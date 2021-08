Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - National League : Fribourg (Fribourg-Gottéron) Assemblée générale de Fribourg-Gottéron 2021 Fribourg-Gottéron a convié la presse à son assemblée générale ordinaire 2021, ainsi qu'à la conférence de presse qui s'en est suivi. Restaurant Le Gottéron, BCF Arena, Fribourg, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 25/08/2021 à 22:06 Tweeter Pascal Hasler (archives) Lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du mercredi 25 août 2021, le bilan général de la très particulière saison 2020/2021 a été présenté par les dirigeants fribourgeois. Les candidats à leur réélection ont tous été élus l’organisation a pris congé de Slava Bykov en tant que membre du Conseil d’administration. Tous les autres points formels de l’ordre du jour ont également été acceptés par les actionnaires réunis à la BCF Arena.



Les propositions de l’ordre du jour, y compris les points relatifs aux réélections, ont toutes été approuvées par les actionnaires présents. Ils ont en effet accepté le rapport annuel présenté ainsi que les comptes de l’exercice, présentant, en raison de la crise du Covid, une perte de plus de 3 millions de francs, avant d’en donner décharge aux membres du Conseil d’administration. MM Yvan Haymoz, Philippe Henguely, Sébastien Dorthe, Pascal Gross, Stéphane Schlaeppy et Hubert Waeber ont été réélus en tant que Membre du Conseil d’administration pour une période d’un an. M. Hubert Waeber a de plus été réélu en qualité de Président du Conseil d’administration pour une période d’un an. Des remerciements particuliers ont été adressés au membre sortant du conseil d’administration M. Slava Bykov, qui continuera d’agir en qualité d’ambassadeur du club et auprès de la Fondation qui porte son nom.



Raphaël Berger, Directeur général sortant, remplacé par John Gobbi a pris la parole durant l'Assemblée: La réalité a rattrapé toutes les bonnes volontés. La saison est allé à son terme sans son public, mais avec le soutien celui-ci et des sponsors le moral est resté. Financièrement, dès les premiers signaux mentionnant une adaptation de la capacité d’accueil de la BCF Arena, le budget initial a été retravaillé. Malgré les économies réalisées (notamment grâce à une baisse de loyer). La saison se solde par une perte de 3.8 mios de francs et malgré une situation de surendettement, la situation est sous-contrôle.



Sportivement, les attentes de la 1ère équipe ont été dépassées en saison régulière, avec une qualification en play-offs avec une troisième place. Durant le printemps 2020, l’emménagement de la BCF Arena était la priorité du staff. La mise en place s’est soldé par une réussite au 1er octobre 2020, date du 1er match de la saison contre les Rapperswil-Jona Lakers. La "descente aux enfers" vécue en play-offs face à Genève-Servette, n’a fait que de précipiter la fin de la saison. Dans les catégories U20 et U17 Elit, la saison s’est globalement très bien passée (qualification en play-offs dans d’excellentes positions). La saison 21-22 sera marquée par l’arrivée de Sandy Jeannin à la tête du mouvement junior, alors que Gerd Zenhäusern quitte ce poste pour les fonctions d'Assistant General Manager.



En conclusion, Hubert Waeber se dit prêt pour de plus grands défis et remercie les fans, sponsors, et soutiens du club. L’objectif est de vendre 7’000 abonnements et de rembourser les prêts COVID (environ 3 millions de francs à rembourser sous 10 ans) au plus rapidement possible. Jusqu'ici un peu plus de 6'000 abonnements ont été vendus.



John Gobbi, nouveau directeur général de Fribourg-Gottéron : "Je prendrai mes fonctions au 1er octobre. La structure était claire au moment de mon engagement. On sort d'une période particulière et on est en train d'en sortir. Le travail qui a été fait par le staff sportif est se paie. Je sens qu'il y a de nouvelles arrivées de qualité et de la structure. Fribourg sera très à dur à battre à la maison. Comme tout les dirigeants actuels, ma principale crainte est due au COVID. La plus grande partie des revenus vient du département Gastronomie. Au niveau sportif, ma principale crainte reste les blessures, mais j'ai entièrement confiance en le staff technique. Je souhaite que les fans restent présents comme par le passé. C'est une patinoire particulière avec une ambiance de feu. On a appris à quel point les contacts sociaux sont importants. Nous sommes un club du peuple et avons besoin de tout le monde pour continuer à exister."







