Hockey sur glace - Hockey en France : Gap (Association Promotion du Hockey sur glace) APH - Orcières Merlette Lancement de la saison d'été Pour le lancement de la saison d'été à Orcières Merlette, l'APH organisait son traditionnel Trophée Loisir les 1, 2 et 3 juillet. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo APH / gb le 06/07/2022 à 14:30



Ainsi le premier week-end de juillet, l’APH ouvrait les festivités en lançant la saison d’été à Orcières Merlette avec son traditionnel Trophée Loisir ouvert aux équipes loisirs composées de joueurs ne participant à aucun championnats nationaux…



12 équipes se sont affrontées dans une poule unique puis les 2 premières, Dammarie et Briançon ont à nouveau eu l'occasion de se rencontrer lors d'une finale très équilibrée remportée par le club de la région parisienne.



1 - Dammarie

2 - Briançon

3 - Toulouse

4 - Chamrousse

5 - Troyes

6 - Lyon

7 - Saint Ouen

8 - Epinal

9 - Orcières 1

10 - HC Armées

11 - Roanne

12 - Orcières 2



Retrouvez les résultats des matchs sur le site Internet de l'APH



Après cette mise enjambe, l'APH pousuit sa saison estivale avec ses stages d'été qui comme chaque année font le plein.



