Au classement général : ​

En tête En bas La surprise Les Canadiens de Montréal occupent pour le moment la 3e place du classement avec 18 points pour seulement 12 matchs joués. Champion en berne Les Panthers, bi champions, sont actuellement bien descendus de leur piedestal, tombés à la 22e place du classement dans la moitié basse de celui-ci, avec un déficit de 3 buts. Meilleure attaque Les Jets ont marqué 15 buts de plus que le nombre de buts encaissés. Ils ont en tout marqué déjà 45 buts. L'avalanche a pour l'instant le record chiffré avec 47 buts. Petits marqueurs Même si elles ne sont pas au fond du trou parce qu'elles ont une bonne défense, certaines équipes marquent peu comme les Flames, les Panthers, les Caps et les Rangers, qui ont 30 ou 31 buts marqués à leur actif. Perdre ? Jamais ! Les Jets et les Canadiens sont les seuls à n'avoir connu que 3 défaites, franches et en prolongation confondues. Passoires La défense des Sharks et celle des Blues ont bien du mal, chacune des équipe ayant encaissé respectivement 53 et 51 buts depuis le début de la saison.

Parce que bien jouer au hockey n’immunise pas contre le fait d’être une ordure…



Ryan Kesler, ancien joueur de la NHL ayant pris sa retraite en 2019 a été arrêté il y a six jours est actuellement « in troubles », pour reprendre l’expression anglosaxonne. En effet, l’ex de la plus prestigieuse ligue du monde a été accusé d’agressions sexuelles sur une mineure, physiquement impuissante, et ce par la force, suite à des événements s'étant produits le 1er janvier 2025. Il a plaidé non coupable aux accusations.



De fait, même si le joueur de 41 ne joue plus actuellement, l'Association de hockey amateur du Michigan a annoncé avoir suspendu Ryan Kesler de toutes les activités de l'organisme, ainsi que de celles de USA Hockey. Il occupait récemment les fonctions d'entraîneur-chef au sein du programme Little Caesars AAA (programme de hockey d'élite pour les jeunes à Detroit dans le Michigan).



Accident de supporter



Le lundi 27 octobre, les Penguins de Pittsburgh jouaient les Blues de St. Louis. Un accident grave a entaché le match et cette fois-ci : rien à voir avec un joueur. En fait, alors qu’on en était encore qu’au premier tiers, un homme qui tentait d’enjamber un escalier en dehors des accès sécurisés est tombé depuis les gradins supérieurs de la PPG Paints Arena, l'aréna des Penguins à Pittsburgh. Son pronostic vital était engagé après avoir atterrit à l’étage du dessous. Une autre personne a été heurtée par le partisan en chutant, mais a refusé d'être transportée à l'hôpital.

At PPG Paints Arena where fan fell from section 234 - Witnesses say man tumbled over multiple rows, head went through glass & landed in section below. Then saw EMTs load on stretcher. County dispatchers confirmed 1 person taken to hospital. 📸Dave Williams & Todd Derr @WTAE pic.twitter.com/391LlrAbUp — Felicity Taylor WTAE (@felicityctaylor) October 28, 2025

Malgré l'incident, le match s'est poursuivi et les Penguins ont remporté la victoire 6-3 contre les Blues. L'organisation des Penguins a exprimé ses vœux de courage à la personne blessée et à sa famille. Pour l’instant pas de nouvelles du blessé.



Des jalons en veux-tu en voilà ! 1000 matchs pour Adam Henrique : Adam Henrique, attaquant canadien de 35 ans a atteint le plateau des 1000 matchs joués en saison régulière, après 16 saisons, le mardi 21 octobre, lors du match des Oilers, son équipe, contre les Sénateurs d'Ottawa. Pour l’équipe, c’est un jalon encore inédit puisqu’il est le premier à atteindre un aussi beau palier dans l’histoire du club canadien.

Comme souvent, ses coéquipiers ont porté son numéro 19 sur leurs maillots pendant l'échauffement, et il a fait un tour de glace en solo. L’équipe a largement honoré ce record avec une petite Rolex personnalisée, rien que ça…

Rico gets his silver stick ✨



Congratulations to Adam Henrique, who with the @EdmontonOilers is playing in his 1,000th NHL game tonight! pic.twitter.com/zaC6l4VNJP — NHLPA (@NHLPA) October 21, 2025

Pour rappel, il avait été repêché par les Devils du New Jersey en 2008, avec qui il a joué 455 matchs. Il a enchaîné ensuite avec une longue période à Anaheim avec les canards (435 matchs) et joue actuellement pour les Oilers pour la troisième saison.

En 1000 matchs, il a marqué 562 points dont 277 buts, ce qui lui donne une moyenne de plus d’un point tout les deux matchs.

1500 pour Ovi Alex Ovechkin, the great, voire the gr8 pour les fans, a atteint le plateau des 1500 matchs samedi soir dernier lors du match contre les Senators. Et puis… comme d’habitude ce jalon sonne comme une preuve d’amour et de fidelité de plus au club pour lequel il joue depuis toujours, les Capitals de Washington.

En plus, il est tout près de franchir la barre mythique des 900 buts en carrière. Il était à un seul but des 900 au moment du match d’ailleurs.

1000 points pour Nikita Kutcherov L'attaquant étoile du Lightning de Tampa Bay, Nikita Kucherov, a atteint les 1000 points en même temps qu’Ovechkin jouait son mille cinq-centième match, et en plus, pendant une victoire du Lightning contre les Ducks.

Ce point particulier a été marqué sur une assist’, une belle passe, sa spécialité, sur un but de son coéquipier Jake Guentzel. Et puis par un petit regain de l’insolence de son talent, il a ajouté une seconde assistance plus tard dans le match pour un total de 1001 points. Il est ainsi devenu le 101e joueur de l'histoire de la NHL à atteindre ce plateau. Il est seulement le deuxième joueur à réussir cet exploit avec le Lightning de Tampa Bay, après son ex-coéquipier Steven Stamkos.

La fierté russe tient à rajouter qu'il a atteint les 1000 points en 809 matchs et parmi les joueurs actifs, il est le troisième plus rapide à atteindre ce plateau, derrière les deux très célèbres : Connor McDavid (659 matchs) et Sidney Crosby (757 matchs)

NIKITA KUCHEROV HAS HIT THE 1K POINT MARK IN HIS CAREER ⚡️🥳 pic.twitter.com/gJqiYsfXKk — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 25, 2025 500 Buts pour John Tavares Tavares a marqué son 500e but mercredi dernier contre les Blue Jackets, à 15:45 de la troisième période. Il a redirigé une passe précise de Matthew Knies au fond du filet, réduisant le déficit des Maple Leafs à 6-2 (le match s'est finalement soldé par une défaite de 6-3 pour Toronto).

Il est le 49e joueur de l'histoire de la LNH à atteindre le plateau des 500 buts.

Crosby en est au point n° 1700

Dans la victoire des Penguins de Pittsburgh (6-3) contre les Blues de St. Louis Crosby a fait la passe Bryan Rust en troisième période. Crosby a atteint 1 700 points en 1 362 matchs. Il est le quatrième joueur le plus rapide de l'histoire de la LNH à atteindre ce plateau.



Les petits jeunes tirent leur chapeau



Kiefer Sherwood, qui fait actuellement un excellent début de saison à Vancouver (9 buts en 12 matchs) a marqué son premier tour du chapeau lors de la victoire des Canucks (4-3 en tir au but) contre les Blues le 30/10.

KIEFER SHERWOOD IS ON FIRE!



After an unbelievable start to the season Kiefer Sherwood has scored 9 goals in his first 13 games. He is currently on pace to hit over 50 goals this season!



How many goals do you think Sherwood gets this season?



🎨: @hjauraarchive pic.twitter.com/EhwneDenlk — YVR Hockey (@yvrhockey) November 3, 2025

Connor Bedard a fait pareil



Le 28, alors que les Blackhawks essayaient de battre les Sénateurs (ce qu’ils ont d’ailleurs réussi à faire), Bedard a ouvert la marque en avantage numérique avec un lancer dans la lucarne. Ensuite, en milieu de 2epériode, partant d’un bout de la glace il est remonté pour défaire Linus Ullmark et puis a terminé pour équilibrer, en début de troisième tiers, sous une pluie de casquettes sur la glace. Bedard a également enregistré une passe terminant la soirée avec quatre points au total.



Les images de la semaine :



Le choc de Chris Tanev avec Matvei Michkov



Le joueur américain a dû être évacué sur une civière le 1er novembre. Les Maples Leafs jouaient les Flyers et le défenseur a pris de plein fouet le tout jeune attaquant russe Michkov, qui a entraîné un mouvement de tête brusque et l'a laissé au sol. Il revenait seulement d'une blessure haut de corps.

Le coach a confirmé qu'il avait obtenu son congé de l'hôpital le lendemain matin, et qu'il pouvait parler et bouger ses membres. Michkov a reçu une pénalité mineure pour obstruction sur la séquence.

Scary scene in Philly as Chris Tanev had to be taken off the ice on a stretcher after this collision with Matvei Michkov pic.twitter.com/HZNRQW320l — Gino Hard (@GinoHard_) November 2, 2025

Linus Ullmark monte à la cogne







Draisaitl et Bouchard et leur maîtrise du palet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet)



D'habitude, les buts, on les mets entre les jambes... du gardien. Quand on est Burakovsky, on les met entre ses propres jambes.



