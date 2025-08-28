|
|Hockey sur glace - Hockey en France
|
|Amicaux 2025 - 2026 - Le point au 16/08/2025
|
|Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026
|
|
|Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo
|
La redaction /cs/sf le 16/08/2025 à 05:00
|
|
:
|AOUT 2025
|
Bordeaux - Camp d'entraînement à Quebec du 6 au 14 août
Listing des tournois
RAPACE CUP
29, 30 et 31 août (Gap, Nice et Bordeaux)
|Date
|Lieu et heure
|Equipes
|Score
|Jeudi 7
|Chamonix - 20h00
|Chamonix vs Sélection Mont-Blanc
|0-0
|Vendredi 8
|Bordeaux - Stage Quebec
|Equipe Québec - Bordeaux
|10-9
|Lundi 11
|Bordeaux - Stage Quebec
|Equipe Québec - Bordeaux
|6-3
|Mardi 12
|Chamonix - 21h00
|Chamonix vs Sierre
|3-2 ap
|Mercredi 13
|Bordeaux - Stage Quebec
|Equipe Québec - Bordeaux
|6-3
|Vendredi 15
|Rouen - 16h00
|Rouen vs Angers
|5-2
|Chamonix - 20h00
|Chamonix vs Grenoble
|2-5
|Samedi 16
|Cardiffs Devils
|Cardiffs Devils vs Gap
|0-0
|Dimanche 17
|Ajoie (CH) - 16h00
|Ajoie vs Rouen
|0-0
|Cardiffs Devils
|Cardiffs Devils vs Gap
|0-0
|Lundi 18
|Chaux de Fonds (CH) - 19h30
|HCC vs Rouen
|0-0
|Mardi 19
|Fribourg - 19h30
|Fribourg vs Grenoble
|0-0
|Mercredi 20
|Genève - 19h30
|Genève vs Grenoble
|0-0
|Chamonix - 20h00
|Chamonix vs Sélection Mont-Blanc
|0-0
|Vendredi 22
|Riviera Cup - Nice - 18h00
|Nice vs Gap
|0-0
|Angers - 20h30
|Angers vs Cergy
|0-0
|Anglet - 20h00
|Anglet vs Bordeaux
|0-0
|Samedi 23
|Grenoble - 20h00
|Grenoble vs Chamonix
|0-0
|Rouen - 20h00
|Rouen vs UQTR
|0-0
|Riviera Cup - Gap - 20h00
|Gap vs Marseille
|0-0
|Krefeld (All.)
|Krefeld vs Amiens
|0-0
|Dimanche 24
|Riviera Cup - Nice - 19h00
|Nice vs Marseille
|0-0
|Duisburg (All.)
|Duisbourg vs Amiens
|0-0
|Bordeaux - 20h15
|Bordeaux vs Anglet
|0-0
|Mardi 26
|Angers - 20h30
|Angers vs UQTR
|0-0
|Cergy - 20h00
|Cergy vs Rouen
|0-0
|Jeudi 28
|Chamonix - 20h00
|Chamonix vs Olten
|0-0
| Jeudi 28
|Grenoble - 20h15
|Grenoble vs SC Bern
|0-0
|Vendredi 29
|Gap Rapace Cup - 20h00
|Gap vs Bordeaux
|0-0
|Anglet - 18h30
|Anglet vs Briançon
|0-0
|Angers - 20h30
|Angers vs Rouen
|0-0
|Cergy - 20h00
|Cergy vs UQTR
|0-0
|Glasgow
|Glasgow vs Marseille
|0-0
| Samedi 30
|Grenoble - 20h15
|Grenoble vs EV Zug
|0-0
|Samedi 30
|Gap - Rapace Cup - 20h00
|Nice vs Bordeaux
|0-0
|Anglet - 18h30
|Anglet vs Briançon
|0-0
|Guildford (GB)
|Guildford vs Amiens
|0-0
|Glasgow
| Glasgow vs Marseille
|0-0
|Châlons (A confirmer)
|Châlons vs Epinal
|0-0
|Meyrin (CH)
|Meyrin vs Chambéry
|0-0
|Valence
|Valence vs Vaujany
|0-0
|Dimanche 31
|Châlons (A confirmer)
|Châlons vs Epinal
|0-0
|Cergy - 16h00
|Cergy vs Angers
|0-0
|Nottingham (GB)
|Nottingham vs Amiens
|0-0
|Gap - Rapace Cup - 18h30
|Gap vs Nice
|0-0
|SEPTEMBRE 2025
|Listing des tournois
EPINAL
Les 5,6 et 7 septembre face à Strasbourg, Meudon et Châlons (D2)
Tournoi Grosset Janin - SAINT GERVAIS
Les 19, 20 et 21 septembre (A confirmer... Mt Blanc , Morzine, Chambéry et Epinal)
|Date
|Lieu et heure
|Equipes
|Score
|Jeudi 4
|Chamonix - 20h00
|Chamonix vs Viège
|0-0
|Jeudi 4
|Briançon - ?
|Briançon - Nice
|0-0
| Vendredi 5
|BremerHaven - 19h30
|BremerHaven vs Grenoble
|0-0
|Vendredi 5
|Bordeaux - 20h15
|Bordeaux vs Angers
|0-0
|Vendredi 5
|Cergy - 20h30
|Cergy vs Amiens
|0-0
|Vendredi 5
|Tournoi d'EPINAL - 16h30
|Châlons vs Strasbourg
|0-0
|Vendredi 5
|Tournoi d'EPINAL - 20h00
|Epinal vs Meudon
|0-0
|Vendredi 5
|Tournoi de Valpellice (Italie)
|Valpelisse vs Briançon
|0-0
|Samedi 6
|Megève - 19h30
|Mt Blanc vs HCMP
|0-0
|Samedi 6
|Valence
|Valence vs Montpellier
|0-0
|Samedi 6
|Cholet - 19h45
|Cholet vs La Roche/yon
|0-0
|Samedi 6
|Marseille
|Marseille vs Gap
|0-0
|Samedi 6
|Liège - 19h30
|Liège vs Valenciennes
|0-0
|Samedi 6
|Tournoi d'EPINAL - 16h30
|Strasbourg vs Meudon
|0-0
|Samedi 6
|Tournoi d'EPINAL - 20h00
|Epinal vs Châlons
|0-0
|Samedi 6
|Tournoi de Valpellice (Italie)
|Varese vs Briançon
|0-0
| Dimanche 7
|Berlin - 19h00
|Berlin vs Grenoble
|0-0
|Dimanche 7
|Riviera Cup - Nice - 18h00
|Nice vs Gap
|0-0
|Dimanche 7
|Angers - ?
|Angers vs Bordeaux
|0-0
|Dimanche 7
|Rouen - ?
|Rouen vs Amiens
|0-0
|Dimanche 7
|Tournoi d'EPINAL - 13h00
|Châlons vs Meudon
|0-0
|Dimanche 7
|Tournoi d'EPINAL
|Epinal vs Strasbourg
|0-0
|Dimanche 7
|Valencienne - 17h40
|Valencienne vs- Liège
|0-0
|Mardi 9
|Chambéry - 20h50
|Chambéry vs Vaujany
|0-0
|VENDREDI 12 SEPTEMBRE - LIGUE MAGNUS - REPRISE DU CHAMPIONNAT
voir le calendrier complet
|Mercredi 10
|Courchevel - ?
|HCMP vs Mt Blanc
|0-0
|Mercredi 10
|Cholet - 19h45
|Cholet vs Tours
|0-0
|Jeudi 11
|Meudon - 20h00
|Meudon vs Caen
|0-0
|Vendredi 12
|Megève - 19h40
|Mt Blanc vs Roanne
|0-0
|Vendredi 12
|Strasbourg - 20h00
|Strasbourg vs Epinal
|0-0
|Samedi 13
|Montpellier
|Montpellier vs Valence
|0-0
|Samedi 13
|Lyon
|Lyon vs Chambéry
|0-0
|Samedi 13
|Caen 20h30
|Caen vs Cholet
|0-0
|Samedi 13
|Evry Viry
|Evry-Viry vs Reims
|0-0
|Samedi,13
|Caen - 20h30
|Caen vs Cholet
|0-0
|Samedi 13
|Châlons - 18h30
|Châlons vs Orléans
|0-0
|Dimanche 14
|Reims - 17h30
|Reims vs Evry-Viry
|0-0
|Dimanche 14
|Neuwied (ALL) - 19h00
|Neuwied (ALL) vs Strasbourg
|0-0
|Mardi 16
|Villard
|Villard vs Chambéry
|0-0
|Mardi 16
|Strasbourg - 20h00
|Strasbourg vs Neuilly
|0-0
|Mercredi 17
|Cholet - 19h45
|Cholet vs Nantes
|0-0
|Mercredi 17
|Tours - 20h00
|Tours vs Caen
|0-0
|Mercredi 17
|Valencienne - 18h40
|Valencienne vs Dunkerque
|0-0
|Vendredi 19
|Strasbourg - 20h00
|Strasbourg vs Neuwied (ALL)
|0-0
|Vendredi 19
|Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 17h00
|Epinal vs Annecy
|0-0
|Vendredi 19
|Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 20h30
|Mt Blanc vs Villard
|0-0
|Samedi 20
|Roanne
|Roanne vs Valence
|0-0
|Samedi 20
|Tours -20h00
|Tours vs Cholet
|0-0
|Samedi 20
|Chambéry - 20h00
|Chambéry vs Lyon
|0-0
|Samedi 20
|Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 15h30
|Annecy vs Villard
|0-0
|Samedi 20
|Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 19h30
|Mt Blanc vs Epinal
|0-0
|Samedi 20
|Valenciennes - 18h40
|Valencienne vs Limburg
|0-0
|Samedi 20
| Caen - 20h30
|Caen vs Nantes
|0-0
|Samedi 20
|Châlons - 18h30
|Châlons vs Reims
|0-0
|Dimanche 21
|Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 13h30
|Villard vs Epinal
|0-0
|Dimanche 21
|Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 17h00
|Mt Blanc vs Annecy
|0-0
|Dimanche 21
|Limburg - 19:00
|Limburg vs Valenciennes
|0-0
|Dimanche 21
|Reims
|Reims vs Châlons
|0-0
|Mardi 23
|La Roche/yon - 19h45
|La Roche vs Cholet
|0-0
|Mercredi 24
|Caen - 20h30
|Caen vs Tours
|0-0
|Mercredi 24
|Dunkerque - 19h30
|Dunkerque vs Valenciennes
|0-0
|Mercredi 24
|Neuilly - 20h00
|Neuilly vs Strasbourg
|0-0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|
|Champions Hockey League
|Reprise du championnat le
28 août 2025
|
|
|National League
|Reprise du championnat le
-------
|
|
|Swiss League
|Reprise du championnat le
-------
|
|
|MyHockey League
|Reprise du championnat le
-----
|
|
|Ligue Magnus
|Reprise du championnat le
12 SEPTEMBRE 2025
|
|
|Division 1
|Reprise du championnat le
4 OCTOBRE 2025
|
|
|Division 2
|Reprise du championnat le
------
|
|
|Division 3
|Reprise du championnat le
------
|
|
|Coupe de France
|Premier tour
------
|
|
|
|
|
|
|
|
