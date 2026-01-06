Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 Amical - Toulouse sérieux et appliqués face à Jaca En pleine trêve hivernale, les Bélougas de Toulouse-Blagnac ont profité de la réception de Jaca, pensionnaire de la Liga Nacional de Hockey Hielo, pour poursuivre leur dynamique positive. Face au 4ᵉ du championnat espagnol, les Toulousains ont livré une prestation solide et engagée, s’imposant 6-3 au terme d’un match amical riche en enseignements. Blagnac (Patinoire Jacques Raynaud), Hockey Hebdo William Sudor le 06/01/2026 à 19:30 Tweeter



Ce match amical permet aux deux équipes de chausser les patins pendant la trêve hivernale et de se frotter à une équipe qui évolue dans un championnat fondamentalement différent.



Crédit Photo Joël Papier



En début de première période, les deux équipes se jaugent, les espagnols cherchent leurs repères, et puis rapidement ENCINAR Alfredo (n°10) fait une obstruction à la 3:04. Les espagnols défendent en carré bas, et les toulousains peinent à s’installer ainsi qu’à se créer de réelles occasions.



Lorsque les deux équipes jouent au complet, GONZALEZ Gaston (n°95), récupère le palet en bas de sa zone pour éliminer dans un premier temps, sur une feinte, CHAUVEAU Nicolas (n°30), il prend alors de la vitesse, puis LABRUCHERIE Viktor (N°25) s’interpose, mort à la ramasse de GONZALEZ Gaston (n°95) sur la bleue Toulousaine, quelques instants plus tard à la 12:25, LABRUCHERIE Viktor (N°25) le rattrape avec un accroché, l’officiel siffle et l’oblige à finir son changement sur le banc des pénalités.



Les Toulousains défendent leur maison sans être inquiété du power-play espagnol, LABRUCHERIE Viktor sort de prison, récupère le palet en bas de zone, fait un rime destiné a BLAZER Clément (n°11) qui porte le palet jusqu'à la bleue espagnole, il aère le jeu avec une passe destinée à BORG Mathieu (n°96), défenseur toulousain, qui la mettra au fond des filets sur un puissant poignet à 14:45.

À 19:59, JULIAN Nicolas (n°66) fait un accroché, la deuxième période démarrera donc avec un avantage numérique en faveur de Toulouse et la première période se conclut sur le score de 1-0.



Crédit Photo Joël Papier



Exemplaire sur leurs infériorités, Jaca tue la pénalité, mais connaît un temps faible causé par l’intensité toulousaine.



À la 23ème minutes, BLAZER Clément (n°11) envoie le palet en fond de zone pour permettre de faire changer sa ligne, SULLIVANE Shane (n°93) impose ensuite son pressing et récupère le palet sur une mauvaise relance de ENCINAR Alfredo (n°10), quatre joueurs Toulousains sont présents dans le slot face à un seul défenseur espagnol, l’attaquant toulousain glisse le palet à AUDISIO Valentin (n°71), en bonne posture, il tire sans contrôle, le palet finit sa course en pleine lucarne côté mitaine du gardien espagnol.



Dix minutes plus tard, à la 34:55, GALVEZ Hugo (n°13) perpétue ce qui fonctionne, seul, il met la pression en zone offensive, récupère le palet, attaque la cage et tire d’angle fermé dans la lucarne de GONZALEZ Bruno (n°39).



Le deuxième tiers se termine à 3-0 en faveur de Toulouse.



Crédit Photo Joël Papier



À la reprise, à 40:35, Jaca obtient une supériorité sur un “faire-trébucher” de MAIRAL Loïc (n°7), ce qui ne leur permet toujours pas de recoller au score.

Une minute après l'égalité numérique, à 42:57, ROTH Maxwell (n°6) marque en one-timer sur une passe de CHAUVEAU Nicolas (n°30). Puis sur l’engagement, en confiance, ROTH Maxwell (n°6) porte le palet en zone offensive, le distribue à SULLIVANE Shane (n°93) qui enfonce le clou à la 43:21. Le tableau d’affichage indique 5-0 en faveur de Toulouse.



FOULON Maxime (n°17), défenseur Toulousain, est sanctionné d’une pénalité de match pour un coup de genou à la 45:01, ce qui permet à Jaca de jouer 5 minutes en supériorité numérique.

La réussite sourit enfin à Jaca, l'espagnol ENCINAR Alfredo (n°10) tire de la bleu, NARBONNE Aubin (n°70) lâche un rebond et GONZALEZ Gaston (n°95), bien placé, la pousse au fond du filet à la 47:02. Sur le power-play, CARBONELL Alejandro (n°13) montre ses qualités offensives, il crée un décalage qui permet a GONZALEZ Gaston (n°95) d’inscrire un doublé à la 48:18.



Alors que le match semble achevé, à la 59:00, CARBONELL Alejandro (n°13) fait un “coast to coast” et permet à Jaca de revenir à 5-3, puis 59 secondes plus tard, GALVEZ Hugo (n°13) positionné dans le slot espagnol, inscrit aussi un doublé sur une mauvaise relance du défenseur espagnol TELLO Pablo (n°71).



Crédit Photo Joël Papier



Le match se clôture sur le score de 6-3 en faveur des Toulousains, ce match sans importance au classement et sans la présence du capitaine Toulousain MÉNARD André (n°9), à permis au coach Claude DEVEZE d'expérimenter de nouvelles lignes. Leur prochain match est contre les Grizzlys de Vaujany à la patinoire du pôle sports et loisirs ce samedi 10 janvier, équipe gagnée 7-5 lors du match Aller à Blagnac.



Le prochain match de Jaca est contre l'équipe de milenio logrono, 8e au classement, qui sort de 6 défaites consécutives.



