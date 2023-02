Hockey sur glace - Hockey dans le Monde Addamo retrouve les feux des projecteurs Justin Addamo reviens sous les feux des projecteurs, suite à un accord d'essai professionnel avec Les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton filiale des Penguins de Pittsburgh Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La rédaction / gb le 05/02/2023 à 17:30 Tweeter



WILKES-BARRE, Pennsylvanie – Les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ont annoncé qu'ils avaient signé l'attaquant Justin Addamo pour un accord d'essai professionnel. Il rejoint ainsi un autre français le basque Xavier Ouellet.

Addamo joue actuellement dans la filiale ECHL des Penguins, les Wheeling Nailers, avec 18 buts cette saison. Il mène également les recrues de Wheeling avec 25 points, ce qui le classe quatrième au classement général de l'équipe.



Addamo a disputé un match avec Wilkes-Barre/Scranton Penguins le 4 janvier contre les Charlotte Checkers. Le joueur de 24 ans n'a produit aucun point et trois tirs au but dans le match.



Né et élevé à Clermont-Ferrand, en France, Addamo a joué trois saisons au hockey universitaire à l'Université Robert Morris avant d'être transféré à l'Institut polytechnique Rensselaer pour sa dernière année. En 138 matchs universitaires de carrière, le joueur de 6 pieds 6 pouces et 250 livres. l'attaquant a récolté 36 buts et 32 ​​passes pour 68 points.







Nous souhaitons une bonne et longue carrière à ce grand joueur quelque peu oublié par le public français, les clubs français, les instances fédérales, les médias comme peuvent l'être tant de joueurs de qualités…











(Source https://www.nhl.com/penguins/)







