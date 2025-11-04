 
Hockey sur glace - Equipes de France
4 NATIONS - L'EDF s'incline face à la Hongrie
 
L'Equipe de France après s'être imposée 3-1 (1-0 1-0 1-1) face au Danemark puis 2-0 ((0-0 0-0 0-2)face à la Norvège s'est inclinée ce samedi lors de la rencontre qui l'opposait à la Hongrie sur le score 4-6 (1-3 0-2 3-1) Malgré cette défaite la France termine ce Tournoi à la première place !
 
Epinal, Hockey Hebdo Redaction HH - FranceHockey.tv le 09/11/2025 à 07:00


Programme et résultats de la Coupe des Nations d’Epinal

 
Jeudi 6 novembre 16h00 Hongrie Norvège 2-4 (0-1 0-1 2-2)
20h45 France Danemark 3-1 (1-0 1-0 1-1)
 
Vendredi 7 novembre 16h00 Danemark Hongrie 5-1 (2-0 1-0 2-1)
20h45 Norvège France 0-2 (0-0 0-0 0-2)
 
Samedi 8 novembre 15h00 Danemark Norvège 2-3 prl (1-0 0-2 1-0 0-1)
19h30 France Hongrie 4-6 (1-3 0-2 3-1)
 

Match 3
FRANCE VS HONGRIE
4-6 (1-3 0-2 3-1)




 
Match 2
FRANCE VS NORVEGE
0-2 (0-0 0-0 0-2)




Match 1
FRANCE VS DANEMARK
3-1 (1-0 1-0 1-1)



 
Avec 2 réalisations de Jordann Perret et un but de Dylan Fabre, l'Equipe de France a démarré ce tournoi de la meilleure des manières en s'imposant 3-1 (1-0 1-0 1-1) face à l'équipe du Danemark.
