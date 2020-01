Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : Cergy-Pontoise (Les Jokers) Avant Match : Duel d'invincibles Invaincus depuis sept matchs, les Jokers de Cergy Pontoise recevront une autre équipe en grande forme, Brest. Forts de six victoires consécutives, les Albatros ont pris de l’altitude en remontant à la 4e place du classement. Le statut d’une formation s’effondrera pourtant samedi soir... Média Sports Loisirs / cergy, Hockey Hebdo Florent Gasparini le 31/01/2020 à 15:50 Tweeter Avant Match

Cergy Pontoise vs Brest

Les Jokers auront plaisir à retrouver leur public après deux victoires à l’extérieur qui leur ont permis de valider leur qualification pour les playoff. Marseille (2-1) fut la première victime. Puis Mont Blanc céda à son tour en fin de troisième tiers (4-2).

De leur côté, les Albatros ont disposé de Mont Blanc à Saint Gervais (4-1), puis ont perforé la solide défense caennaise sur le même score de 4 buts à 1 au Rinkla Stadium.



Photographe : Olivier Bénard L’objectif des Jokers est de conserver leur première place jusqu’au bout

Depuis décembre, aucune équipe ne résiste à ces formations. A tel point que si on considère uniquement la phase retour, Cergy-Pontoise et Brest se partagent la première place du classement avec 19 points. Le dernier petit accro de Brest remonte à mi-décembre lors d’une défaite aux prolongations sur la glace Nantaise.

Pourtant, que l’envol fut long pour les Albatros !

En grande difficulté en début de championnat ils n’ont quitté le fond du classement qu’après douze journées et un remaniement d’effectif heureux. Ils ont en effet recruté les expérimentés Jesse Juntheikki (31 ans, Gap) et Henrich Ruckay (36 ans, Essen, All.) mais aussi fait revenir Quentin Berthon (30 ans, Lyon) et Justin Bernier (22 ans, Plessisville, Can.). Le moins que l’on puisse dire est que la mayonnaise a bien pris et qu’il faut désormais considérer à nouveau Brest comme un adversaire redoutable.



Photographe : Guillaume François (archives) Les Brestois sont revenus à leur meilleur niveau

Les Jokers doivent donc balayer de leur mémoire la victoire 4-0 du match aller et imaginer cette rencontre comme un premier affrontement face à un probable futur adversaire de phase finale.

Les hommes de Jonathan Paredes doivent désormais défendre leur première place pour bénéficier de l’avantage de la glace lors des matchs décisifs en phase finale. Nul doute que le staff technique des Jokers saura maintenir le groupe concerné sur cet objectif jusqu’au bout.

Il faudra pour cela prendre le plus de points possibles à la maison lors des trois dernières réceptions. Brest se charge de lancer le compte à rebours.



