Leur défaite (5-4) à Strasbourg cette semaine, au terme d'un match où il a fallu attendre le verdict des tirs aux buts, a stoppé les Jokers de Cergy Pontoise dans leur belle période d'invincibilité. Leur compteur restera bloqué à 9 victoires consécutives, record de cette saison régulière qui, au mieux, sera égalé par les Corsaires de Dunkerque si ces derniers gagnent leurs 3 derniers matchs. Pour leur dernière sortie à domicile avant les play-offs, les Jokers, meilleure attaque de la division cette année avec 112 buts, accueillent les Drakkars de Caen, meilleure défense avec seulement 46 buts encaissées. Média Sports Loisirs / Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 14/02/2020 à 11:45 Tweeter Opposition de styles

Les caennais, actuellement 3ème au classement, à 4 points des Bisons de Neuilly-sur-Marne, restent placés pour la course au podium mais doivent absolument faire un résultat à l’Aren ice sous peine de voir fondre sur eux Tours et Dunkerque qui les talonnent à 3 points et qui reçoivent ce week-end. Corrigés 9 à 0 sur la glace des Yétis lors de la 22ème journée, les Drakkars se sont bien repris lors du match suivant qu’ils ont gagné 4 à 1 contre Tours, à domicile. Caen a repris sa marche en avant.



Photographe : Olivier Bénard (Archives) Les Jokers garderont-ils le sourire ?

Les Jokers, soutenus par leur chaleureux public, partiront donc à l’abordage des Drakkars pour assurer mathématiquement leur 1ère place face à un adversaire qui semble avoir vite retrouvé sa solidité défensive. Belle opposition de styles en perspective.



Même si l’indisponibilité pour blessure de Kevin Da Costa, son capitaine, contrarie ses plans de jeu, Jonathan Paredes, le coach cergypontain, devrait encore pouvoir compter sur ses « morts de faim » de l’attaque : Pierre-Charles Hordelalay et Max Kalter les 2 meilleurs pointeurs et buteurs de la division cette année, 42 et 40 points chacun et respectivement 20 et 19 buts à leur actif. Mais les caennais auraient tort de ne se focaliser que sur ces deux « scoreurs » car chez les Jokers le danger vient de partout avec, entre autres, un club des cinq composé de Franck, Vieth, Kluuskeri, Kerins et Smith totalisant 40 buts.



Les Drakkars devront renouveler leur performance du match aller lors de la 3ème journée où ils avaient muselé l’attaque de Cergy-Pontoise, tenu en échec 2 à 0.

Photographe : Olivier Bénard (Archives) Quemener et sa défense maintiendront-ils les Drakkars à flot ?

Ronan Quemener l’expérimenté (32 ans) et talentueux gardien caennais devra donc sortir un match plein et être épaulé par sa solide défense pour garder sa cage inviolée face aux Jokers. Ces derniers devront, de leur côté, bien surveiller tous les attaquants caennais, au premier rang desquels Pierre-Antoine Devin, Eric Aurard et le Slovaque Igor Halas sous peine de grosse déconvenue, tant les contres des Drakkars peuvent être redoutables.



Le scénario prévisible pour cette confrontation est simple : d’un côté des déferlantes vertes s’abattant sur les Drakkars. De l’autre, des contres éclairs dans le dos de la défense.



Dans ces conditions, les Jokers enverront-ils les Drakkars par le fond ou, au contraire ces derniers feront-ils à nouveau trébucher le leader ?



Réponse à l’Aren ice samedi soir aux alentours de 23 heures.



