Hockey sur glace - Hockey en France APH - Annulation du Trophée Bauer des Petits Champions 2020 l'APH vous informe avec beaucoup de regrets l'annulation de son traditionnel Trophée des Petits Champions édition 2020. Gap (Siège APH), Hockey Hebdo APH / La rédaction /gb le 14/03/2020 à 19:15 Tweeter Suite aux mesures décidées par les autorités dans le cadre de la lutte du coronavirus, l'APH a été contrainte d'annuler son traditionnel tournoi, le Trophée Bauer des Petits Champions.

La 30ème édition du Trophée Bauer des Petits Champions devait se dérouler sur Briançon, Orcières Merlette et Gap les 17, 18 et 19 avril 2020, en présence d'équipes suisses, italiennes, tchèques, irlandaise, belge et françaises. 41 équipes étrangères et 55 équipes françaises soit près de 1000 enfants devaient participer.



Lien vers les équipes qui étaient censées participer

http://aph-hockey.com/trophee-petits-champions/les-equipes/



Pour tous renseingnements complémentaires:

"APH Hockey" <

TEL : +33 (0)4 92 53 94 21



https://www.facebook.com/aph05000/



www.aph-hockey.com



La 30ème édition du Trophée Bauer des Petits Champions devait se dérouler sur Briançon, Orcières Merlette et Gap les 17, 18 et 19 avril 2020, en présence d'équipes suisses, italiennes, tchèques, irlandaise, belge et françaises. 41 équipes étrangères et 55 équipes françaises soit près de 1000 enfants devaient participer.Lien vers les équipes qui étaient censées participerPour tous renseingnements complémentaires:"APH Hockey" < ">contact@aph-hockey.com TEL : +33 (0)4 92 53 94 21 © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo