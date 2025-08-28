 
Hockey sur glace - Hockey en France
Amicaux 2025 - 2026 - Le point au 16/08/2025
 
Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026
 
Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo La redaction /cs/sf le 16/08/2025 à 05:00
:

Si vous avez connaissance d'un match ou tournoi, ou bien d'un résultat, n'hésitez pas à nous le communiquer soit par mail : redaction@hockeyhebdo.com  ou Facebook.
 
 

 
AOUT 2025

Bordeaux - Camp d'entraînement  à Quebec du 6 au 14 août

Listing des tournois

RAPACE CUP
29, 30  et 31 août  (Gap, Nice et Bordeaux)
 
Date Lieu et heure Equipes Score
Jeudi 7 Chamonix - 20h00 Chamonix vs Sélection Mont-Blanc 0-0
Vendredi 8 Bordeaux - Stage Quebec Equipe Québec - Bordeaux 10-9
Lundi 11 Bordeaux - Stage Quebec Equipe Québec - Bordeaux 6-3
Mardi 12 Chamonix - 21h00 Chamonix vs Sierre 3-2 ap
Mercredi 13 Bordeaux - Stage Quebec Equipe Québec - Bordeaux 6-3
Vendredi 15 Rouen - 16h00 Rouen vs Angers 5-2
Chamonix - 20h00 Chamonix vs Grenoble 2-5
Samedi 16 Cardiffs Devils Cardiffs Devils vs Gap 0-0
Dimanche 17 Ajoie (CH) - 16h00 Ajoie vs Rouen 0-0
Cardiffs Devils Cardiffs Devils vs Gap 0-0
Lundi 18 Chaux de Fonds (CH) - 19h30 HCC vs Rouen 0-0
Mardi 19 Fribourg - 19h30 Fribourg vs Grenoble 0-0
Mercredi 20 Genève - 19h30 Genève vs Grenoble 0-0
Chamonix - 20h00 Chamonix vs Sélection Mont-Blanc 0-0
Vendredi 22 Riviera Cup - Nice - 18h00 Nice vs Gap 0-0
Angers - 20h30 Angers vs Cergy 0-0
Anglet - 20h00 Anglet vs Bordeaux 0-0
Samedi 23 Grenoble -  20h00 Grenoble vs Chamonix 0-0
Rouen - 20h00 Rouen vs UQTR 0-0
Riviera Cup - Gap - 20h00 Gap vs Marseille 0-0
Krefeld (All.) Krefeld vs Amiens 0-0
Dimanche 24 Riviera Cup - Nice - 19h00 Nice vs Marseille 0-0
Duisburg (All.) Duisbourg vs Amiens 0-0
Bordeaux - 20h15 Bordeaux vs Anglet 0-0
Mardi 26 Angers - 20h30 Angers vs UQTR 0-0
Cergy - 20h00 Cergy vs Rouen 0-0
Jeudi 28 Chamonix - 20h00 Chamonix vs Olten 0-0
 Jeudi 28 Grenoble - 20h15 Grenoble vs SC Bern 0-0
Vendredi 29 Gap Rapace Cup - 20h00 Gap vs Bordeaux 0-0
Anglet - 18h30 Anglet vs Briançon 0-0
Angers - 20h30 Angers vs Rouen 0-0
Cergy - 20h00 Cergy vs UQTR 0-0
Glasgow Glasgow vs Marseille 0-0
 Samedi 30 Grenoble - 20h15 Grenoble vs EV Zug 0-0
Samedi 30 Gap - Rapace Cup - 20h00 Nice vs Bordeaux 0-0
Anglet - 18h30 Anglet vs Briançon 0-0
Guildford (GB) Guildford vs Amiens 0-0
Glasgow  Glasgow vs Marseille 0-0
Châlons (A confirmer) Châlons vs Epinal 0-0
Meyrin (CH)  Meyrin  vs Chambéry 0-0
Valence Valence vs Vaujany 0-0
Dimanche 31 Châlons (A confirmer) Châlons vs Epinal 0-0
Cergy - 16h00 Cergy vs Angers 0-0
Nottingham (GB) Nottingham vs Amiens 0-0
Gap - Rapace Cup - 18h30 Gap vs Nice 0-0
 
 
SEPTEMBRE 2025
Listing des tournois

EPINAL
Les 5,6 et 7 septembre face à Strasbourg, Meudon et Châlons (D2)

Tournoi Grosset Janin - SAINT GERVAIS
Les 19, 20 et 21 septembre (A confirmer... Mt Blanc , Morzine, Chambéry et Epinal)
 
Date Lieu et heure Equipes Score
Jeudi 4 Chamonix - 20h00 Chamonix vs Viège 0-0
Jeudi 4 Briançon - ? Briançon - Nice 0-0
  Vendredi 5 BremerHaven - 19h30 BremerHaven vs Grenoble 0-0
Vendredi 5 Bordeaux - 20h15 Bordeaux vs Angers 0-0
Vendredi 5 Cergy - 20h30 Cergy vs Amiens 0-0
Vendredi 5 Tournoi d'EPINAL - 16h30 Châlons vs Strasbourg 0-0
Vendredi 5 Tournoi d'EPINAL - 20h00 Epinal vs Meudon 0-0
Vendredi 5 Tournoi de Valpellice (Italie) Valpelisse vs Briançon 0-0
Samedi 6 Megève - 19h30 Mt Blanc vs HCMP 0-0
Samedi 6 Valence Valence vs Montpellier 0-0
Samedi 6 Cholet - 19h45 Cholet vs La Roche/yon 0-0
Samedi 6 Marseille Marseille vs Gap 0-0
Samedi 6 Liège - 19h30 Liège vs Valenciennes 0-0
Samedi 6 Tournoi d'EPINAL - 16h30 Strasbourg vs Meudon 0-0
Samedi 6 Tournoi d'EPINAL - 20h00 Epinal vs Châlons 0-0
Samedi 6 Tournoi de Valpellice (Italie) Varese vs Briançon 0-0
  Dimanche 7 Berlin - 19h00 Berlin vs Grenoble 0-0
Dimanche 7 Riviera Cup - Nice - 18h00 Nice vs Gap 0-0
Dimanche 7 Angers - ? Angers vs Bordeaux 0-0
Dimanche 7 Rouen - ? Rouen vs Amiens 0-0
Dimanche 7 Tournoi d'EPINAL - 13h00 Châlons vs Meudon 0-0
Dimanche 7 Tournoi d'EPINAL  Epinal vs Strasbourg 0-0
Dimanche 7 Valencienne - 17h40 Valencienne vs- Liège 0-0
Mardi 9 Chambéry - 20h50 Chambéry vs Vaujany 0-0
VENDREDI 12 SEPTEMBRE - LIGUE MAGNUS - REPRISE DU CHAMPIONNAT
voir le calendrier complet
Mercredi 10 Courchevel - ? HCMP vs Mt Blanc 0-0
Mercredi 10 Cholet - 19h45 Cholet vs Tours 0-0
Jeudi 11 Meudon - 20h00 Meudon vs Caen 0-0
Vendredi 12 Megève - 19h40 Mt Blanc vs Roanne 0-0
Vendredi 12 Strasbourg  - 20h00 Strasbourg vs Epinal 0-0
Samedi 13 Montpellier Montpellier vs Valence 0-0
Samedi 13 Lyon Lyon vs Chambéry 0-0
Samedi 13 Caen 20h30 Caen vs Cholet 0-0
Samedi 13 Evry Viry  Evry-Viry vs Reims 0-0
Samedi,13 Caen - 20h30 Caen vs Cholet 0-0
Samedi 13 Châlons - 18h30 Châlons vs Orléans 0-0
Dimanche 14 Reims - 17h30 Reims vs Evry-Viry 0-0
Dimanche 14 Neuwied (ALL) - 19h00 Neuwied (ALL) vs Strasbourg 0-0
Mardi 16 Villard Villard vs Chambéry 0-0
Mardi 16 Strasbourg - 20h00 Strasbourg vs Neuilly 0-0
Mercredi 17 Cholet - 19h45 Cholet vs Nantes 0-0
Mercredi 17 Tours - 20h00 Tours vs Caen 0-0
Mercredi 17 Valencienne - 18h40 Valencienne vs Dunkerque 0-0
Vendredi 19 Strasbourg - 20h00 Strasbourg vs Neuwied (ALL) 0-0
Vendredi 19 Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 17h00		 Epinal vs Annecy 0-0
Vendredi 19 Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 20h30		 Mt Blanc vs Villard 0-0
Samedi 20 Roanne Roanne vs Valence 0-0
Samedi 20 Tours -20h00 Tours vs Cholet 0-0
Samedi 20 Chambéry - 20h00 Chambéry vs Lyon 0-0
Samedi 20 Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 15h30		 Annecy vs Villard 0-0
Samedi 20 Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 19h30		 Mt Blanc vs Epinal 0-0
Samedi 20  Valenciennes - 18h40 Valencienne vs Limburg 0-0
Samedi 20  Caen - 20h30 Caen vs Nantes 0-0
Samedi 20 Châlons - 18h30 Châlons vs Reims 0-0
Dimanche 21 Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 13h30		 Villard vs Epinal 0-0
Dimanche 21 Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 17h00		 Mt Blanc vs Annecy 0-0
Dimanche 21 Limburg - 19:00 Limburg vs Valenciennes 0-0
Dimanche 21 Reims Reims vs Châlons 0-0
Mardi 23 La Roche/yon - 19h45 La Roche vs Cholet 0-0
Mercredi 24 Caen - 20h30 Caen vs Tours 0-0
Mercredi 24 Dunkerque - 19h30 Dunkerque vs Valenciennes 0-0
Mercredi 24 Neuilly - 20h00 Neuilly vs Strasbourg 0-0
  Champions Hockey League Reprise du championnat le
28 août 2025		  
  National League Reprise du championnat le
  Swiss League Reprise du championnat le
  MyHockey League Reprise du championnat le
  Ligue Magnus Reprise du championnat le
12 SEPTEMBRE 2025		  
  Division 1 Reprise du championnat le
4 OCTOBRE 2025		  
  Division 2 Reprise du championnat le
  Division 3 Reprise du championnat le
  Coupe de France Premier tour
