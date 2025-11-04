Hockey sur glace - Equipes de France 4 NATIONS - L'EDF s'impose en ouverture Avec 2 réalisations de Jordann Perret et un but de Dylan Fabre, l'Equipe de France a démarré ce tournoi de la meilleure des manières en s'imposant 3-1 (1-0 1-0 1-1) face à l'équipe du Danemark. Epinal - , Hockey Hebdo Redaction HH - FranceHockey.tv le 07/11/2025 à 08:37 Tweeter

Programme et résultats de la Coupe des Nations d’Epinal Jeudi 6 novembre 16h00 Hongrie Norvège 2-4 (0-1 0-1 2-2) 20h45 France Danemark 3-1 (1-0 1-0 1-1) Vendredi 7 novembre 16h00 Danemark Hongrie 0-0 20h45 Norvège France 0-0 Samedi 8 novembre 15h00 Danemark Norvège 0-0 19h30 France Hongrie 0-0

RESUME VIDEO - © FranceHockey.tv



FRANCE VS DANEMARK

3-1 (1-0 1-0 1-1)







Seconde rencontre dès ce soir à 20h45 face à la Norvège qui s'est imposée 2-4 (0-1 0-1 2-2) face à la Hongrie

Matchs diffusés sur Hockeyfrance.tv Vidéo HL - © Hockeyfrance.tv





