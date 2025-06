Après deux matchs terriblement serrés, première humiliations pour les Oilers qui ont été passés au rouleau compresseur de Floride cette nuit.

Premier match il y a cinq jours, terminé 4-3 en prolongation. Une jolie façon de commencer le dernier affrontement pour l’équipe d’Edmonton qui jouait à domicile. Draisaitl était sans conteste l’homme du match. Il ouvre le score à 1’06 et c’est aussi lui qui marque 31 secondes avant la fin de la prolongation, assisté par McDavid et Corey Perry, sur une faute de Tomas Nosek. Une façon peut-être de se rattraper d’avoir infligé 4 minutes en infériorité à son équipe dès l’ouverture du premier tiers de la finale. Samuel, côté Panthers, n’a pas démérité non plus avec un doublé.

L’attaque, de manière globale, sur l’ensemble du match, était bien plus du côté des Oilers et Bobrowsky dans les cages rouges a arrêté pas moins de 42 tirs. Heureusement d’ailleurs, parce que l’équipe championne n’était pas dans ses grands jours. Seule le deuxième tiers les voit tirer de manière régulière, et leur jeu périclite au troisième avec juste 6 tirs dont 2 seulement étaient cadrés.

Game 1 of the Stanley Cup finals is over in OT! Once again Connor McDavid to Leon Draisaitl! 2 Superstars. That’s a wrap! What a hockey game! 🤝 #LetsGoOilers

Le deuxième match est gagné 4-5 en prolongation, pas les Panthers cette fois.

Dans l’histoire des premier tiers, s’il est courant d’en voir des plats où il ne se passe pas grand-chose, c’était loin d’être le cas pour ce Match 2. Toujours à Edmonton, rien qu’au premier tiers, les deux équipes ont écopé respectivement de 5 et 6 pénalités et ont marqué 3 et 2 buts. Chocs, coups de crosse, retenues, croche-pied, crosse-haute, tout y est passé. Pourtant, le vent tourne en deuxième partie. Brad Marchand renverse la tendance grâce à Lundell et en infériorité s’il vous plait !

Le troisième vingt est sauvé par Perry qui marque in extremis : 18 secondes avant le gong final ! Ce sera vain puisque Marchand remet ça, après une siiii longue disette d’action, à 28’05. Et un partout.



Et cette nuit… Troisième match. La tension était à son comble vraiment. Tellement qu’une bataille générale a éclaté pour laisser place à une série de pénalités absolument lunaire. Frustrés par la tournure du match, plusieurs joueurs des Oilers ont laissé exploser leur colère dix minutes environ avant la fin.

Brad Marchand a ouvert le score dès la 56e seconde, suivi par Carter Verhaeghe en fin de premier tiers-temps. Corey Perry a brièvement redonné espoir aux Oilers en début de deuxième période, mais Florida a immédiatement répliqué avec des buts de Sam Reinhart, Sam Bennett, Aaron Ekblad et Evan Rodrigues. Le match avait déjà complètement basculé en faveur des Panthers dès la deuxième période, en fait. Après avoir réduit l'écart à 2-1, Edmonton a encaissé deux buts en quatre minutes, creusant un écart qui a mis un coup au moral des troupes. De plus, leurs stars comme Connor McDavid et Leon Draisaitl ont été déjouées : maintenus à l'extérieur de la zone dangereuse, ils n’ont eu que peu d'occasions franches. Florida a blaoqué les lignes de passes et a empêché McDavid d'exploiter sa vitesse. Même en supériorité numérique, Edmonton n'a pas fait d’éclat particulier.

En comparaison, au match précédent, où McDavid avait dansé à travers les défenseurs et offert une passe décisive à Draisaitl, cette fois-ci, les Panthers ont su resserrer les mailles du filet.



ALL HELL BREAKS LOOSE BETWEEN THE OILERS AND PANTHERS IN GAME 3 🥊🥊🥊 pic.twitter.com/NRd8pEqX3K — Gino Hard (@GinoHard_) June 10, 2025





Face à cette atmosphère qui mettait les visiteurs à mal, certains joueurs ont laissé exploser leur frustration, notamment Trent Frederic, qui a brisé sa crosse sur le dos de Sam Bennett, déclenchant une bagarre générale impliquant huit joueurs et entraînant six expulsions.





Retraite pour TJ Oshie



T.J. Oshie, l'attaquant américain, a pris sa retraite hier après 16 saisons en LNH. Il a joué pour les Blues de St. Louis et les Capitals de Washington, remportant la Coupe Stanley en 2018 avec Washington. Choisi au 24e rang du repêchage de 2005, il a disputé 1010 matchs et accumulé 695 points en saison régulière. Il a marqué les esprits aux Jeux olympiques de 2014. En raison de blessures au dos, il n’a pas joué la saison 2024-2025 et vient d'annoncer sa retraite lors d’un événement organisé à Washington, là où il a célébré sa victoire de la coupe.

Ci-dessous, son tir célèbre au tir au but contre la Russie, aux JO de Sotchi en 2014 /