Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques) Amiens pense surtout à la saison prochaine Amiens, Retour sur la conférence de presse d'aujourd'hui. Le coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 20/01/2021 à 18:14 Tweeter

Perturbé, comme tous les autres clubs, par la crise sanitaire, le club amiénois tente au maximum d'absorber le coup ( et le coût) de cette saison pour ne pas compromettre la prochaine. Les résultats sportifs en deviennent presque secondaires.





Lucides, attentifs mais raisonnablement optimistes, c'est ainsi que se sont montrés hier les responsables du club d'Amiens : Paul Lhotellier, le président du club des actionnaires et Patrick Letellier, le président de la structure Amiens Hockey Elite (AHE).

Des dirigeants pour qui l'objectif aujourd'hui est simple : « Faire en sorte que cette saison se passe le moins mal possible et que l'on puisse préparer la prochaine sans que cela ne soit une catastrophe », selon les propos de Paul Lhotellier.

De là à dire que les résultats sportifs de la saison actuelle sont devenus anecdotiques, il n'y a qu'un pas. D'autant que l'on ne sait pas encore exactement comment et quand, elle se terminera. Début avril, les douze équipes de la ligue Magnus devront avoir disputé un aller-retour complet, soit 22 matches, au rythme d'une rencontre par semaine. « D'ici là, si vers la mi-mars par exemple, poursuit Patrick Letellier, on sait que l'on peut accueillir du public, même partiellement, il sera toujours temps d'envisager l'organisation de play-offs ». Mais ce retour du public est la condition sine qua non. Sinon le championnat s'arrêtera là, en sachant qu'il a été acté qu'il n'y aura pas de descente en Nationale 1 cette saison.

On l'aura compris, la seule préoccupation qui vaille aujourd'hui est d'ordre économique. « Clairement, note encore le président d'AHE, s'il n'y avait pas les aides de l'Etat, on aurait déjà fermé boutique : les dispositifs de chômage partiel, les 10 000 euros mensuels d'aide aux entreprises, l'exonération de charges sociales, un prêt garanti par l'Etat et l'aide à la billetterie dont aujourd'hui on ne connaît pas encore le montant exact. »



Un déficit « digérable »



Nonobstant cela, l'exercice 2020/2021 sera déficitaire annonce le club. « Mais, rassure Paul Lhotellier, à un niveau « digérable » par les actionnaires ». Dans la difficulté, le club amiénois peut se féliciter de l'assurance du soutien des collectivités locales et de ses principaux sponsors. Reste à connaître ce que sera la suite de la crise sanitaire et l'attitude du public, et notamment des abonnés. « Aujourd'hui, ils n'ont pu assister qu'à quatre matches alors qu'ils ont payé pour vingt-deux, explique Patrick Letellier, on attend maintenant de voir comment la saison se termine, s'ils pourront assister à d'autres matches. Et en fonction de cela, le club aura des propositions à leur faire, en sachant que nous respecterons les engagements pris ». Engagements qui prévoyaient un remboursement au prorata des matches vus.

En attendant « show must go on », et les Gothiques vont poursuivre leur championnat avec deux renforts étrangers en moins puisque après Christopher Frederiksen, c'est Jérémy Beaudry qui a demandé la rupture de son contrat. Si sportivement le coup est rude, économiquement ça ne tombe pas plus mal et le club n'a évidemment pas l'intention de les remplacer. Comme il l'a fait lors des deux derniers matches à domicile, où il a aligné les jeunes Christophe Tiramini et Tomas Simonsen, il puisera dans son vivier du centre de formation, rattaché depuis cette année au AHE et non plus à la section amateurs. « Comme dans toutes les situations, celle que nous vivons aujourd'hui a également quelques vertus, souligne Paul Lhotellier, et notamment de nous rappeler l'importance d'avoir un centre de formation performant ».

Un bien qui risque fort d'être encore plus déterminant la saison prochaine.





.Comme la vie continue, le club d'Amiens a annoncé l'ouverture d'une boutique en ligne avant la fin du mois. Perturbé, comme tous les autres clubs, par la crise sanitaire, le club amiénois tente au maximum d'absorber le coup ( et le coût) de cette saison pour ne pas compromettre la prochaine. Les résultats sportifs en deviennent presque secondaires.Lucides, attentifs mais raisonnablement optimistes, c'est ainsi que se sont montrés hier les responsables du club d'Amiens : Paul Lhotellier, le président du club des actionnaires et Patrick Letellier, le président de la structure Amiens Hockey Elite (AHE).Des dirigeants pour qui l'objectif aujourd'hui est simple : « Faire en sorte que cette saison se passe le moins mal possible et que l'on puisse préparer la prochaine sans que cela ne soit une catastrophe », selon les propos de Paul Lhotellier.De là à dire que les résultats sportifs de la saison actuelle sont devenus anecdotiques, il n'y a qu'un pas. D'autant que l'on ne sait pas encore exactement comment et quand, elle se terminera. Début avril, les douze équipes de la ligue Magnus devront avoir disputé un aller-retour complet, soit 22 matches, au rythme d'une rencontre par semaine. « D'ici là, si vers la mi-mars par exemple, poursuit Patrick Letellier, on sait que l'on peut accueillir du public, même partiellement, il sera toujours temps d'envisager l'organisation de play-offs ». Mais ce retour du public est la condition sine qua non. Sinon le championnat s'arrêtera là, en sachant qu'il a été acté qu'il n'y aura pas de descente en Nationale 1 cette saison.On l'aura compris, la seule préoccupation qui vaille aujourd'hui est d'ordre économique. « Clairement, note encore le président d'AHE, s'il n'y avait pas les aides de l'Etat, on aurait déjà fermé boutique : les dispositifs de chômage partiel, les 10 000 euros mensuels d'aide aux entreprises, l'exonération de charges sociales, un prêt garanti par l'Etat et l'aide à la billetterie dont aujourd'hui on ne connaît pas encore le montant exact. »Nonobstant cela, l'exercice 2020/2021 sera déficitaire annonce le club. « Mais, rassure Paul Lhotellier, à un niveau « digérable » par les actionnaires ». Dans la difficulté, le club amiénois peut se féliciter de l'assurance du soutien des collectivités locales et de ses principaux sponsors. Reste à connaître ce que sera la suite de la crise sanitaire et l'attitude du public, et notamment des abonnés. « Aujourd'hui, ils n'ont pu assister qu'à quatre matches alors qu'ils ont payé pour vingt-deux, explique Patrick Letellier, on attend maintenant de voir comment la saison se termine, s'ils pourront assister à d'autres matches. Et en fonction de cela, le club aura des propositions à leur faire, en sachant que nous respecterons les engagements pris ». Engagements qui prévoyaient un remboursement au prorata des matches vus.En attendant « show must go on », et les Gothiques vont poursuivre leur championnat avec deux renforts étrangers en moins puisque après Christopher Frederiksen, c'est Jérémy Beaudry qui a demandé la rupture de son contrat. Si sportivement le coup est rude, économiquement ça ne tombe pas plus mal et le club n'a évidemment pas l'intention de les remplacer. Comme il l'a fait lors des deux derniers matches à domicile, où il a aligné les jeunes Christophe Tiramini et Tomas Simonsen, il puisera dans son vivier du centre de formation, rattaché depuis cette année au AHE et non plus à la section amateurs. « Comme dans toutes les situations, celle que nous vivons aujourd'hui a également quelques vertus, souligne Paul Lhotellier, et notamment de nous rappeler l'importance d'avoir un centre de formation performant ».Un bien qui risque fort d'être encore plus déterminant la saison prochaine..Comme la vie continue, le club d'Amiens a annoncé l'ouverture d'une boutique en ligne avant la fin du mois. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur