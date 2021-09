Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Amical Cergy vs Angers Les Ducs d’Angers n’ont pas manqué leur retour sur la glace et, pour leur premier match de présaison, ont blanchi sur le score de 2 buts à zéro leurs hôtes du jour, les Jokers de Cergy-Pontoise. De leur côté, les franciliens récupéraient deux internationaux mobilisés jusqu’alors en sélection : le gardien de but Français Sebastian Ylönen et Matic Podlipnik, défenseur Slovène nouvellement arrivé au sein de l’effectif. Ce match, le 5ème dans le programme de préparation des Jokers, était donc l’occasion pour le coach Jonathan Paredes de pouvoir enfin les aligner. l’Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 06/09/2021 à 07:45 Tweeter Les Ducs sont de retour

Les Ducs mènent aux points

La rencontre qui clôture une belle journée de célébration du 40ème anniversaire du Hockey Club de Cergy-Pontoise (HCCP) débute après la présentation au public du nouvel effectif 2021/2022.



Photographe : Olivier Bénard

Les Ducs d’Angers partent le plus fort dans ce match et se créent les premières occasions. Le ton est donné et Ylönen comprend qu’il lui faudra rester très concentré ce soir. En face, Evan Cowley, son homologue Canadien dans la cage angevine, connait un début de match plutôt tranquille.

Le premier powerplay des Jokers n’y change rien. Les Ducs tuent la pénalité sans trembler et s’offrent même le luxe, lors d’un pressing derrière la cage cergypontaine, de déposséder Ylönen de sa crosse, l’obligeant à s’en passer pour garder son but. Heureusement pour les Jokers les angevins ne trouvent pas de solution de tir.

Les franciliens exploitent mieux la seconde supériorité numérique sans toutefois parvenir à trouver l’ouverture. Les Jokers peinent à sortir proprement le palet face à des Ducs qui mettent beaucoup d’intensité, gagnent beaucoup de duels et qui, avec un peu plus d’adresse, auraient même pu ouvrir la marque.



Photographe : Olivier Bénard

La puissance angevine fait la différence



La reprise du jeu au deuxième tiers est meilleure pour les Jokers même si leur défenseur Américain Brien Diffley blessé est resté au vestiaire. Les transitions sont meilleures mais les lancers franciliens sont comme aimantés par Cowley.

Les Ducs restent bien en place, pressent fort et leurs attaques, souvent dangereuses, obligent Ylönen à de beaux arrêts. Les unités spéciales de Cergy-Pontoise restent toujours biens lues et contenues par la défense angevine.

A 5 minutes de la pause, l’égalité au tableau d’affichage est enfin brisée. Ce sont les Ducs qui trouvent la faille sur une attaque placée. Robin Gaborit, démarqué sur l’arrondi de la zone d’engagement, est bien servi d’une remise en retrait de la gauche et du haut du slot trompe Ylönen d’un lancer en lucarne (0-1).



L’équipe visiteuse passe devant et est récompensée de sa débauche d’énergie dans les duels.



Photographe : Olivier Bénard

Les Jokers impuissants face à la défense des Ducs



Le dernier tiers se poursuit comme le précédent. Les Jokers, sans être au mieux de leur forme, continuent à essayer de se dégager des serres de la défense des Ducs mais échouent dans leurs tentatives. Pourtant la bonne volonté ne manque pas. Que cela soit Aku Kestila ou Norbert Abramov, tous deux perdent leurs duels face à Cowley.

La rencontre est agréable et les gardiens des deux équipes sont suppléés par les barres de leur cage. La différence se joue finalement sur l’efficacité des unités spéciales. Quand, à 9 minutes de la sirène, Podlipnik est appelé au banc des pénalités il laisse les siens subir un bombardement en règle sur la cage d’Ylönen. A force de plier les Jokers finissent par craquer. C’est le Canadien Jerret Smith qui permet aux Ducs de faire le break. Il est démarqué plein axe et catapulte un lancer sur la barre d’Ylönen, le puck finissant au fond de la cage après un rebond dans le dos du gardien (0-2).



Le score n’évolue plus malgré un rush dont Pierre-Charles Hordelalay est coutumier qui oblige le portier angevin à laisser un rebond. Malheureusement pour les verts personne n’a suivi. La fin de match en cage vide ne permet pas à des franciliens émoussés de trouver la faille et Cowley conserve son but inviolé.



Photographe : Olivier Bénard

Les Ducs qui poursuivent leur préparation le lendemain au Coliseum où ils seront attendus de pied ferme par les Gothiques d’Amiens peuvent s’y rendre sereinement, les premières sensations de reprises sont bonnes et les automatismes dans un effectif qui a peu évolué à l’intersaison sont déjà en place.

