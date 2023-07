Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - National League : Fribourg (Fribourg-Gottéron) Assemblée générale de Fribourg-Gottéron 2023 Fribourg-Gottéron (National League) a invité la ppresse à son assemblée générale ordinaire pour l'année 2023. Restaurant Le Gottéron, BCF Arena, Fribourg, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 05/07/2023 à 21:06 Tweeter Stéphane Ducret

Ce mercredi 5 juillet, s'est tenue l'Assemblée générale de Fribourg-Gottéron, dont voici le Communiqué ci-dessous:



Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du mercredi 5 juillet 2023, le bilan général de la saison 2022-2023 a été présenté par les dirigeants fribourgeois. Cet exercice, marqué par le 85e anniversaire du club, a été synonyme de nombreuses évolutions positives au sein de l'organisation. Elément majeur, la santé financière réjouissante ayant permis de rembourser 1.5 CHF millions du prêt Covid, soit la moitié du montant dû.



Autres satisfactions, le développement des Events, mettant en évidence la qualité de l'infrastructure de la BCF Arena et le savoir-faire du club, ainsi que la création d'un nouveau département Communication and Brand. Dans ce cadre, le club se réjouit du lancement, pour la première fois de son histoire, d'un magazine biannuel bilingue présentant les acteurs et les projets du club.



Sportivement, la non-participation aux playoffs de la première équipe a constitué un échec. Plusieurs mesures ont été prises afin de rebondir. A ce titre, les fonctions d'entraîneur et de directeur sportif seront séparées à partir de la saison 2024-2025. Les candidatures seront étudiées dès le mois d'août pour une entrée en fonction, au plus tard, en mai 2024. A l'inverse, la promotion dans l'élite des Ladies et le titre de champion de Suisse des U15-Elit ont récompensé l'engagement de toutes et tous.



Plus formellement, l'ensemble du Conseil d'administration a été réélu. Les fonctions de Président et de Vice-Président seront toujours occupées, respectivement par Hubert Waeber et Yvan Haymoz. Tous les autres points formels à l'ordre du jour ont également été acceptés par les actionnaires réunis à la BCF Arena.

John Gobbi, Directeur général: "La première année était vraiment un apprentissage. J'y ai appris que Gottéron est aussi une question de beaucoup de passion. À présent, il est important pour moi de maintenir ce qui a été mis en place, notamment avec l'organisation des championnats du monde IIHF 2026. Ce sera vraiment un game-changer pour Fribourg et pour le hockey suisse en général. En ce qui concerne le mouvement junior, un nouveau chef de formation a été mis en place, de nouveaux coachs ont été nommés pour les formation Elite (U17 et U20). Nous nous attendons à avoir des résultats dans ces catégories. Pour ce qui concerne l'équipe féminine, ce sera un gros challenge en première division. Nous aurons une équipe compétitive et nous visons clairement le Top 4 (ndlr: le championnat de Women's League sera composé de huit équipes). Pour nous, il est important de consolider ce projet et développer le hockey féminin aussi au niveau junior. En ce qui concerne la première équipe, nous ne nous focusons pas seulement sur les objectifs non-atteints de cette année, mais gardons le cap. L'arrivée de joueurs étrangers comme Lucas Wallmark, Christopher DiDomenico, Andrea Borgmann sera essentiel pour la prochaine campagne. Nous sommes conscients de l'impact des six étrangers. Christian Dubé laissera sa double-casquette et je suis sûr que ce sera le coach qui nous mènera au titre."







