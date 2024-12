CLASSEMENT



Vegas, au 6e rang la semaine dernière est monté de 4 places pour apparaitre au top 5, avec trois victoires d’affilée contre Edmonton, Anaheim et Dallas. Le Wild a tiré Winnipeg de sa suprématie en apparaissant au premier rang du classement et a joué sa 5e victoire d’affilée contre Anaheim cette nuit.

Les meilleurs buteurs sont incontestablement les Capitals qui cumulent 105 buts marqués. Nashville, tout en bas du classement, n’en a marqué que 60, pour donner une idée.

A table, à nouveau !



Le 5 décembre, il y a deux jours le célèbre trio Pizza Line des Ottawa Senators, composé de Daniel Alfredsson, Dany Heatley et Jason Spezza, s’est réuni à nouveau pour un événement spécial lors du match contre les Red Wings de Détroit. C’était la première fois que ces légendes de la LNH seront ensemble sur la glace depuis 2009.

La Pizza Line, également connue sous le nom de CASH Line, était une ligne d'attaque légendaire des Ottawa Senators. Elle était composée de Daniel Alfredsson, Dany Heatley et Jason Spezza. Cette ligne a marqué l'histoire de la franchise grâce à sa capacité à marquer des buts en nombre impressionnant.

Le surnom "Pizza Line" vient d'une promotion où les fans recevaient une pizza gratuite si les Senators marquaient au moins cinq buts lors d'un match à domicile. Cette ligne a été particulièrement prolifique entre 2005 et 2009, combinant pour un total de 1057 points.

Le trio a également mené les Senators en finale de la Coupe Stanley en 2007.

Get your phone ready for tomorrow's 'Pizza Line' reunion! #GoSensGo | #WallpaperWednesday pic.twitter.com/ZgaESbIa4c — Ottawa Senators (@Senators) December 4, 2024



(Très) Tristes sabres

Un remontada dans les règles de l’art. Un match en miroir même, comme il en existe peu, finalement. 4 buts au premier tiers par une équipe, quatre au dernier par l’autre équipe. D’abord, les Sabres de Buffalo ont pris une avance de 4-0 au premier tiers-temps et ce en moins de douze minutes ! C’est même cela qui a poussé le coach à ordonner un changement de gardien après le but du canadien Beck Malenstyn. L’avalanche marque un but dans un deuxième tiers assez insipide, histoire de sauver l’honneur dont il ne restait à ce moment-là plus grand-chose. Et puis le troisième tiers est arrivé, avec pas moins de 4 buts dont le but victorieux marqué par Artturi Lehkonen à 4 minutes et 22 secondes de la fin du match. Nathan MacKinnon a également brillé avec deux buts et une aide.



Les étincelles de Wolf



Des rumeurs le voient déjà décrocher le trophée Calder, qui récompense la meilleure recrue, le meilleur rookie de l’année. Même si le nom de Maklin Celebrini plane évidemment sérieusement autour du trophée, le gardien américain est tout de même un sérieux concurrent. Il a actuellement 23 ans et a un record de 8 victoires en 13 matchs avec une moyenne de 2,61 buts encaissés par match et une pourcentage d'arrêts de 91,75%. Ce n’est pas pour rien qu’il avait été nommé meilleur gardien de la ligue américaine de hockey deux années consécutives.

Et en plus, son échauffement ne ressemble à aucun autre !

Dustin Wolf's warmup routine is a lot of fun#Flames pic.twitter.com/sPKilgEbp5 — Hockey Daily 365 l NHL Highlights & News (@HockeyDaily365) April 13, 2023



La suite des hommages aux frèrex Gaudreau



Les Flames de Calgary et les Blue Jackets de Columbus ont rendu encore un hommage aux frères Johnny et Matthew Gaudreau, les deux hockeyeurs mort percutés par la voiture d'un conducteur ivre cet été. Les deux anciennes équipes de Johnny ont organisé une cérémonie spéciale avant leur match.

Les joueurs des deux équipes se sont présentés à leur ligne bleue respective pour regarder une vidéo hommage mettant en avant les meilleurs moments de Johnny, sur une interprétation de la chanson "Johnny B. Goode" par le chanteur des hymnes nationaux.

La famille Gaudreau a également participé à cette cérémonie. Les joueurs ont porté le numéro 13 de Johnny pendant l'échauffement, et la famille a fait la mise en jeu protocolaire.

Dan Vladar, le gardien tchèque des Flames de Clagary, a également personnalisé son casque avec des portraits des frères Gaudreau. Il prévoit de porter ce casque pour les deux matchs contre les Blue Jackets cette saison et de le mettre en vente aux enchères pour le Flames Foundation, la fondation caritative de l'équipe.

An absolutely beautiful tribute.



Dan Vladar will be sporting a new mask honouring Johnny and Matthew ❤️ He will wear it for both games against the Blue Jackets this season and then it will be auctioned off for the @FlamesFdn. pic.twitter.com/2M7nOF5CIt — Calgary Flames (@NHLFlames) November 29, 2024

Coach, au revoir !



Les Blackhawks, qui occupent la dernière place de la ligue avec un bilan de 8-16-2, ont remplacé Richardson par Anders Sorensen, suédois d’une cinquantaine d’année, l'entraîneur des Rockford IceHogs de la AHL, en intérim. Pour le moment son objectif est de construire une équipe qui permette à Bedard, le rookie au Calder de la saison passée de devenir une machine à scorer.

Kyle Davidson, le directeur général des Blackhawks, a déclaré que la décision était difficile mais nécessaire pour aligner les résultats avec les attentes de l'équipe. Richardson a un bilan de 57 victoires, 118 défaites et 15 défaites en prolongation en trois saisons avec les Blackhawks.



Le petit nouveau :

First #Blackhawks gameday under Anders Sorensen.



Can you feel the electricity? pic.twitter.com/N3w1MlGoND — Four Feathers Podcast (@FourFeathersPod) December 7, 2024

Et puis aussi…



Parfois il n’y a pas que le goalie qui a des réflexes de chat. Kopitar aussi.

Encore une boulette de goalie !

Samsonov à la manœuvre cette fois, boulette à la sauve Vegas : on pourrait presque le créditer d’une assist !

