Tout au long de ce premier week-end de mai 2024, le célèbre Tournoi des Vendangeurs de Bordeaux faisait son retour à la patinoire de Mériadeck pour une septième édition, où le spectacle, l'humour, la fantaisie et la convivialité ont encore été largement au rendez-vous. Patinoire Bordeaux-Mériadeck , Hockey Hebdo Julien Nadau le 07/05/2024 à 11:30 Tweeter Huit équipes, dont trois locales : Bordeaux Rouge, vainqueur en 2018, Bordeaux Noir, lauréat l'an passé et les Veaux Frais, doubles vainqueurs de l'Euskadi Cup d'Anglet ont offert au public présent cette année, une compétition de haut vol dans laquelle des moments drôles, des magnifiques arrêts de gardiens complétés par certains buts incroyables avec parfois quelques mauvais gestes mais tout cela sous le regard d'arbitres avisés et soucieux de la tenue du rêglement du tournoi... tels auront été les ingrédients qui ont composé le menu du show sportif de cette édition 2024. En dehors des équipes bordelaises, les espagnols de Puigcerda fêtaient leur retour à Mériadeck deux ans après leur dernière venue. Une autre formation ibérique, les Nutrios, a en revanche fait partie des petits nouveaux tout comme l'équipe des Falcons de Copenhague, en provenance du Danemark. Le plateau des engagés s'est complété avec le retour de Niort et Toulouse.



Photographe : © Jean Marc Lestage

Lieu : Patinoire Bordeaux-Mériadeck



Durant les trois jours, le BGHG et les Vendangeurs de Bordeaux, sous la direction de Sylvain Humeau, responsable du tournoi, étaient mobilisés sur la patinoire pour assurer un travail d'organisation parfait sur le plan sportif d'une part, mais également dans la partie buvette, restauration et gestion des différentes animations proposées : (grande tombola avec un voyage en Grêce comme lot principal, pesée du jambon, plateau des kids U9).



Equipes engagées Equipe Participation BORDEAUX NOIR 7ème BORDEAUX ROUGE 7ème VEAUX FRAIS 1ère FALCONS (Danemark) 1ère NIORT 5ème PUIGCERDA (Espagne) 4ème NUTRIOS (Espagne) 1ère TOULOUSE 5ème



Rêglement :



La première phase de la compétition se déroule sous forme d'un championnat dans lequel les huit équipes s'affrontent chacune une fois. Les rencontres se déroulent sur une période unique de 25 minutes. Un classement de 1 à 8 est ensuite établi à l'issue de cette phase pour déterminer le nom du grand vainqueur de l'édition 2024.



Horaires :



Vendredi (18h – 20h30)

Samedi (11h – 19h45) Un tournoi rassemblant l'Ecole de Hockey et les U9 est également organisé entre 12h et 13h, avec des jeunes hockeyeurs représentant plusieurs équipes, encadrés par certains Vendangeurs. L'animation se déroule sur deux moitiés de glace.

Dimanche (9h30 – 17h30 avec remise des prix)

Résultats complets Vendredi 3 mai 1 Bordeaux Noir / Bordeaux Rouge 0 – 4 2 Veaux Frais / Falcons 2 – 0 3 Bordeaux Noir / Veaux Frais 0 – 5 4 Bordeaux Rouge / Falcons 1 – 0

Samedi 4 mai 5 Niort / Puigcerda 2 – 1 6 Nutrios / Toulouse 2 – 0 7 Niort / Nutrios 2 – 6 8 Puigcerda / Toulouse 0 – 3 9 Bordeaux Noir / Niort 1 – 1 10 Bordeaux Rouge / Nutrios 0 – 3 11 Veaux Frais / Puigcerda 2 – 1 12 Bordeaux Noir / Falcons 2 – 1 13 Bordeaux Rouge / Toulouse 0 – 2 14 Veaux Frais / Niort 5 – 0 15 Nutrios / Puigcerda 1 – 3 16 Falcons / Toulouse 2 – 2



Dimanche 5 mai 2023 17 Bordeaux Noir / Puigcerda 2 – 1 18 Falcons / Niort 3 – 0 19 Bordeaux Rouge / Puigcerda 3 – 2 20 Veaux Frais / Nutrios 3 – 1 21 Falcons / Puigcerda 3 – 3 22 Veaux Frais / Toulouse 9 – 0 23 Falcons / Nutrios 2 – 0 24 Bordeaux Noir / Toulouse 2 – 1 25 Bordeaux Noir / Nutrios 0 – 0 26 Bordeaux Rouge / Niort 1 – 0 27 Niort / Toulouse 1 – 4 28 Bordeaux Rouge / Veaux Frais 1 – 3



Photographe : © Jean Marc Lestage



Classement Final du Tournoi VEAUX FRAIS Bordeaux Rouge Bordeaux Noir Nutrios Toulouse Falcons Copenhague Niort Puigcerda

Compositions des équipes "Locales"





BORDEAUX NOIR



Gardien : Mickaël Morgant (31)

Joueurs : Martial Esnal (3) – Florent Parade (22) – Maxime Bennamou (14) –

Hugues Lopez (45) – Jill Cauly (16) – Julien Libat (13) – Grégory Jourdan (17) – Etienne Lamandé (51) – Marc-Antoine Beaulieu (85) –

Jean-Pascal Le Chapelain (44) – Pierre Samson (42)



BORDEAUX ROUGE



Gardien : Frank Michel (30)

Joueurs : Sébastien Lesur (59) – Matthieu Duollé (21) – Guillaume Arnould (79) – Julien Hortholary (74) – Xavier Cazaubon (46) – Ayrton Raison (40) –

Olivier Duval (75) – Martin Viver (19) – Grégory Verdier (15) –

Wilfrid Groizard (72) – Olivier Codet (14) – Corey Crawford (78)



VEAUX FRAIS



Gardien : Guillaume Drouot (64)

Joueurs : Guillaume Herraiz (12) – Jan Majercak (5) – Olivier Dimet (16) –

Thierry Thévenot (17) – Stéphan Tartari (4) – Nicolas Courally (95) –

Sylvain Humeau (24) – Raphaël Larrieu (19) – Antoine Amsellem (2) –

Roland Fontaine (81)







Point statistiques de l'édition 2024



Matchs disputés : 28

Buts inscrits : 99



Classement des attaques



1. VEAUX FRAIS (29 buts) – 2. Nutrios (13 buts) – 3. Toulouse (12 buts) –

4. Falcons (11 buts) – 5. Puigcerda (11 buts) – 6. Bordeaux Rouge (10 buts) –

7. Bordeaux Noir (7 buts) – 8. Niort (6 buts)



Classement des défenses



1. VEAUX FRAIS (3 buts) – 2. Bordeaux Rouge (10 buts) – 3. Falcons (10 buts) –

4. Nutrios (10 buts) – 5. Bordeaux Noir (13 buts) – 6. Toulouse (16 buts) –

7. Puigcerda (16 buts) – 8. Niort (21 buts)



Photographe : © Jean Marc Lestage







