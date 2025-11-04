|
|Hockey sur glace - Equipes de France
|
|4 NATIONS - L'EDF double la mise
|
|L'Equipe de France après s'être imposée 3-1 (1-0 1-0 1-1) face à l'équipe du Danemark a doublé la mise en remportant une nouvelle victoire face à l'équipe de Norvège sur le score de 2-0 ((0-0 0-0 0-2) avec les réalisations de Pierre Edouard Bellemare (assisté de Jordann Perret et de Charles Schmitt) imité par Aurélien Dair (assisté d'Enzo et Flavian Dair). Prochaine rencontre ce samedi à 19h30 face à la Hongrie.
|
|
|Epinal - , Hockey Hebdo
|
Redaction HH - FranceHockey.tv le 08/11/2025 à 06:25
|
|
Programme et résultats de la Coupe des Nations d’Epinal
|Jeudi 6 novembre
|16h00
|Hongrie
|Norvège
|2-4 (0-1 0-1 2-2)
|20h45
|France
|Danemark
|3-1 (1-0 1-0 1-1)
|
|Vendredi 7 novembre
|16h00
|Danemark
|Hongrie
|5-1 (2-0 1-0 2-1)
|20h45
|Norvège
|France
|0-2 (0-0 0-0 0-2)
|
|Samedi 8 novembre
|15h00
|Danemark
|Norvège
|0-0
|19h30
|France
|Hongrie
|0-0
RESUMES VIDEO - © FranceHockey.tv
Match 2
FRANCE VS NORVEGE
0-2
(0-0 0-0 0-2)
Prochaine rencontre ce samedi à 19h30 face à la Hongrie.
Matchs diffusés sur Hockeyfrance.tv
Vidéo HL - © Hockeyfrance.tv
Match 1
FRANCE VS DANEMARK
3-1
(1-0 1-0 1-1)
Avec 2 réalisations de Jordann Perret et un but de Dylan Fabre, l'Equipe de France a démarré ce tournoi de la meilleure des manières en s'imposant 3-1 (1-0 1-0 1-1) face à l'équipe du Danemark.
Seconde rencontre dès ce soir à 20h45 face à la Norvège qui s'est imposée 2-4 (0-1 0-1 2-2) face à la Hongrie
Matchs diffusés sur Hockeyfrance.tv
Vidéo HL - © Hockeyfrance.tv
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|
|
|
|Réactions sur l'article
|
|
|
|
|Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.