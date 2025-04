Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France 8ème Tournoi des Vendangeurs de Bordeaux Programmée à la fin du mois d'avril, samedi 26 et dimanche 27, la huitième édition du Tournoi des Vendangeurs de Bordeaux, rendez-vous désormais incontournable du hockey sur glace aquitain à Mériadeck, a une nouvelle fois répondu aux attentes de la population présente pendant deux journées inoubliables. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 30/04/2025 à 07:35 Tweeter Pour ce chapitre 2025, dix équipes se sont affrontées : deux locales de Bordeaux que l'on ne présente plus (les Rouges, vainqueurs du tournoi en 2018, et les Noirs, victorieux en 2023 ainsi que cette année)... Anglet et Louviers ont complété la liste française. Du côté des étrangers, les espagnols de Jaca sont revenus en Gironde tout comme les Slashing Pumpkins, formation britannique que l'on a l'habitude de voir depuis plusieurs années, une équipe venue de Suisse, les finlandais de Jaakarhut et enfin deux autres représentants britanniques : l'Irish Fighting et les Lames Dogs se sont également joints à cette huitième aventure. Sous le regard d'arbitres avisés et d'une table de marque dirigée par Mr Philippe Guillon, la compétition a offert un magnifique spectacle dans lequel la fantaisie, l'humour, le partage ou encore la convivialité sont restés les maîtres mots.



Photographe : © Jean Marc Lestage



Lieu : Patinoire Bordeaux-Mériadeck



Durant les trois jours, le BGHG et les Vendangeurs de Bordeaux, sous la direction de Sylvain Humeau, responsable du tournoi, étaient mobilisés sur la patinoire pour assurer un travail d'organisation parfait sur le plan sportif d'une part, mais également dans la partie buvette, restauration et gestion des différentes animations proposées : (grande tombola avec un voyage en Grêce comme lot principal, un séjour en mobile-home de 3 nuits à Claouey, le fameux jambon, des bouteilles de vin, des crosses de hockey...), sans oublier le traditionnel plateau des kids de l'école de hockey + des U9.



Equipes engagées



Equipe Participation BORDEAUX NOIR 8ème BORDEAUX ROUGE 8ème LAMES DOGS (Grande-Bretagne) 1ère ANGLET 1ère LOUVIERS 1ère JACA (Espagne) 2ème GENÈVE (Suisse) 1ère SLASHING PUMPKINS (Grande-Bretagne) 5ème JAAKARHUT (Finlande) 1ère IRISH FIGHTING (Irlande) 2ème



Rêglement :



La première phase de la compétition se déroule sous forme d'une phase de groupes car les dix équipes sont réparties en deux poules de cinq. Chaque équipe affronte ses quatre adversaires. À l'issue de cette première phase, un classement de 1 à 5 est établi. Les deux premiers de chaque poule se rencontrent en demi-finales (format croisé). Les vainqueurs se retrouvent en finale alors que les perdants se disputent le trophée de bronze. Trois matchs de classement sont également joués pour déterminer la cinquième, septième et neuvième place du tournoi.

Durée des rencontres : 24 minutes sans arrêt du chrono (sauf si l'écart est inférieur ou égal à deux buts dans les deux dernières minutes).

Pour la phase finale : en cas d'égalité, une prolongation de 3 minutes à trois contre trois est disputée, suivie, si nécessaire, d'une séance de tirs aux buts comprenant une série de trois tirs par équipe.





Horaires :



Samedi (9h – 20h) Un tournoi rassemblant l'Ecole de Hockey et les U9 est également organisé entre 11h15 et 12h, puis 13h15 et 14h avec des jeunes hockeyeurs représentant plusieurs équipes, encadrés par certains Vendangeurs. L'animation se déroule sur deux moitiés de glace.

Dimanche (9h – 16h30 avec remise des prix)



Résultats complets



Poule A : Bordeaux Noir – Lames Dogs – Louviers – Genève – Jaakarhut

Poule B : Bordeaux Rouge – Anglet – Jaca – Irish Fighting – Slashing Pumpkins





Samedi 26 avril 2025

1 Bordeaux Noir / Lames Dogs 3 – 0 2 Jaakarhut / Genève 2 – 2 3 Bordeaux Rouge / Slashing Pumpkins 2 – 1 4 Irish Fighting / Anglet 0 – 2 5 Louviers / Lames Dogs 0 – 4 6 Jaca / Irish Fighting 4 – 3 7 Bordeaux Rouge / Jaca 1 – 4 8 Genève / Lames Dogs 4 – 0 9 Bordeaux Noir / Louviers 6 – 0 10 Slashing Pumpkins / Irish Fighting 5 – 2 11 Anglet / Jaca 3 – 1 12 Bordeaux Noir / Jaakarhut 1 – 1 13 Lames Dogs / Jaakarhut 2 – 0 14 Anglet / Slashing Pumpkins 2 – 0 15 Bordeaux Rouge / Anglet 0 – 6



Dimanche 27 Avril 2025

16 Louviers / Jaakarhut 1 – 7 17 Bordeaux Rouge / Irish Fighting 3 – 1 18 Jaca / Slashing Pumpkins 2 – 4 19 Bordeaux Noir / Genève 0 – 4 20 Genève / Louviers 2 – 0 21 (½ Finale 1) Genève / Slashing Pumpkins 1 – 2 (TAB) 22 (½ Finale 2) Bordeaux Noir / Anglet 2 – 1 (Prolongation) 23 (9ème place) Irish Fighting / Louviers 4 – 0 24 (7ème Place) Bordeaux Rouge / Jaakarhut 0 – 1 25 (5ème place) Jaca / Lames Dogs 3 – 2 26 (3ème Place) Anglet / Genève 1 – 2 27 (Finale) Bordeaux Noir / Slashing Pumpkins 3 – 2 (Prolongation)



Classemen t de la phase de poules





Poule A GENÈVE BORDEAUX NOIR Lames Dogs Jaakarhut Louviers

Poule B ANGLET SLASHING PUMPKINS Jaca Bordeaux Rouge Irish Fighting

Classement Final du tournoi

BORDEAUX NOIR Slashing Pumpkins Genève Anglet Jaca Lames Dogs Jaakarhut Bordeaux Rouge Irish Fighting Louviers

Les vainqueurs 2025





BORDEAUX NOIR

Gardien : Mickaël Morgant (31)

Défenseurs : Jan Majercak (5) – Thierry Thévenot (17) – Florent Parade (22) – Grégory Verdier (15)

Attaquants : Mathias Arnaud (13) – Grégory Jourdan (11) – Rémi Peronnard (24) – Sébastien Cadren (18) – Marc-Antoine Beaulieu (24) – Laurent Mirat (27) –

Wilfrid Groizard (72) – Corey Crawford (78) – Jean-Pascal Le Chapelain (44 cap)





Point statistiques de l'édition 2024

Matchs disputés : 27

Buts inscrits : 108



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







