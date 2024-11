CLASSEMENT

Au 14/ 11/ 2024



















































HOCKEY AMATEUR Il faut savoir reconnaitre que parfois, le hockey amateur produit du bon spectacle ! Il s'agit d'un match de 2e ligue (5e échelon) entre le EV Zug 2 et le EHC Sursee. Les images parlent d’elles-mêmes. Le genre de retournements de situation qui sont difficiles à obtenir dans d’autres sports. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RED ICEHOCKEY (@redicehockey.ch)

LOURDE SANCTION

La Fédération de hockey suisse a décidé de bannir Lian Bichsel, l'un des jeunes talents les plus prometteurs du pays, de l'équipe nationale jusqu'en 2026. Cette décision a été prise après que Bichsel a refusé deux convocations de l'équipe nationale des moins de 20 ans pour se concentrer sur son développement dans la première division suédoise

L'entraîneur de l'équipe nationale, Patrick Fischer, a confirmé que cette exclusion inclut également les Jeux olympiques de 2026. Cette sanction a divisé l'opinion au sein de la communauté du hockey suisse, certains estimant qu'elle est trop sévère.

GOOOOOAAALLL!!! 🚨



Lian Bichsel scores his second of the night on the empty net! pic.twitter.com/EBz8jRWNkm — Texas Stars (@TexasStars) November 11, 2024

En tous les cas c'est loin de le perturber visiblement puisqu'il s'est offert un doublé dans la victoire 5-2 de son équipe de AHL les Texas Stars.



LANGNAU

Sang neuf et belle jeunesse Les deux défenseurs Noah Meier (2002) et Tim Mathys (2004) resteront dans les rangs des Tigers. Le premier nommé a intégré l'équipe fanion des SCL Tigers en 2023 - en provenance de la formation ZSC/GCK Lions et restera au moins jusqu'en 2027. Le second, au bénéfice d'une expérience nord-américaine, en NAHL, est un enfant de la région, et évolue dans l'élite depuis cette saison. Il a été prêté pour la campagne 24-25 à Coire (Swiss League) et a prolongé pour une saison.

Emmentalois depuis 2022, Dario Rohrbach (1998), attaquant, prolonge l'aventure chez les SCL Tigers. Il reste dans les rangs jusqu'en mai 2026.

Au 11 novembre 2024, les Langnau Tigers ont encore quelques joueurs dont le contrat se termine en mai 2025 : Pascal Berger (attaquant), Claudio Cadonau (défenseur), Michal Kristof (attaquant, SVK), Sean Malone (attaquant, USA), Harri Pesonen (attaquant, FIN). Le jeune Jonas Schwab (défenseur), dans sa dernière année junior est intégré dans le cadre élargi, mais son contrat expire à la fin de la présente saison également. FRIBOURG-GOTTERON Linden Vey revient en Suisse !

Après des semaines d'hésitations, Fribourg-Gottéron a finalement trouvé son huitième joueur étranger pour cette saison: Linden Vey. Depuis son départ du Canada et de la NHL, Vey a évolué dans diverses ligues comme la KHL (CSKA, St-Pétersbourg, Astana, Omsk), la DEL (Munich) et la National League (Zurich). Ce joueur du Saskatchewan, gagnant de la Coupe Gagarin en 2019 et du titre de champion suisse en 2018, a signé avec les Dragons jusqu'à la fin de la saison 2024-2025.

Il est arrivé ce jeudi, et rejoind une équipe déjà bien fournie en talents étrangers, incluant Jacob De La Rose, Jakob Lilja (nouveau venu d'Ambrì-Piotta, on en parle ici), Marcus Sörensen et Lucas Wallmark. Cette nouvelle acquisition offre au staff technique une plus grande flexibilité dans leur composition d'équipe et surtout… un chemin vers plus de victoires.

Certains joueurs que l’on voit - pour le moment - moins souvent sur la glace ne verront peut-être pas cette arrivée d’un très bon œil. On peut s’attendre à ce que des noms quittent l’équipe, surtout les plus gros égos, affectés par la concurrence en attaque.

«Le plus important, c’était d’engager le meilleur renfort possible», dit Gerd Zenhäusern à propos du prometteur Linden Vey. https://t.co/7IVF61kuYw pic.twitter.com/5qHOeJl4H1 — La Liberté Hockey (@Lalib_hockey) November 12, 2024



AMBRI-PIOTTA

Le petit jeune à la couveuse ! La formation léventine et Tim Muggli (21 ans) ont trouvé une solution pour le développement du jeune attaquant qui avait marqué un but en disputant 8 matchs jusque là. Il est placé dans l'équipe du EHC Chur (2e division) jusqu'à la fin de la saison, en licence B. Il pourra être rappelé par les Biancoblù à tout moment.

BIENNE

Après la couveuse, les premiers pas en dehors du nid… L'ex-junior du HC Tramelan, dans le Jura bernois, Noah Delémont (2002) quittera Bienne, son club formateur, à la fin de la campagne 24-25. Il y a fait ses premiers pas dans le hockey professionnel, en 2021. Le défenseur s'est engagé chez le EHC Kloten pour deux ans. Originaire d'Orvin, l’attaquant a revenir de sa rupture des ligaments croisés en janvier dernier. Malgré cela, fait une bonne saison 2022/23 avec 13 points (dont un but). À Kloten, Delémont devrait bénéficier d'un temps de jeu de meilleure qualité, pour continuer à se développer.



LAUSANNE

Kenins de Lausanne à Berne

Au moment où le Lausanne HC annonce la prolongation de son attaquant Antti Suomela (FIN), le vétéran letton Ronalds Kenins quitte le LHC avec effet immédiat, par consentement mutuel. La prolongation de Suomela était dans l'air depuis plusieurs semaines, et cela ravira les partisans des Lions. Avec Lausanne, Kenins a été engagé à 310 reprises, pour 129 points, dont 40 buts. Agé de 33 ans, il a joué pour Lausanne depuis 2017. Il semble que Kenins ait été peu utilisé cette saison, jouant quelques matchs avec HC Sierre en deuxième division suisse sur prêt. Sa décision de quitter Lausanne pourrait être liée à une volonté de trouver plus de temps de glace ailleurs. Le SC Bern confirme l'arrivée, avec un contrat Try-out de Ronalds Kenins, jusqu'au 22 décembre 2024. Il bénéficie d'une option de prolongation jusqu'à la fin de la saison.

Ci-dessous en train de servir la patrie en grenat et blanc.

Šodien savu 100.spēli Latvijas izlasē aizvadīs uzbrucējs Ronalds Ķēniņš! pic.twitter.com/5DJsortdBF — LV Hokeja federācija (@lhf_lv) May 11, 2019

DAVOS

Josh Holden restera à la bande Le head coach du HC Davos (46 ans), a acquis la confiance de ses supérieurs et de son éqiupe. En Suisse depuis 20 ans (Morges, Fribourg, Langnau, Zug), l'Albertain restera dans les Grisons jusqu'en à la fin de la saison 2026-2027. Il y est depuis la saison 23-24.



BERNE

Lindholm sévèrement touché Le défenseur Suédois Anton Lindholm (1994) ne remettra plus les patins cette saison. En effet, lors du match de ce mercredi 13 novembre, il a été touché au bas du corps et une opération devra avoir lieu. Sous l'écusson du SCB, il aura joué 20 matchs, pour cinq points.



LUGANO

Des adaptations avec les jeunes Leandro Hausheer (2003) ne sera plus Bianconero à la fin de la saison. Le défenseur a paraphé une entente portant sur deux ans, avec le EHC Kloten. Bonne nouvelle tout de même pour la jeunesse luganaise: Lorenzo Canonica (2003) restera sur le banc de la Cornèr Arena. Lui, qui n'a quitté le Tessin que trois ans, pour rejoindre Shawinigan en LHJMQ, restera jusqu'en 2027.







ZOOM SUR LE SC LANGNAU

Fondé en 1946, le club des SCL Tigers évolue dans l'Emmental Versicherung Arena (anciennement Ilfishalle), une patinoire pouvant accueillir 6 000 spectateurs. Le capitaine actuel de l'équipe est Harri Pesonen, un ailier gauche finlandais qui a rejoint l'équipe en 2018. Depuis son arrivée, Pesonen est devenu l'un des meilleurs marqueurs de l'équipe, avec 91 buts et 100 assistances en 250 matchs.



Les SCL Tigers ont remporté le titre de champion de LNA en 1976 et ont été champions de LNB quatre fois. Le club a également atteint les séries éliminatoires de la LNA en 2011, une première depuis leur remontée en Ligue Nationale A en 1998.

Le club étant aussi club formateur, on lui doit le désormais connus à l’international Kevin Fiala, qui a commencé sa carrière dans le système junior des SCL Tigers avant de jouer en NHL avec les Nashville Predators et les Minnesota Wild. Au cœur du canton de Berne, dans l'arrondissement administratif de l'Emmental, Langnau im Emmental est une ville suisse qui n’atteint pas les dix mille habitants. Située dans la vallée de l’Emmen (Emmental, vous avez bien compris), elle est connue pour ses prairies, ses forêts et ses vues panoramiques sur les Alpes bernoises et la chaîne du Jura.Fondé en 1946, le club des SCL Tigers évolue dans l'Emmental Versicherung Arena (anciennement Ilfishalle), une patinoire pouvant accueillir 6 000 spectateurs. Le capitaine actuel de l'équipe est Harri Pesonen, un ailier gauche finlandais qui a rejoint l'équipe en 2018. Depuis son arrivée, Pesonen est devenu l'un des meilleurs marqueurs de l'équipe, avec 91 buts et 100 assistances en 250 matchs.Les SCL Tigers ont remporté le titre de champion de LNA en 1976 et ont été champions de LNB quatre fois. Le club a également atteint les séries éliminatoires de la LNA en 2011, une première depuis leur remontée en Ligue Nationale A en 1998.Le club étant aussi club formateur, on lui doit le désormais connus à l’international Kevin Fiala, qui a commencé sa carrière dans le système junior des SCL Tigers avant de jouer en NHL avec les Nashville Predators et les Minnesota Wild.