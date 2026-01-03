Hockey sur glace - NHL : National Hockey League - AHL
Aligné pour les JO à 19 ans !
Classement et point sur les équipes clés - Zoom sur Maklin Celebrini, le plus jeune de l'équipe olympique du Canada - Formations des équipes olympiques :
Canada, USA, Finlande et Suède - Résultats du tournoi Winter Classic -
Pépites en images
US/Canada, Hockey Hebdo
Roxane Gindre et Laura Petit le 03/01/2026 à 04:05
On dirait que le club a enlevé le mot "défaite" de son vocabulaire. À ce stade de la compétition, ils ont même réussi à faire mieux que les Bruins deux saisons plus tôt. Le 2 décembre dernier, ils sont devenus la deuxième équipe de l'histoire de la NHL (après les Flyers de 1979-80) à n'avoir qu'une seule défaite en temps réglementaire après 26 matchs.
Ils possèdent à la fois la meilleure attaque de la ligue (158 buts) ET la meilleure défense (seulement 84 buts encaissés).
Nathan MacKinnon, leur attaquant phare, fait du surf sur ses concurrents et les statistiques, survolant la compétition avec déjà 30 buts et 66 points en 38 matchs. Leur gardien McKenzie Blackwood qui a fait un peu moins d'un match sur deux cette saison est en train de filer un très bon coton avec présentement des statistiques à 92,37 % d'arrêt et déjà deux blanchissages.
Le Lightning en force
Le Lightning vient de débuter l'année 2026 sur les chapeaux de roues en signant une 6ème victoire consécutive le 1er janvier, en s'imposant 5-3 contre les Kings de Los Angeles. L'équipe affiche un bilan de 24 victoires, 13 défaites et 3 défaites en prolongation (pour 51 points). Ils occupent actuellement la 2ème place de la Division Atlantique, juste derrière les Red Wings de Détroit.
Le slave Nikita Kucherov continue d'empiler les points. Il a récolté pas moins de 3 points lors du dernier match contre Los Angeles pour un total cette saison de 54 points en 36 matchs.
Quant au gardien, Andrei Vasilevskiy, il semble être de retour après des saisons plus creuses depuis la grande aire Lightning à l'aube des 2020s. Il en est à 4 victoires consécutives devant le filet avec un taux d'efficacité de 91,4%.
Les Sabres n'en croient pas leurs yeux
Bilan : 21 victoires, 14 défaites et 4 défaites en prolongation (46 points).
Dernière performance en date : un succès contre les Blues de St. Louis (4-2) le 1er janvier.
Tage Thompson mène l'attaque avec déjà 20 buts et 37 points. Rasmus Dahlin est le meilleur passeur de l'équipe avec 24 assistances.
Du côté des filets, Alex Lyon est le gardien le plus victorieux de l'équipe avec 10 succès tandis qu'Ukko-Pekka Luukkonen ne démérite pas.
À cette date, il y a un an, ils étaient premiers. Aujourd'hui, ils sont derniers. De toute la ligue.
Ils avaient eu le record de 15 victoires en 16 matchs. Cette année, même avec un début correct, ils se sont effondrés et n'ont gagné qu'une seule de leurs 10 dernières rencontres. Hellebuyck est bien revenu de blessure mais n'est pas encore bien remis et les dernières lignes de l'équipe ne sont pas vraiment productives.
Un bon en avant pour les Leafs et Auston Matthews en 2026 ?
Premier jour de l’année, premier hat trick pour Auston Matthews ce jeudi, face aux Winnipeg Jets. Un beau cadeau aux partisans que le capitaine sublime d’une aide. L’avant inscrit donc son 14ème triplé de sa carrière et dépasse Pat LaFontaine comme le joueur américain en ayant le plus en carrière dans l’histoire de la NHL. Encore mieux : il détient désormais la quatrième place – ex æquo avec un certain Sidney Crosby – des joueurs encore actifs qui en ont réalisé le plus derrière Alex Ovechkin, David Pastrňák et Steven Stamkos. Et pourtant, ce n’était pas gagné contre les Jets qui menaient 4 à 1 jusqu’au milieu de la deuxième période. Une remontada d’enfer pour les Leafs et un très beau match pour Matthews qui avait loupé le précédent pour blessure du bas du corps.
Matthews, d’ailleurs, s’essaye à de nouvelles techniques contre Detroit soit un revers… en tombant.
Côté équipe, les Leafs se battent dans le milieu de tableau en 17ème place de la ligue, avec 44 points et 19 victoires. S’il est difficile d’aller accrocher un rouleau compresseur tel que Dallas – 5 à 1 le 21 décembre – ou de vaincre Detroit – 3 à 2 en prolongation le 28 décembre, Toronto a fait tomber quelques têtes en cette fin d’année dont celles de leurs ennemis de l’Ontario, Ottawa – 7 à 5 – ou les Devils, lors du premier blanchissage de la saison pour Joseph Woll – 4 à 0.
Matthews mène le collectif avec 18 buts tandis que son compère suédois, William Nylander, détient le plus de points de la franchise cette saison, soit 41. Mais ces derniers matchs ont laissé des traces : Chris Tanev et Dakota Joshua sont sortis blessés du match contre Détroit. Le premier touché à l’aine et le second au rein ne devraient pas patiner avant un moment.
Blessé au bas du corps, Nylander a loupé les trois derniers matchs des Leafs mais est déjà de nouveau sur les patins, aux côtés du goalie Anthony Stolarz qui reprend doucement depuis son arrêt en novembre dernier – pas de date de retour en match encore annoncé. ZOOM SUR : Macklin Celebrini, un jeune à la tête des Sharks
Les Sharks de San José remontent la pente après une dernière saison loin des spotlights, derniers de la ligue, et un début de saison difficile. En octobre dernier, le compteur de l’équipe affichait 8 défaites sur 11 matchs – il aura fallu attendre le 7ème match de la saison pour que les Sharks connaissent la victoire. Le coach, Ryan Warsofsky, avait même dû s’excuser après qu’il ait déclaré qu’il « abandonnerait un de ses enfants pour une victoire ».
En ce début d’année 2026 pourtant, le vent souffle dans une meilleure direction. Avec 20 victoires sur 40 matchs pour un total de 43 points, l’équipe californienne détient pour l’instant la première wild card de la conférence Ouest.
Et c’est sans compter sur leur jeune superstar, Macklin Celebrini puisqu’il est simplement le leader de son équipe en points. 62 en tout… alors que l’année passée, il en n’avait « seulement » que 63. Le premier choix du repêchage de 2024 devance son grand copain, Will Smith, actuellement blessé, avec 22 réalisations – Smith en a 12 et 29 points. Mais Celebrini a surtout 40 assistances. Pas mal pour un jeune qui va prendre 20 ans en 2026 et dont ce n’est que la deuxième saison en NHL.
Sur la glace, il impressionne. Pertinent aussi bien dans sa zone d’attaque où il montre inventivité et technicité, qu’en défense où il sait tourner la grande majorité des actions à son avantage, on peut dire qu’il met du cœur à l’ouvrage. Tellement que le Canadien vient de décrocher sa première sélection olympique pour Milan-Cortina, narguant vétérans et autres jeunes joueurs talentueux – Connor Bedard n’a pas été retenu par le manager général de l’équipe, Doug Armstrong.
Le reste de la saison du natif de North Vancouver semble donc très prometteur s’il sait se mettre à l’abri de quelconque blessure.
Ce n’est pas seulement grâce à Celebrini et Smith que les Sharks retrouvent de meilleurs résultats mais grâce à un travail de fond et de reconstruction. San José affiche l’un des viviers de joueurs de 20 ans et moins les plus prometteurs avec les apports, entre autres, des défenseur et attaquant de 18 ans, Sam Dickinson et Igor Chernyshov.
Il ne faut pas non plus oublier William Eklund, ailier gauche suédois de 23 ans et renouvelé d’un contrat de 3 ans, qui compte 26 points dont 10 buts cette saison. Malgré un faux départ et un cœur d’équipe qui doit prendre de l’expérience, les Sharks de San José pourraient désormais espérer un futur plus serein. Formations pour les JO : la NHL pillée
La dernière fois que des joueurs de NHL ont pris part à un évènement olympique remonte à il y a douze ans, en 2014 à Sochi. En 2018, des problèmes d'assurance et de décalage horaire (la diffusion des matchs olympiques en direct étaient impossibles car à des heures creuses et constituaient un manque à gagner pour les diffuseurs) avaient empêché les joueurs de quitter la ligue.
En 2022, c'est le Covid-19 qui est venu chambouler l'agenda de la NHL, réduisant le nombre de matchs de saison régulière et rendant, selon la ligue, la libération de ses joueurs impossible pour l'échéance olympique.
Voir aligner la crème de la ligue donne des impressions de dream team...
Les quatre rosters composés majoritairement voire complètement de joueurs de NHL sont les suivantes.
Pour le Canada :
ATTAQUANTS
Macklin Celebrini, San Jose Sharks
Anthony Cirelli, Tampa Bay Lightning
Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins
Brandon Hagel, Tampa Bay Lightning
Bo Horvat, New York Islanders
Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche
Brad Marchand, Florida Panthers
Mitch Marner, Vegas Golden Knights
Connor McDavid, Edmonton Oilers
Brayden Point, Tampa Bay Lightning
Sam Reinhart, Florida Panthers
Mark Stone, Vegas Golden Knights
Nick Suzuki, Montreal Canadiens
Tom Wilson, Washington Capitals
DEFENSEURS
Drew Doughty, Los Angeles Kings
Thomas Harley, Dallas Stars
Cale Makar, Colorado Avalanche
Josh Morrissey, Winnipeg Jets
Colton Parayko, St. Louis Blues
Travis Sanheim, Philadelphia Flyers
Shea Theodore, Vegas Golden Knights
Devon Toews, Colorado Avalanche
GOALIES
Jordan Binnington, St. Louis Blues
Darcy Kuemper, Los Angeles Kings
Logan Thompson, Washington Capitals
Pour les Etats-Unis :
ATTAQUANTS
Matt Boldy, Wild du Minnesota
Kyle Connor, Jets de Winnipeg
Jack Eichel, Golden Knights de Vegas
Jack Hughes, Devils du New Jersey
Jake Guentzel, Lightning de Tampa Bay
Clayton Keller, Mammoth de l’Utah
Dylan Larkin, Red Wings de Detroit
Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto
J.T. Miller, Rangers de New York
Brock Nelson, Avalanche du Colorado
Brady Tkachuk, Sénateurs d’Ottawa
Matthew Tkachuk, Panthers de la Floride
Tage Thompson, Sabres de Buffalo
Vincent Trocheck, Rangers de New York
DÉFENSEURS
Brock Faber, Wild du Minnesota
Noah Hanifin, Golden Knights de Vegas
Quinn Hughes, Canucks de Vancouver
Seth Jones, Panthers de la Floride
Charlie McAvoy, Bruins de Boston
Jake Sanderson, Sénateurs d’Ottawa
Jaccob Slavin, Hurricanes de la Caroline
Zach Werenski, Blue Jackets de Columbus
GARDIENS
Connor Hellebuyck, Jets de Winnipeg
Jake Oettinger, Stars de Dallas
Jeremy Swayman, Bruins de Boston
(En gras les noms les plus connus)
Pour la Finlande :
ATTAQUANTS
Joel Armia, Kings de Los Angeles Sebastian Aho, Hurricanes de la Caroline
Mikael Granlund, Ducks d’Anaheim
Erik Haula, Predators de Nashville
Roope Hintz, Stars de Dallas
Kaapo Kakko, Kraken de Seattle Oliver Kapanen, Canadiens de Montréal
Joel Kiviranta, Avalanche du Colorado Artturi Lehkonen, Avalanche du Colorado Anton Lundell, Panthers de la Floride
Eetu Luostarinen, Panthers de la Floride Mikko Rantanen, Stars de Dallas
Teuvo Teravainen, Blackhawks de Chicago
Eeli Tolvanen, Kraken de Seattle
DÉFENSEURS
Miro Heiskanen, Stars de Dallas
Henri Jokiharju, Bruins de Boston Esa Lindell, Stars de Dallas
Olli Maatta, Mammoth de l’Utah
Nikolas Matinpalo, Sénateurs d’Ottawa
Niko Mikkola, Panthers de la Floride
Rasmus Ristolainen, Flyers de Philadelphie
GARDIENS
Kevin Lankinen, Canucks de Vancouver Ukko-Pekka Luukkonen, Sabres de Buffalo Juuse Saros, Predators de Nashville
Pour la Suède :
ATTAQUANTS
Jesper Bratt, Devils du New Jersey
Leo Carlsson, Ducks d’Anaheim Joel Eriksson Ek, Wild du Minnesota Filip Forsberg, Predators de Nashville
Pontus Holmberg, Lightning de Tampa Bay
Alexander Wennberg, Sharks de San Jose Adrian Kempe, Kings de Los Angeles
Gabriel Landeskog, Avalanche du Colorado Elias Lindholm, Bruins de Boston William Nylander, Maple Leafs de Toronto Elias Pettersson, Canucks de Vancouver
Rickard Rakell, Penguins de Pittsburgh
Lucas Raymond, Red Wings de Detroit
Mika Zibanejad, Rangers de New York
DÉFENSEURS
Rasmus Andersson, Flames de Calgary
Philip Broberg, Blues de St. Louis Jonas Brodin, Wild du Minnesota Rasmus Dahlin, Sabres de Buffalo
Oliver Ekman-Larsson, Maple Leafs de Toronto
Gustav Forsling, Panthers de la Floride Victor Hedman, Lightning de Tampa Bay Erik Karlsson, Penguins de Pittsburgh
GARDIENS
Filip Gustavsson, Wild du Minnesota Jacob Markstrom, Devils du New Jersey Jesper Wallstedt, Wild du Minnesota
Winter Classic
Le Winter Classic 2026 s'est déroulé le 2 janvier au stade de baseball loanDepot Park à Miami. C'était la toute première fois qu'un match de la NHL en plein air (sous un toit quand même du coup pas totalement en plein air) était organisé en Floride.
Le duel opposait les Panthers aux Rangers. Les locaux n'ont pas brillé... en perdant 5-1. Mika Zibanejad, attaquant suèdois de 32 ans, est entré dans l'histoire en inscrivant le tout premier tour du chapeau de l'histoire du tournoi. Il a terminé la soirée avec un total impressionnant de 5 points.
Artemi Panarin a inscrit un doublé pour New York quand Sam Reinhart a marqué le seul but des Panthers.
Au delà du hockey, qui dit Floride dit... qu'on est loin du chocolat chaud, des moufles et des pare-brises à dégivrer. Avec une température de 17°C au moment de la mise au jeu initiale, c'est devenu le deuxième match extérieur le plus chaud de l'histoire de la NHL.
C'est la légende Roberto Luongo a procédé à la mise au jeu protocolaire sous une pluie de neige artificielle...
Et évidement, quand il fait chaud pour un match de hockey, cela entraîne forcément des défis logistiques. Devant les 36 153 spectateurs, la glace était plus épaisse que la normale pour rester jouable, entre autres solutions trouvées.
Les deux équipes avaient revêtu des équipements au style rétro, spécialement designés pour l'occasion.
En images
Derby de Floride : ça finit toujours comme ça.
Un goalie avec le meilleur nom, un mur littéralement.