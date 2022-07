Stéphane Ducret

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du mercredi 06 juillet 2022, le bilan général de la saison 2021/2022 a été présenté par les dirigeants fribourgeois. Les candidats à leur réélection ont tous été élus avec l'élection de Monsieur Lukas Gerber en tant que membre du Conseil d'administration. Tous les autres points formels de l'ordre du jour ont également été acceptés par les actionnaires réunis à la BCF Arena.



Les propositions de l'ordre du jour, y compris les points relatifs aux réélections, ont toutes été approuvées par les actionnaires présents. Ils ont en effet accepté le rapport annuel présenté ainsi que les comptes de l'exercice avant d'en donner décharge aux membres du Conseil d'administration. MM Yvan Haymoz, Philippe Henguely, Sébastien Dorthe, Pascal Gross, Stéphane Schlaeppy et Hubert Waeber ont été réélus en tant que Membre du Conseil d'administration pour une période d'un an. M. Lukas Gerber a été élu en tant que membre du conseil d'administration. M. Hubert Waeber a de plus été réélu en qualité de Président du Conseil d'administration pour une période d'un an



RECORD HISTORIQUE DANS LA BCF ARENA

Pour la prochaine saison, le HC Fribourg-Gottéron SA aura la chance de pouvoir compter sur un nombre record d'abonnés. Le club a vendu à ce jour 7500 abonnements pour la saison 2022-2023. "C'est un moment historique pour nous", annonce Daniel Suter, responsable de la billetterie de Fribourg-Gottéron.



Saison 2020/2021 : 5'160 (au 1.10.2020*COVID)

Saison 2021/2022 : 5'700 (au 30.09.2021)

Saison 2021/2022 : 6'300 (au 01.11.2021)

Saison 2022/2023: 7'300 (au 04.07.2022)

La vente de ces 7'500 abonnements représente une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente (6'300).



La campagne de vente des abonnements n'est toutefois pas encore terminée : Une fois que tous les abonnements auront été facturés, certaines places pourront être réattribuées en cas de non-paiement de certaines cartes. Il est donc recommandé aux spectateurs qui souhaitent obtenir un abonnement de saison de remplir au plus vite le formulaire de souscription sur le site web du club. Les demandes reçues seront placées sur une liste d'attente et traitées en fonction de leurs dates de dépôt.

Pour la prochaine saison, 500 billets places debout et 500 billets places assises seront vendus par match. La vente des billets individuels et des packs hospitality débutera le 16 août 2022.



Le marché secondaire des billets sera également activé. Chaque abonné peut mettre en vente sa place debout ou assise sur le site web de Ticketcorner. Il donne ainsi la possibilité à d'autres fans d'assister à un match et de contribuer à la formidable ambiance qui règne dans la BCF Arena.



John Gobbi, Directeur général: "La saison 2021-2022 était vraiment exceptionnelle, je suis arrivé dans un cadre général très bien établi. Je ressentais la passion du public et l'implication de tous les membres du club. C'était idéal de commencer comme cela. On entame la saison 22-23 avec une grande assurance sur le nombre d'abonnements vendus. On a la chance de pouvoir se concentrer sur la Gastronomie et notre offre générale. Dans le cadre du projet Gottéron 2025, la formation des Fribourg Ladies rejoignent la famille Gottéron. Il y a de la place pour tout le monde et nous remercions Emmanuel Jungo de nous accorder cette confiance. Nous voulons également développer le hockey féminin ici, et permettre à cette équipe d'aller chercher un titre en Women's League. Il est clair que notre vision d'excellence doit rester le moteur de ce que nous ferons à moyen et long terme, pour l'ensemble des projets sportifs."