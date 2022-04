Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France 5ème Tournoi des Vendangeurs de Bordeaux Après deux années d'absence liées à l'arrivée de la pandémie de Covid-19, le tournoi des Vendangeurs célébrait d'une part son retour ce week-end à Mériadeck, mais aussi sa 5ème édition (la précédente remontant à 2019). Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 26/04/2022 à 08:45 Tweeter Pour la première fois, le tournoi se déroule sous une nouvelle formule : trois jours de compétition (début le vendredi soir, au lieu du samedi matin précédemment). Des grands noms du hockey français et bordelais (Jan Majercak, Julien Hortholary, Stéphan Tartari, Nicolas Courally, Sébastien Lesur, Guillaume Herraiz, Ilpo Salmivirta, Gautier Lafrancesca, Jill Cauly, Martial Esnal, Raphaël Larrieu et beaucoup d'autres) ont pu s'illustrer et offrir un grand spectacle au public présent durant ces trois jours. Dans l'équipe des arbitres du tournoi, Marc-André Lévesque et Gaétan Richard (joueurs de l'équipe Magnus des Boxers de Bordeaux) ont activement participé à la bonne tenue et au respect du rêglement du tournoi sur les nombreux matchs qu'ils ont dirigés.



Lieu : Patinoire Bordeaux-Mériadeck



Durant les trois du tournoi, le BGHG et les Vendangeurs de Bordeaux étaient mobilisés à la patinoire Mériadeck pour assurer l'organisation et le déroulement de la cinquième édition du célèbre tournoi vétérans qui prend chaque année davantage d'ampleur dans la capitale de l'Aquitaine.

Equipes engagées Equipes Maillot BORDEAUX A (poule A) Las Vegas Golden Knights CANADA (poule A) Montreal Canadiens SLASHING PUMPKINS "BLACK" (poule A) Tampa Bay Lightning TOULOUSE (poule A) Colorado Avalanche BARCELONE (poule A) Dallas Stars BORDEAUX B (poule B) Philadelphia Flyers NIORT (poule B) Los Angeles Kings SLASHING PUMPKINS "WHITE" (poule B) Calgary Flames PUIGCERDA (poule B) San José Sharks PARIS (poule B) Nashville Predators

Rêglement :



La première phase de la compétition se dispute sous forme de poules : 2 poules de 5 équipes ou chacune affronte les quatre autres de sa poule. Les rencontres se déroulent sur une période unique de 24 minutes en chrono continu. Les deux premiers de chaque poule accèdent directement aux quarts de finale alors que les équipes classées 3 à 5 disputent un tour de barrage pour rejoindre les quarts de finale sous la formule :

5ème A contre 3ème B

5ème B contre 3ème A

Les vainqueurs de ces deux barrages se qualifient pour les quarts de finale alors que les perdants affrontent chacun l'une des deux équipes classées 4ème. Les deux perdants de ces matchs contre les 4èmes se retrouveront pour la rencontre d'attribution de la 9ème place.

Les demi-finales, les matchs de classement (pour la 7ème place, la 5ème et enfin la 3ème) suivis de la finale achèveront le programme de cette cinquième édition.

En phase finale, en cas d'égalité, une prolongation d'une durée de 2 minutes à 3 contre 3 avec but en or, est disputée. S'il y a toujours égalité, une séance de tirs aux buts se déroule ensuite avec trois tireurs de chaque côté.



Horaires :



Vendredi (17h30 – 20h30)

Samedi (8h – 23h) Un tournoi rassemblant l'Ecole de Hockey et les U9 est également organisé entre 12h15 et 13h15, avec des jeunes hockeyeurs représentant 3 équipes, encadrés par certains Vendangeurs (Joris Goulenok, Gautier Lafrancesca, Arieh Ghnassia...). L'animation se déroule sur deux moitiés de glace avec des matchs d'une durée de 12 minutes.

Dimanche (9h – 13h30 avec remise des prix)

Résultats complets 22 avril 2022 1 Bordeaux A / Canada 7 – 0 2 Niort / Bordeaux B 2 – 5 3 Toulouse / Canada 4 – 1 4 Slashing White / Niort 3 – 1 5 Canada / Slashing Black 4 – 3 23 avril 2022 6 Barcelone / Toulouse 1 – 2 7 Bordeaux B / Paris 1 – 1 8 Niort / Puigcerda 1 – 4 9 Bordeaux A / Slashing Black 5 – 0 10 Paris / Niort 6 – 0 11 Puigcerda / Slashing White 1 – 2 12 Barcelone / Slashing Black 1 – 3 13 Bordeaux A / Toulouse 1 – 3 14 Paris / Puigcerda 3 – 0 15 Bordeaux B / Slashing White 4 – 1 16 Toulouse / Slashing Black 3 – 3 17 Bordeaux A / Barcelone 1 – 0 18 Slashing White / Paris 1 – 3 19 Bordeaux B / Puigcerda 3 – 0 20 Canada / Barcelone 3 – 2

Classement final des poules

Poule A : 1. Toulouse – 2. Bordeaux A – 3. Canada – 4. Slashing Pumpkins Black –

5. Barcelone

Poule B : 1. Paris – 2. Bordeaux B – 3. Slashing Pumpkins White – 4. Puigcerda –

5. Niort

21 Barcelone / Slashing White (5A - 3B) 1 – 2 22 Niort / Canada (5B - 3A) 2 – 4 23 Barcelone / Slashing Black (perdant 21 - 4A) 0 – 1 24 Niort / Puigcerda (perdant 22 - 4B) 6 – 1 Quarts de Finale 25 Paris / Slashing Black (1B – Gagnant 23) 3 – 0 26 Toulouse / Niort (1A – Gagnant 24) 4 – 2 TAB 27 Bordeaux B / Canada (2B – Gagnant 22) 4 – 2 TAB 28 Bordeaux A / Slashing White (2A – Gagnant 21) 3 – 0 24 avril 2022 Demi-Finales 29 Toulouse / Bordeaux B (Gagnants 26 - 27) 5 – 3 30 Paris / Bordeaux A (Gagnants 25 - 28) 1 – 0 9ème place 31 Barcelone / Puigcerda (perdants 23 - 24) 2 – 3 (prolongation) 7ème place 32 Slashing White / Slashing Black

(perdants 28 - 25) 4 – 0

5ème place 33 Canada / Niort (perdants 27 - 26) 2 - 0 3ème place 34 Bordeaux B / Bordeaux A 0 – 1 Finale 35 Toulouse / Paris 1 – 2



Classement Final du tournoi PARIS Toulouse Bordeaux A Bordeaux B Canada Niort Slashing Pumpkins White Slashing Pumpkins Black Barcelone Puigcerda

Compositions des équipes de Bordeaux (A et B) + Canada



BORDEAUX A

Gardien : Mickaël Morgant (31)

Joueurs : Jan Majercak (5) – Thierry Thévenot (17) – Florent Parade (22) –

Julien Hortholary (7) – Stéphan Tartari (4) – Julien Libat (13) – Pierre-André Michelena (20) – Laurent Mirat (27) – Olivier Duval (75) – Xavier Cazaubon (46) – Grégory Verdier (26) – Nicolas Courally (95).



BORDEAUX B

Gardien : Frank Michel (30)

Joueurs : Sébastien Lesur (59) – Matthieu Duolle (21) – Arieh Ghnassia (38) –

Guillaume Herraiz (12) – Ilpo Salmivirta (25) – Ayrton Raison (40) – Joris Goulenok (9) -

Gautier Lafrancesca (32) – Etienne Lamandé (51) – Guillaume Arnould (79) – Martin Viver (19) – Olivier Codet (14).



CANADA

Gardien : Vincent Duporge (33)

Joueurs : Mathieu Gonthier (66) – Cameron Pierce (91) – Lionel Garnier (97) –

Maxime Benammou (16 bis) – Jill Cauly (16) – Thomas Lehmann (59) – Tommy Fievet (23) – Marc-Antoine Beaulieu (85) – Julian Savineau (17) – Martial Esnal (3) –

Pierre Samson (5) – Corey Crawford (78) – Vincent Derouineau (28) –

Raphaël Larrieu (18) – Guilain Pédezert (64).



Point statistiques de l'édition 2022

Matchs disputés : 35

Buts inscrits : 144

Meilleure attaque : Toulouse (20 buts)

Meilleure défense : Bordeaux A (4 buts)



Meilleur buteur : Raphaël Larrieu (Canada) 7 buts



Meilleur gardien : Mickaël Morgant (Bordeaux A) 4 buts encaissés





© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur