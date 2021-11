Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : Valenciennes (Les Diables Rouges) 50 ans pour le hockey valenciennois Un demi siècle d'histoires pour le hockey valenciennois nait en 1971 au milieu des mines, terrils et sites industriels en tout genre ça se fête alors Hockey Hebdo met le VHHC à l'honneur cette semaine. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo VHHC / gb le 29/11/2021 à 20:15 Tweeter Photo VHHC



Les Diables Rouges et leurs supporters fêtent cette année les 50 ans du hockey valenciennois. En effet bien que nait en terre footballistique, le hockey sur glace a fait son trou au milieu des mines, des terrils et hauts fourneaux en 1971. Et oui au nord, il n’y a pas que le foot et les corons. Le plus remarquable de cette aventure c’est que Valenciennes est entré dans le livre du hockey français en écrivant sa propre histoire avec quelques événements clés. Je vous invite à retrouver les moments forts du club sur le site des Diables Rouges de Valenciennes.

https://www.diablesrouges.fr/



Nous vous invitons aussi à regarder les deux vidéos ci-dessous

Une petite présentation de l'équipe 1 actuelle avec la repise des couleurs du maillot pour les 50 ans



et le VHHC vous invite le 04/12/2021 - 18H00 à Valigoö pour fêter comme il se doit cet aniiversaire.







Affiche VHHC



Affiche VHHC



