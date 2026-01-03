Classement



Equipes clés



Avalanche : à la limite de l'indécence



On dirait que le club a enlevé le mot "défaite" de son vocabulaire. À ce stade de la compétition, ils ont même réussi à faire mieux que les Bruins deux saisons plus tôt. Le 2 décembre dernier, ils sont devenus la deuxième équipe de l'histoire de la NHL (après les Flyers de 1979-80) à n'avoir qu'une seule défaite en temps réglementaire après 26 matchs.

Ils possèdent à la fois la meilleure attaque de la ligue (158 buts) ET la meilleure défense (seulement 84 buts encaissés).

Nathan MacKinnon, leur attaquant phare, fait du surf sur ses concurrents et les statistiques, survolant la compétition avec déjà 30 buts et 66 points en 38 matchs. Leur gardien McKenzie Blackwood qui a fait un peu moins d'un match sur deux cette saison est en train de filer un très bon coton avec présentement des statistiques à 92,37 % d'arrêt et déjà deux blanchissages.



Le Lightning en force



Le Lightning vient de débuter l'année 2026 sur les chapeaux de roues en signant une 6ème victoire consécutive le 1er janvier, en s'imposant 5-3 contre les Kings de Los Angeles. L'équipe affiche un bilan de 24 victoires, 13 défaites et 3 défaites en prolongation (pour 51 points). Ils occupent actuellement la 2ème place de la Division Atlantique, juste derrière les Red Wings de Détroit.

Le slave Nikita Kucherov continue d'empiler les points. Il a récolté pas moins de 3 points lors du dernier match contre Los Angeles pour un total cette saison de 54 points en 36 matchs.

Quant au gardien, Andrei Vasilevskiy, il semble être de retour après des saisons plus creuses depuis la grande aire Lightning à l'aube des 2020s. Il en est à 4 victoires consécutives devant le filet avec un taux d'efficacité de 91,4%.



Les Sabres n'en croient pas leurs yeux



Bilan : 21 victoires, 14 défaites et 4 défaites en prolongation (46 points).

Dernière performance en date : un succès contre les Blues de St. Louis (4-2) le 1er janvier.

Tage Thompson mène l'attaque avec déjà 20 buts et 37 points. Rasmus Dahlin est le meilleur passeur de l'équipe avec 24 assistances.

Du côté des filets, Alex Lyon est le gardien le plus victorieux de l'équipe avec 10 succès tandis qu'Ukko-Pekka Luukkonen ne démérite pas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NHL (@nhl)



Les Jets, après le beau temps la pluie



À cette date, il y a un an, ils étaient premiers. Aujourd'hui, ils sont derniers. De toute la ligue.

Ils avaient eu le record de 15 victoires en 16 matchs. Cette année, même avec un début correct, ils se sont effondrés et n'ont gagné qu'une seule de leurs 10 dernières rencontres. Hellebuyck est bien revenu de blessure mais n'est pas encore bien remis et les dernières lignes de l'équipe ne sont pas vraiment productives.



Un bon en avant pour les Leafs et Auston Matthews en 2026 ?



Premier jour de l’année, premier hat trick pour Auston Matthews ce jeudi, face aux Winnipeg Jets. Un beau cadeau aux partisans que le capitaine sublime d’une aide. L’avant inscrit donc son 14ème triplé de sa carrière et dépasse Pat LaFontaine comme le joueur américain en ayant le plus en carrière dans l’histoire de la NHL. Encore mieux : il détient désormais la quatrième place – ex æquo avec un certain Sidney Crosby – des joueurs encore actifs qui en ont réalisé le plus derrière Alex Ovechkin, David Pastrňák et Steven Stamkos. Et pourtant, ce n’était pas gagné contre les Jets qui menaient 4 à 1 jusqu’au milieu de la deuxième période. Une remontada d’enfer pour les Leafs et un très beau match pour Matthews qui avait loupé le précédent pour blessure du bas du corps.







Matthews, d’ailleurs, s’essaye à de nouvelles techniques contre Detroit soit un revers… en tombant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NHL HOCKEY MEMES & HIGHLIGHTS (@hockeytrolls)



Côté équipe, les Leafs se battent dans le milieu de tableau en 17ème place de la ligue, avec 44 points et 19 victoires. S’il est difficile d’aller accrocher un rouleau compresseur tel que Dallas – 5 à 1 le 21 décembre – ou de vaincre Detroit – 3 à 2 en prolongation le 28 décembre, Toronto a fait tomber quelques têtes en cette fin d’année dont celles de leurs ennemis de l’Ontario, Ottawa – 7 à 5 – ou les Devils, lors du premier blanchissage de la saison pour Joseph Woll – 4 à 0.



Matthews mène le collectif avec 18 buts tandis que son compère suédois, William Nylander, détient le plus de points de la franchise cette saison, soit 41. Mais ces derniers matchs ont laissé des traces : Chris Tanev et Dakota Joshua sont sortis blessés du match contre Détroit. Le premier touché à l’aine et le second au rein ne devraient pas patiner avant un moment.

Blessé au bas du corps, Nylander a loupé les trois derniers matchs des Leafs mais est déjà de nouveau sur les patins, aux côtés du goalie Anthony Stolarz qui reprend doucement depuis son arrêt en novembre dernier – pas de date de retour en match encore annoncé.



ZOOM SUR :

Macklin Celebrini, un jeune à la tête des Sharks



Les Sharks de San José remontent la pente après une dernière saison loin des spotlights, derniers de la ligue, et un début de saison difficile. En octobre dernier, le compteur de l’équipe affichait 8 défaites sur 11 matchs – il aura fallu attendre le 7ème match de la saison pour que les Sharks connaissent la victoire. Le coach, Ryan Warsofsky, avait même dû s’excuser après qu’il ait déclaré qu’il « abandonnerait un de ses enfants pour une victoire ».



En ce début d’année 2026 pourtant, le vent souffle dans une meilleure direction. Avec 20 victoires sur 40 matchs pour un total de 43 points, l’équipe californienne détient pour l’instant la première wild card de la conférence Ouest.



Et c’est sans compter sur leur jeune superstar, Macklin Celebrini puisqu’il est simplement le leader de son équipe en points. 62 en tout… alors que l’année passée, il en n’avait « seulement » que 63. Le premier choix du repêchage de 2024 devance son grand copain, Will Smith, actuellement blessé, avec 22 réalisations – Smith en a 12 et 29 points. Mais Celebrini a surtout 40 assistances. Pas mal pour un jeune qui va prendre 20 ans en 2026 et dont ce n’est que la deuxième saison en NHL.

Sur la glace, il impressionne. Pertinent aussi bien dans sa zone d’attaque où il montre inventivité et technicité, qu’en défense où il sait tourner la grande majorité des actions à son avantage, on peut dire qu’il met du cœur à l’ouvrage. Tellement que le Canadien vient de décrocher sa première sélection olympique pour Milan-Cortina, narguant vétérans et autres jeunes joueurs talentueux – Connor Bedard n’a pas été retenu par le manager général de l’équipe, Doug Armstrong.

Le reste de la saison du natif de North Vancouver semble donc très prometteur s’il sait se mettre à l’abri de quelconque blessure.



Ce n’est pas seulement grâce à Celebrini et Smith que les Sharks retrouvent de meilleurs résultats mais grâce à un travail de fond et de reconstruction. San José affiche l’un des viviers de joueurs de 20 ans et moins les plus prometteurs avec les apports, entre autres, des défenseur et attaquant de 18 ans, Sam Dickinson et Igor Chernyshov.



Il ne faut pas non plus oublier William Eklund, ailier gauche suédois de 23 ans et renouvelé d’un contrat de 3 ans, qui compte 26 points dont 10 buts cette saison. Malgré un faux départ et un cœur d’équipe qui doit prendre de l’expérience, les Sharks de San José pourraient désormais espérer un futur plus serein.

Formations pour les JO : la NHL pillée



La dernière fois que des joueurs de NHL ont pris part à un évènement olympique remonte à il y a douze ans, en 2014 à Sochi. En 2018, des problèmes d'assurance et de décalage horaire (la diffusion des matchs olympiques en direct étaient impossibles car à des heures creuses et constituaient un manque à gagner pour les diffuseurs) avaient empêché les joueurs de quitter la ligue.

En 2022, c'est le Covid-19 qui est venu chambouler l'agenda de la NHL, réduisant le nombre de matchs de saison régulière et rendant, selon la ligue, la libération de ses joueurs impossible pour l'échéance olympique.



Voir aligner la crème de la ligue donne des impressions de dream team...

Les quatre rosters composés majoritairement voire complètement de joueurs de NHL sont les suivantes.

Pour le Canada : ATTAQUANTS Macklin Celebrini, San Jose Sharks

Anthony Cirelli, Tampa Bay Lightning

Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins

Brandon Hagel, Tampa Bay Lightning

Bo Horvat, New York Islanders

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche

Brad Marchand, Florida Panthers

Mitch Marner, Vegas Golden Knights

Connor McDavid, Edmonton Oilers

Brayden Point, Tampa Bay Lightning

Sam Reinhart, Florida Panthers

Mark Stone, Vegas Golden Knights

Nick Suzuki, Montreal Canadiens

Tom Wilson, Washington Capitals

DEFENSEURS Drew Doughty, Los Angeles Kings

Thomas Harley, Dallas Stars

Cale Makar, Colorado Avalanche

Josh Morrissey, Winnipeg Jets

Colton Parayko, St. Louis Blues

Travis Sanheim, Philadelphia Flyers

Shea Theodore, Vegas Golden Knights

Devon Toews, Colorado Avalanche

GOALIES Jordan Binnington, St. Louis Blues

Darcy Kuemper, Los Angeles Kings

Logan Thompson, Washington Capitals Pour les Etats-Unis : ATTAQUANTS Matt Boldy, Wild du Minnesota

Kyle Connor, Jets de Winnipeg

Jack Eichel, Golden Knights de Vegas

Jack Hughes, Devils du New Jersey

Jake Guentzel, Lightning de Tampa Bay

Clayton Keller, Mammoth de l’Utah

Dylan Larkin, Red Wings de Detroit

Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto

J.T. Miller, Rangers de New York

Brock Nelson, Avalanche du Colorado

Brady Tkachuk, Sénateurs d’Ottawa

Matthew Tkachuk, Panthers de la Floride

Tage Thompson, Sabres de Buffalo

Vincent Trocheck, Rangers de New York

DÉFENSEURS Brock Faber, Wild du Minnesota

Noah Hanifin, Golden Knights de Vegas

Quinn Hughes, Canucks de Vancouver

Seth Jones, Panthers de la Floride

Charlie McAvoy, Bruins de Boston

Jake Sanderson, Sénateurs d’Ottawa

Jaccob Slavin, Hurricanes de la Caroline

Zach Werenski, Blue Jackets de Columbus

GARDIENS Connor Hellebuyck, Jets de Winnipeg

Jake Oettinger, Stars de Dallas

Jeremy Swayman, Bruins de Boston

(En gras les noms les plus connus) Pour la Finlande :

ATTAQUANTS Joel Armia, Kings de Los Angeles

Sebastian Aho, Hurricanes de la Caroline

Mikael Granlund, Ducks d’Anaheim

Erik Haula, Predators de Nashville

Roope Hintz, Stars de Dallas

Kaapo Kakko, Kraken de Seattle

Oliver Kapanen, Canadiens de Montréal

Joel Kiviranta, Avalanche du Colorado

Artturi Lehkonen, Avalanche du Colorado

Anton Lundell, Panthers de la Floride

Eetu Luostarinen, Panthers de la Floride

Mikko Rantanen, Stars de Dallas

Teuvo Teravainen, Blackhawks de Chicago

Eeli Tolvanen, Kraken de Seattle

DÉFENSEURS Miro Heiskanen, Stars de Dallas

Henri Jokiharju, Bruins de Boston

Esa Lindell, Stars de Dallas

Olli Maatta, Mammoth de l’Utah

Nikolas Matinpalo, Sénateurs d’Ottawa

Niko Mikkola, Panthers de la Floride

Rasmus Ristolainen, Flyers de Philadelphie

GARDIENS Kevin Lankinen, Canucks de Vancouver

Ukko-Pekka Luukkonen, Sabres de Buffalo

Juuse Saros, Predators de Nashville

Pour la Suède : ATTAQUANTS Jesper Bratt, Devils du New Jersey

Leo Carlsson, Ducks d’Anaheim

Joel Eriksson Ek, Wild du Minnesota

Filip Forsberg, Predators de Nashville

Pontus Holmberg, Lightning de Tampa Bay

Alexander Wennberg, Sharks de San Jose

Adrian Kempe, Kings de Los Angeles

Gabriel Landeskog, Avalanche du Colorado

Elias Lindholm, Bruins de Boston

William Nylander, Maple Leafs de Toronto

Elias Pettersson, Canucks de Vancouver

Rickard Rakell, Penguins de Pittsburgh

Lucas Raymond, Red Wings de Detroit

Mika Zibanejad, Rangers de New York

DÉFENSEURS Rasmus Andersson, Flames de Calgary

Philip Broberg, Blues de St. Louis

Jonas Brodin, Wild du Minnesota

Rasmus Dahlin, Sabres de Buffalo

Oliver Ekman-Larsson, Maple Leafs de Toronto

Gustav Forsling, Panthers de la Floride

Victor Hedman, Lightning de Tampa Bay

Erik Karlsson, Penguins de Pittsburgh

GARDIENS Filip Gustavsson, Wild du Minnesota

Jacob Markstrom, Devils du New Jersey

Jesper Wallstedt, Wild du Minnesota

Winter Classic



Le Winter Classic 2026 s'est déroulé le 2 janvier au stade de baseball loanDepot Park à Miami. C'était la toute première fois qu'un match de la NHL en plein air (sous un toit quand même du coup pas totalement en plein air) était organisé en Floride.

Le duel opposait les Panthers aux Rangers. Les locaux n'ont pas brillé... en perdant 5-1. Mika Zibanejad, attaquant suèdois de 32 ans, est entré dans l'histoire en inscrivant le tout premier tour du chapeau de l'histoire du tournoi. Il a terminé la soirée avec un total impressionnant de 5 points.

Artemi Panarin a inscrit un doublé pour New York quand Sam Reinhart a marqué le seul but des Panthers.







Au delà du hockey, qui dit Floride dit... qu'on est loin du chocolat chaud, des moufles et des pare-brises à dégivrer. Avec une température de 17°C au moment de la mise au jeu initiale, c'est devenu le deuxième match extérieur le plus chaud de l'histoire de la NHL.

C'est la légende Roberto Luongo a procédé à la mise au jeu protocolaire sous une pluie de neige artificielle...

Et évidement, quand il fait chaud pour un match de hockey, cela entraîne forcément des défis logistiques. Devant les 36 153 spectateurs, la glace était plus épaisse que la normale pour rester jouable, entre autres solutions trouvées.

Les deux équipes avaient revêtu des équipements au style rétro, spécialement designés pour l'occasion.







En images



Derby de Floride : ça finit toujours comme ça.









Un goalie avec le meilleur nom, un mur littéralement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Minnesota Wild (@minnesotawild)





Arber : Toujours plus.











Bo Horvat sorti, affaire à suivre puisqu'il est au tableau des joueurs alignés pour les JO.

