Hockey sur glace - Equipes de France
4 NATIONS - L'EDF s'impose en ouverture
Avec 2 réalisations de Jordann Perret et un but de Dylan Fabre, l'Equipe de France a démarré ce tournoi de la meilleure des manières en s'imposant 3-1 (1-0 1-0 1-1) face à l'équipe du Danemark.
Epinal - , Hockey Hebdo
Redaction HH - FranceHockey.tv le 07/11/2025 à 08:37
Programme et résultats de la Coupe des Nations d’Epinal
Jeudi 6 novembre
16h00
Hongrie
Norvège
2-4
(0-1 0-1 2-2)
20h45
France
Danemark
3-1
(1-0 1-0 1-1)
Vendredi 7 novembre
16h00
Danemark
Hongrie
0-0
20h45
Norvège
France
0-0
Samedi 8 novembre
15h00
Danemark
Norvège
0-0
19h30
France
Hongrie
0-0
RESUME VIDEO - © FranceHockey.tv
FRANCE VS DANEMARK
3-1
(1-0 1-0 1-1)
Seconde rencontre dès ce soir à 20h45 face à la Norvège qui s'est imposée 2-4 (0-1 0-1 2-2) face à la Hongrie
Matchs diffusés sur Hockeyfrance.tv
Vidéo HL - © Hockeyfrance.tv
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
