations de Pierre Edouard Bellemare (assisté de Jordann Perret et de Charles Schmitt) imité par Aurélien Dair (assisté d'Enzo et Flavian Dair). Prochaine rencontre ce samedi à 19h30 face à la Hongrie. Epinal - , Hockey Hebdo Redaction HH - FranceHockey.tv le 08/11/2025 à 06:25 Tweeter

Programme et résultats de la Coupe des Nations d’Epinal Jeudi 6 novembre 16h00 Hongrie Norvège 2-4 (0-1 0-1 2-2) 20h45 France Danemark 3-1 (1-0 1-0 1-1) Vendredi 7 novembre 16h00 Danemark Hongrie 5-1 (2-0 1-0 2-1) 20h45 Norvège France 0-2 (0-0 0-0 0-2) Samedi 8 novembre 15h00 Danemark Norvège 0-0 19h30 France Hongrie 0-0

Match 2

FRANCE VS NORVEGE

0-2 (0-0 0-0 0-2)









Match 1

FRANCE VS DANEMARK

3-1 (1-0 1-0 1-1)







Avec 2 réalisations de Jordann Perret et un but de Dylan Fabre, l'Equipe de France a démarré ce tournoi de la meilleure des manières en s'imposant 3-1 (1-0 1-0 1-1) face à l'équipe du Danemark.

Seconde rencontre dès ce soir à 20h45 face à la Norvège qui s'est imposée 2-4 (0-1 0-1 2-2) face à la Hongrie

(0-0 0-0 0-2)Prochaine rencontre ce samedi à 19h30 face à la Hongrie.(1-0 1-0 1-1)







