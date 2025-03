Premier Match le Jeudi 13 Mars à 20h00, Lausanne contre Langnau, à la Vaudoise aréna.



Premier Duo : Qui de l'Ours ou du dragon ?



SC Bern (3e) – Fribourg-Gottéron (6e) Sur la saison : Berne : 165 buts marqués, 139 encaissés, 24 victoires

Fribourg-Gottéron : 132 buts marqués, 128 encaissés, 21 victoires Avantage des confrontations directes, en 4 matchs : Fribourg-Gottéron (3 victoires)

Cumul des buts : SC Bern 15-16 Fribourg-Gottéron

Au regard des quatre confrontations, Fribourg-Gottéron a le seul avantage de mener au score. Tous les matchs – hormis le premier duel du 4 octobre – se sont soldés sur une victoire des Dragons, après le temps réglementaire. Les Ours peuvent compter sur leur armada étrangère et leur rugueux secteur défensif pour contrer les Dragons.



Dans ce derby des Zähringen (famille médiévale allemande et suisse qui fonda les deux villes), Fribourg a quelques clés en mains, notamment dans l’offensive et sur le premier bloc défensif, pour mettre en doute l’arrière garde bernoise. C’est là que les blue-liner sont attendus et l’avantage de la glace sera indéniable.



Pronostics : Berne sort Fribourg-Gottéron en 5 matchs



Deuxième duo : Au coude à coude !

EV Zug (4e) – HC Davos (5e) Sur la saison : Zug : 173 buts marqués, 136 encaissés, 25 victoires

Davos : 147 buts marqués, 129 encaissés, 22 victoires

Aperçu des confrontations directes, en 4 matchs : Égalité 2-2

Cumul des buts : EV Zug 13-14 HC Davos

L’avantage davosien en championnat n’est que provisoire. Les séries éliminatoires sont une toute autre phase de la saison. À cet exercice, le EV Zug (réputée comme « équipe de play-offs », après sa victoire en 2021, l’équipe n’a jamais arrêté de jouer au moins jusqu’aux demi-finales depuis) peut compter sur de nombreux joueurs expérimentés et un duo de gardien d’une qualité un peu en-dessus (Tim Wolf, ancien gardien d’Ajoie, et Leonardo Genoni l’international qui termine la saison avec une moyenne de 91.95%), par rapport aux dernières années.



L’impact offensif des joueurs suisses du EVZ sera d’une importance primordiale. Pour faire face au HC Davos, la défensive devra s’appuyer principalement sur les étrangers. De leur côté, les Grisons vont pouvoir aussi compter sur un duo de gardien de bon niveau (Sandro Aeschlimann, qui justement a été formé à Zoug, possible avantage donc de connaitre le style de jeu, et Lucas Hollenstein, lui aussi ! formé à Zoug et arrivé pour cette saison à Davos). Les mercenaires offensifs des Grisons mais aussi les gardiens qui sauront peut-être lire le jeu adverse avec l’avantage d’avoir grandi avec, vont donner du fil à retordre à l’arrière-garde des Taureaux.



Pronostics : Zoug sort Davos en 6 matchs



Troisième duo : Les premiers contre les derniers…



Lausanne HC (1e) – SCL Tigers (moins bien classé des play-in (8e)) Sur la saison : Lausanne : 153 buts marqués, 128 encaissés, 25 victoires

SCL Tigers : 133 buts marqués, 126 encaissés, 20 victoires Aperçu des confrontations directes, en 4 matchs : Avantage Lausanne HC 4-0

Cumul des buts : Lausanne HC 12-6 SCL Tigers

Les Langnau Tigers ont dû se farcir les play-in et sont passés après le premier tour. La formation emmentaloise a donc joué deux matchs de plus contre Kloten, un premier match gagné 3-1 et un second perdu 2-1. Toutefois, ce point semble négligeable vu les performances des tigres. Les Lausannois ont cependant un large avantage sur le plan des étrangers et sur l’impact offensif des joueurs suisses.



Langnau – de son côté – pourra jouer de ses atouts défensifs majeurs pour bloquer les assauts des Vaudois. Point de concordance, chez les gardiens, les deux équipes sont un peu en restes. Lausanne se devra d’utiliser ce léger profit dans sa zone de défense, pour arracher une qualification en ½ finales.



Pronostics : Lausanne sort Langnau en 5 matchs



Quatrième duo : Près des yeux, loin du coeur

ZSC Lions (2e) – EHC Kloten (mieux classé des play-in (7e)) Sur la saison : ZHC Lions : 156 buts marqués, 121 encaissés, 22 victoires

EHC Kloten : 134 buts marqués, 149 encaissés, 21 victoires

Aperçu des confrontations directes, en 4 matchs : Egalité 2-2

Cumul des buts : ZSC Lions 13-11 EHC Kloten

C’est un derby qui attend les deux seules équipes zürichoises de National League. Kloten – de son côté – a été amené à se qualifier après les deux tours de play-in. Les Aviateurs ont joué quatre matchs de plus que leur opposant. L’avantage de la glace du Z sera probablement un atout, et le EHCK – avec une offensive moyenne – aura fort à faire pour passer l’épaule. En face, c’est un Zürich explosif et habitué aux séries qui s’en vient. Leurs attaquants étrangers et suisses de qualité feront face à une arrière-garde. Sur le long de la série, Kloten pourra compter sur deux gardiens de niveau européen. Zürich a entre ses mains un gardien de classe mondiale, mais un backup peu actif en saison.



Pronostics : Zürich sort Kloten en 6 matchs