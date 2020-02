Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : Cergy-Pontoise (Les Jokers) Avant Match : Cergy vs Tours La rencontre Cergy Pontoise – Tours est à porter au nombre des belles affiches que nous réserve la 22e journée de la saison régulière de Division 1. Média Sports Loisirs / cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 07/02/2020 à 11:46 Tweeter

Les Remparts de Tours, nouvel obstacle à franchir pour les Jokers.

Après les Albatros de Brest, ce sont les Remparts qui se déplacent à l’Aren ice pour venir y défier les redoutables Jokers. L’objectif des tourangeaux, actuellement 4ᵉ avec 35 points à leur actif, est on ne peut plus clair : engranger un maximum de points pour se rapprocher encore un peu plus du précieux sésame pour les playoffs et rester dans le quarté de tête. Pour cela il leur faudra faire trébucher le leader sur sa glace, faute de quoi ils pourraient bien voir leurs concurrents immédiats, Brest et Dunkerque qui les talonnent à 2 points et reçoivent tous deux ce week-end, les dépasser.

Photographe : Olivier Bénard (Archives)

Du côté des Jokers, l’enjeu est de conserver la bonne dynamique qui les anime actuellement, série de 8 victoires consécutives en cours, afin d’aborder la phase finale dans les meilleures dispositions. Les cergypontains devront prendre avec beaucoup sérieux une équipe des Remparts très accrocheuse et qui se comporte plutôt bien loin de ses bases. Hormis sa défaite à Brest (5-4), Tours à toujours ramené au moins un point de ses déplacements (5 victoires dont 2 après le temps réglementaire contre 5 défaites, mais dont 4 après le temps réglementaire). Si les Jokers font plutôt le plein de victoires à domicile (seulement 2 défaites sur 11 matchs dont une après le temps réglementaire) et s’ils disposent d’une attaque plutôt prolifique (62 buts à l’Aren ice), leur adversaire du week-end n’a jamais perdu de plus d’un but d’écart à l’extérieur cette saison. Le duel s’annonce donc des plus serrés.



Concernant les forces en présence, elles sont bien identifiées du côté des Jokers dont l’effectif est resté stable et n’a pas connu d’arrivées ni de départs en cours de saison. Sauf évènements de dernière minute, ils devraient donc pouvoir aligner les lignes offensives habituelles et compter sur leurs butteurs leaders, Pierre-Charles Hordelalay et Max Kalter, respectivement 19 et 18 buts. Côté défense, le staff de Cergy-Pontoise ne prendra pas de risques inconsidérés avec Arthur Montenoise et Antonin Marcelle qui ne seront alignés que si tous les feux les concernant sont au vert.



S’agissant des Remparts, ils ont, en revanche, recruté le jeune attaquant Français Gauthier Gibert (22 ans) en provenance de Briançon et le très expérimenté Roberts Jekimovs (30 ans), attaquant Letton en provenance de Gap mais qui a joué dans plusieurs championnats étrangers : Danemark, Finlande et Autriche entre autres.

Photographe : Guillaume François (archives)

Voilà les Jokers prévenus ! Ils devront garder en mémoire qu’il leur a fallu batailler jusqu’à la prolongation et attendre le but de Max Kalter pour parvenir à l’emporter (4-5) lors de la première confrontation avec les Remparts à l’occasion de la phase aller.

Nul doute que, même si une contre-performance samedi ne prêterait pas trop à conséquences pour les verts, Jonathan Paredes aura à cœur de maintenir son groupe mobilisé jusqu’au bout pour conserver cette symbolique mais importante première place dans la perspective des phases finales.

