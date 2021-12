Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France : Gap (Association Promotion du Hockey sur glace) APH - Le Trophée Loisir a bien eu lieu Après maints reports,le Trophée Loisir organisé par l'APH a pu enfin avoir lieu le week-end dernier sur la patinoire d'Orcières Merlette en prémice de l'ouverture de la saison hivernale. Orcières Merlettes, Hockey Hebdo APH / La rédaction / gb le 15/12/2021 à 11:00 Tweeter Après de multiple report dû au contexte sanitaire, le Trophée Loisir s'est déroulé lors de l'ouverture de la saison d'hiver à Orcières Merlette, les 10, 11 et 12 décembre 2021.

Le tournoi a débuté dans des conditions hivernales puisque la neige était au rendez-vous, ce qui n'a pas empêché les 12 équipes venues de toute la France de s'affronter durant un long weekend.

Les équipes se sont rencontrées dans une poule unique.

Du plaisir et de l'engagement de la part de tous le participants pour se disputer une place en finale qui fut remportée par Marseille contre les Pompiers de Paris. Classement du Tournoi : 1 - Marseille 2 - Les Pompiers de Paris 3 - Franconville 4 - Vaujany 5 - Toulouse 6 - Monaco 7 - Toul 8 - Avignon 9 - Annecy 10 - Dammarie 11 - Troyes 12 - Orcières Merlette Retrouvez tous les résultats du tournoi sur www.aph-hockey.com rubrique hockey loisir.

Les gagnants du 10ème Trophée Loisir (Marseille)





Rendez-vous

Les dates du prochain Trophée Loisir d’Orcières Merlette 1850 sont les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022.

12 à 14 équipes sont attendues.

Il est ouvert aux femmes et hommes qui pratiquent le hockey sur la glace dans la catégorie Loisir.



D'autres rendez-vous sont programmés, pour en savoir plus comme l'APH organise chaque année des stages Hiver et Eté mais aussi des tounrois dont le Trophée Bauer des Petits Champions, nous vous invitons à vous rendre sur le site APH pour toutes informations complémentaires.







