Hockey sur glace - Autour du hockey BDL vs Yetis ! Du roller hockey à Pôle Sud La deuxième édition de la Yeti’s Cup a lieu du 27 au 30 juin 2025 dans la patinoire grenobloise où la glace a disparu laissant la dalle béton à nue pour la recouvrir d’un revêtement de 40x20m entourée d’une balustrade. C’est ainsi que plus de 500 joueurs répartis dans 44 équipes vont s’affronter sur 6 tournois. Ce vendredi soir quelques BDL ont formé une équipe pour chausser les rollers et affronter les Yetis lors d’un match festif. Grenoble Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 28/06/2025 à 14:45 Tweeter La chaleur est étouffante pour les plus de 2000 personnes remplissant les tribunes basses, d’autant plus qu’en ouverture le loup crache son feu habituel. L’équipe des Brûleurs De Loups est composée de 13 joueurs avec les anciens Texier, Munoz et Baylacq, le jeune Besnier et les champions 2025 Dair, Deschamps, Koudri, Leclerc, Bachelet, Fertin, Treille et Nogaretto. La cage est gardée tout du long par Debiak.



Les Yetis se sont arrêtés en 1/2 finale du championnat élite, éliminés par Rethel, le futur champion. Ils sont quasiment au complet avec quelques renforts alignant ainsi 18 joueurs dont 3 gardiens qui joueront chacun 1 tiers.

photo: Delphine Verdonnet

On notera que le jeu se déroule à 4 contre 4 en 3 périodes de 15 minutes arbitrées par 2 arbitres qui ont peu de travail car les charges sont interdites au roller. Contrairement à la glace, les roues ne permettent pas un jeu aussi rapide et les techniques de patinage diffèrent. Ainsi les Yetis sont bien plus à l’aise et s’amusent à construire leur jeu et créer des décalages. Les BDL sont plus maladroits et s’amusent avec le palet, notamment Treille qui, malgré tout ses matches de la journée (il est aligné dans 3 équipes), ne semble pas fatigué. Au cours des tiers les blagues augmentent, les Yetis alignent 6 joueurs de champs pour forcer une pénalité pour les BDL. Nogaretto et Caspani échangent leurs maillots si bien que ce dernier marque pour les BDL. En fin de partie, les 12 BDL sont sur la piste et font face au 4 Yetis avant que tous ne se rejoignent pour jouer ensemble les dernières secondes.



Au final les Yetis l’emportent 9-12 (2-4/4-3/3-5) dans une rencontre à l’esprit bon enfant. Une séance de tirs au buts est organisée pour le plaisir, chacun cherche la beauté du geste, et à ce jeu les Yetis nous régalent même si le palet entre rarement dans la cage.



Lors des pauses, les 2 équipes n’ont pas vraiment pu se reposer devant les ventilateurs installés derrière les cages. En effet elles se sont affrontées dans des défis de vitesse de patinage, de précision de tir et de vitesse de lancer (116km/H pour Treille et 119km/H pour Cloupeau).



Les spectateurs se sont régalés du spectacle offert malgré la chaleur, la fête et le tournoi continuent samedi, dimanche et lundi toute la journée, n’hésitez pas à passer.

