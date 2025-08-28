 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Hockey en France
Amicaux 2025 - 2026 - Le point au 05/09/2025
 
Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026
 
Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo La redaction /cs/sf le 05/09/2025 à 17:37
:

Si vous avez connaissance d'un match ou tournoi, ou bien d'un résultat, n'hésitez pas à nous le communiquer soit par mail : redaction@hockeyhebdo.com  ou Facebook.
 
 

 
AOUT 2025

Bordeaux - Camp d'entraînement  à Quebec du 6 au 14 août
Listing des tournois

RAPACE CUP
29, 30  et 31 août  (Gap, Nice et Bordeaux)
 
Date Lieu et heure Equipes Score
Vendredi 8 Bordeaux - Stage Quebec Equipe Québec - Bordeaux 10 - 9
Lundi 11 Bordeaux - Stage Quebec Equipe Québec - Bordeaux 6 - 3
Mardi 12 Chamonix - 21h00 Chamonix vs Sierre 3 - 2 ap
Mercredi 13 Bordeaux - Stage Quebec Equipe Québec - Bordeaux 6 - 3
Vendredi 15 Rouen - 16h00 Rouen vs Angers 5 - 2
Chamonix - 20h00 Chamonix vs Grenoble 2 - 5
Samedi 16 Cardiffs Devils Cardiffs Devils vs Gap 5 - 1
Dimanche 17 Ajoie (CH) - 16h00 Ajoie vs Rouen 5 - 3
Cardiffs Devils Cardiffs Devils vs Gap 5 - 1
Lundi 18 Chaux de Fonds (CH) - 19h30 HCC vs Rouen 2 - 4
Mardi 19 Fribourg - 19h30 Fribourg vs Grenoble 2 - 1 Prl
Mercredi 20 Genève - 19h30 Genève vs Grenoble 6 - 0
Vendredi 22 Riviera Cup - Nice - 20h00 Nice vs Briançon 2 - 1
Angers - 20h30 Angers vs Cergy 3 - 2
Anglet - 20h00 Anglet vs Bordeaux 1 - 4
Samedi 23 Grenoble -  20h00 Grenoble vs Chamonix 5 - 3
Rouen - 20h00 Rouen vs UQTR 4 - 3
Riviera Cup - Gap - 20h00 Gap vs Marseille 5 - 4
Krefeld (All.) Krefeld vs Amiens 6 - 1
Dimanche 24 Riviera Cup - Nice - 19h00 Nice vs Marseille 2 - 1 Prl
Duisburg (All.) Duisbourg vs Amiens 5 - 3
Bordeaux - 20h15 Bordeaux vs Anglet 3 - 1
Mardi 26 Angers - 20h30 Angers vs UQTR 1 - 3 (0-0 1-2 0-1)
Cergy - 20h00 Cergy vs Rouen 5 - 2 (3-0 0-1 2-1)
Olten Olten vs Chamonix 2 - 3
Jeudi 28 Chamonix - 20h00 Chamonix vs Olten 4 - 3 Tab
 Jeudi 28 Grenoble - 20h15 Grenoble vs SC Bern 0 - 2
Vendredi 29 Gap Rapace Cup - 20h00 Gap vs Bordeaux 2 - 1 Tab
Anglet - 18h30 Anglet vs Briançon 4 - 2
Angers - 20h30 Angers vs Rouen 1 - 4
Cergy - 20h00 Cergy vs UQTR 3 - 2
Glasgow Glasgow vs Marseille 4 - 3 Tab
 Samedi 30 Grenoble - 20h15 Grenoble vs EV Zug 1 - 5
Samedi 30 Gap - Rapace Cup - 20h00 Nice vs Bordeaux 2 - 3
Rouen Rouen2 vs Evry Viry 0-0
Anglet - 18h30 Anglet vs Briançon 2 - 3 Prl
Guildford (GB) Guildford vs Amiens 1 - 2 Tab
Glasgow  Glasgow vs Marseille 5 - 4 Prl
Valence Valence vs Vaujany 7 - 4
Dimanche 31 Cergy - 16h00 Cergy vs Angers 0 - 2
Nottingham (GB) Nottingham vs Amiens 6 - 0
Gap - Rapace Cup - 18h30 Gap vs Nice 1 - 3
 
 
SEPTEMBRE 2025
Listing des tournois

EPINAL
Les 5,6 et 7 septembre face à Strasbourg, Meudon et Châlons (D2)

Tournoi Grosset Janin - SAINT GERVAIS
Les 19, 20 et 21 septembre (A confirmer... Mt Blanc , Morzine, Chambéry et Epinal)
 
Date Lieu et heure Equipes Score
Jeudi 4 Chamonix - 20h00 Chamonix vs EHC Visp 3 - 4
Briançon - 20h00 Briançon - Nice 1 - 4
  Vendredi 5 BremerHaven - 19h30 BremerHaven vs Grenoble 5 - 8
Vendredi 5 Bordeaux - 20h15 Bordeaux vs Angers 5 - 2
Cergy - 20h30 Cergy vs Amiens 4 - 2
Tournoi d'EPINAL - 16h30 Châlons vs Strasbourg 2 - 5
Tournoi d'EPINAL - 20h15 Epinal vs Meudon 4 - 1
Tournoi de Valpellice (Italie) Valpelisse vs Briançon 1 -7
Samedi 6 Asnière - 19h30 Asnières vs Compiègne 0-0
Clermont - 18h00 Clermont vs Toulouse 0-0
Vaujany - 20h00 Vaujany vs Villard 0-0
Viry - 18h00 Evry Viry vs Rouen2 0-0
Roanne - 19h00 Roanne vs Lyon 0-0
Megève - 19h30 Mt Blanc vs HCMP 0-0
Valence Valence vs Montpellier 0-0
Cholet - 19h45 Cholet vs La Roche/yon 0-0
Marseille Marseille vs Gap 0-0
Liège - 19h30 Liège vs Valenciennes 0-0
Tournoi d'EPINAL - 16h30 Strasbourg vs Meudon 0-0
Tournoi d'EPINAL - 19h45 Epinal vs Châlons 0-0
Tournoi de Valpellice (Italie) Varese vs Briançon 0-0
  Dimanche 7 Berlin - 19h00 Berlin vs Grenoble 0-0
Dimanche 7 Riviera Cup - Nice - 18h00 Nice vs Gap 0-0
Lyon - 15h00 Lyon vs Villard 0-0
Angers - ? Angers vs Bordeaux 0-0
Rouen - 16h00 Rouen vs Amiens 0-0
Tournoi d'EPINAL - 13h00 Châlons vs Meudon 0-0
Tournoi d'EPINAL  - 16h45 Epinal vs Strasbourg 0-0
Valencienne - 17h40 Valencienne vs- Liège 0-0
Viry - 18h20 Ery Viry vs Champigny 0-0
Mardi 9 Chambéry - 20h50 Chambéry vs Vaujany 0-0
Mercredi 9 La Roche sur Yon La Roche vs Nantes 0-0
VENDREDI 12 SEPTEMBRE - LIGUE MAGNUS - REPRISE DU CHAMPIONNAT
voir le calendrier complet
Mercredi 10 Courchevel - 19h30 HCMP vs Mt Blanc 0-0
Cholet - 19h45 Cholet vs Tours 0-0
Jeudi 11 Meudon - 20h00 Meudon vs Caen 0-0
Vendredi 12 Megève - 19h40 Mt Blanc vs Roanne 0-0
Strasbourg  - 20h00 Strasbourg vs Epinal 0-0
Samedi 13 Anières - 20h30 Asnières vs Garges 0-0
Tours - 20h15 Tours vs Nantes 0-0
Mulhouse - 18h15 Mulhouse vs HC Vendlincourt 0-0
La Roche sur Yon La Roche vs Brest 0-0
Evry Evry Viry vs Reims 0-0
Dunkerque Dunkerque vs neuilly 0-0
Morzine - ? Morzine vs Roanne 0-0
Montpellier Montpellier vs Valence 0-0
Lyon Lyon vs Chambéry 0-0
Caen 20h30 Caen vs Cholet 0-0
Evry Viry  Evry-Viry vs Reims 0-0
Caen - 20h30 Caen vs Cholet 0-0
Châlons - 18h30 Châlons vs Dijon 0-0
Dimanche 14 Reims - 17h30 Reims vs Evry-Viry 0-0
Neuwied (ALL) - 19h00 Neuwied (ALL) vs Strasbourg 0-0
Mardi 16 Villard Villard vs Chambéry 0-0
Strasbourg - 20h00 Strasbourg vs Neuilly 0-0
Mercredi 17
 		 Roanne - 20h00 Roanne vs Clermont 0-0
Cholet - 19h45 Cholet vs Nantes 0-0
Tours - 20h00 Tours vs Caen 0-0
Valencienne - 18h40 Valencienne vs Dunkerque 0-0
Jeudi 18 HCMP - 20h30 HCMP vs Morzine 0-0
Vendredi 19 Strasbourg - 20h00 Strasbourg vs Neuwied (ALL) 0-0
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 17h00		 Epinal vs Annecy 0-0
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 20h30		 Mt Blanc vs Villard 0-0
Samedi 20 Meudon - 20h00 Meudon vs  Evry Viry 0-0
Blagnac - 19h30 Toulouse vs Montpellier 0-0
Besançon - 18h00 Besançon vs Colmar 0-0
Orléans Orléans vs Clermont 0-0
Mulhouse - 18h15 Mulhouse vs Dijon 0-0
Rouen - 20h00 Rouen2 - Brest 0-0
Morzine Morzine vs HCMP 0-0
Neuilly Neuilly vs Dunkerque 0-0
Roanne - 20h00 Roanne vs Valence 0-0
Tours -20h00 Tours vs Cholet 0-0
Chambéry - 20h00 Chambéry vs Lyon 0-0
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 15h30		 Annecy vs Villard 0-0
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 19h30		 Mt Blanc vs Epinal 0-0
Valenciennes - 18h40 Valencienne vs Limburg 0-0
 Caen - 20h30 Caen vs Nantes 0-0
Châlons - 18h30 Châlons vs Reims 0-0
Dimanche 21 Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 13h30		 Villard vs Epinal 0-0
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 17h00		 Mt Blanc vs Annecy 0-0
Limburg - 19:00 Limburg vs Valenciennes 0-0
Reims Reims vs Châlons 0-0
Mardi 23 Clermont - ? Clermont vs Roanne 0-0
La Roche sur Yon - 19h45 La Roche vs Cholet 0-0
Mercredi 24 Caen - 20h30 Caen vs Tours 0-0
Neuilly - 20h00 Neuilly vs Strasbourg 0-0
Mulhouse - 20h40 Mulhouse vs HC Courtételle 0-0
Dunkerque - 19h30 Dunkerque vs Valenciennes 0-0
Neuilly - 20h00 Neuilly vs Strasbourg 0-0
- - - -
- - - -
  Champions Hockey League Reprise du championnat le
28 août 2025		  
  National League Reprise du championnat le
-------		  
  Swiss League Reprise du championnat le
-------		  
  MyHockey League Reprise du championnat le
-----		  
  Ligue Magnus Reprise du championnat le
12 SEPTEMBRE 2025		  
  Division 1 Reprise du championnat le
4 OCTOBRE 2025		  
  Division 2 Reprise du championnat le
4 OCTOBRE 2025		  
  Division 3 Reprise du championnat le
------		  
  Coupe de France Premier tour
------		  
 
 
 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 