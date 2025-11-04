Hockey sur glace - Equipes de France 4 NATIONS - L'EDF s'incline face à la Hongrie L'Equipe de France après s'être imposée 3-1 (1-0 1-0 1-1) face au Danemark puis 2-0 ((0-0 0-0 0-2)face à la Norvège s'est inclinée ce samedi lors de la rencontre qui l'opposait à la Hongrie sur le score 4-6 (1-3 0-2 3-1) Malgré cette défaite la France termine ce Tournoi à la première place ! Epinal, Hockey Hebdo Redaction HH - FranceHockey.tv le 09/11/2025 à 07:00 Tweeter

Programme et résultats de la Coupe des Nations d’Epinal Jeudi 6 novembre 16h00 Hongrie Norvège 2-4 (0-1 0-1 2-2) 20h45 France Danemark 3-1 (1-0 1-0 1-1) Vendredi 7 novembre 16h00 Danemark Hongrie 5-1 (2-0 1-0 2-1) 20h45 Norvège France 0-2 (0-0 0-0 0-2) Samedi 8 novembre 15h00 Danemark Norvège 2-3 prl (1-0 0-2 1-0 0-1) 19h30 France Hongrie 4-6 (1-3 0-2 3-1)

RESUMES VIDEO - © FranceHockey.tv



Match 3

FRANCE VS HONGRIE

4-6 (1-3 0-2 3-1)









Matchs diffusés sur Hockeyfrance.tv Vidéo HL - © Hockeyfrance.tv



Match 2

FRANCE VS NORVEGE

0-2 (0-0 0-0 0-2)









Prochaine rencontre ce samedi à 19h30 face à la Hongrie.

Matchs diffusés sur Hockeyfrance.tv Vidéo HL - © Hockeyfrance.tv

Match 1

FRANCE VS DANEMARK

3-1 (1-0 1-0 1-1)







Avec 2 réalisations de Jordann Perret et un but de Dylan Fabre, l'Equipe de France a démarré ce tournoi de la meilleure des manières en s'imposant 3-1 (1-0 1-0 1-1) face à l'équipe du Danemark.

Seconde rencontre dès ce soir à 20h45 face à la Norvège qui s'est imposée 2-4 (0-1 0-1 2-2) face à la Hongrie

Matchs diffusés sur Hockeyfrance.tv Vidéo HL - © Hockeyfrance.tv



(1-3 0-2 3-1)(0-0 0-0 0-2)Prochaine rencontre ce samedi à 19h30 face à la Hongrie.(1-0 1-0 1-1) © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







