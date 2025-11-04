|
|Hockey sur glace - Equipes de France
|4 NATIONS - L'EDF s'incline face à la Hongrie
|L'Equipe de France après s'être imposée 3-1 (1-0 1-0 1-1) face au Danemark puis 2-0 ((0-0 0-0 0-2)face à la Norvège s'est inclinée ce samedi lors de la rencontre qui l'opposait à la Hongrie sur le score 4-6 (1-3 0-2 3-1) Malgré cette défaite la France termine ce Tournoi à la première place !
Redaction HH - FranceHockey.tv le 09/11/2025 à 07:00
Programme et résultats de la Coupe des Nations d’Epinal
|Jeudi 6 novembre
|16h00
|Hongrie
|Norvège
|2-4 (0-1 0-1 2-2)
|20h45
|France
|Danemark
|3-1 (1-0 1-0 1-1)
|
|Vendredi 7 novembre
|16h00
|Danemark
|Hongrie
|5-1 (2-0 1-0 2-1)
|20h45
|Norvège
|France
|0-2 (0-0 0-0 0-2)
|
|Samedi 8 novembre
|15h00
|Danemark
|Norvège
|2-3 prl (1-0 0-2 1-0 0-1)
|19h30
|France
|Hongrie
|4-6 (1-3 0-2 3-1)
RESUMES VIDEO
Match 3
FRANCE VS HONGRIE
4-6
(1-3 0-2 3-1)
Vidéo HL
Match 2
FRANCE VS NORVEGE
0-2
(0-0 0-0 0-2)
Vidéo HL
Match 1
FRANCE VS DANEMARK
3-1
(1-0 1-0 1-1)
Avec 2 réalisations de Jordann Perret et un but de Dylan Fabre, l'Equipe de France a démarré ce tournoi de la meilleure des manières en s'imposant 3-1 (1-0 1-0 1-1) face à l'équipe du Danemark.
Seconde rencontre dès ce soir à 20h45 face à la Norvège qui s'est imposée 2-4 (0-1 0-1 2-2) face à la Hongrie
Vidéo HL
