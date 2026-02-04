

Petit point sur le classement avant la pause des Jeux Olympiques

Pause des JO oblige, voici un petit point d’étape sur les équipes bien placées (ou pas)



Difficile d’imaginer les phases finales sans le rouleau compresseur nommé Colorado Avalanche ! Bien que le rythme de ce début d’année soit un peu plus lent pour l’équipe de Nathan MacKinnon - toujours leader en buts avec ses 40 réalisations, elle n’enregistre que neuf défaites en temps réglementaire et neuf autres en prolongations sur 55 matchs, soit 83 points. L’Avalanche se place première des buts marqués (3,84 en moyenne) et première avec le moins de buts cédés (2,42 en moyenne). Seuls les joueurs du Tampa Bay Lightning arrivent à suivre le mouvement. Eux aussi à 55 matchs, ils ont récolté 78 points grâce à 37 victoires également et des statistiques de buts marqués et cédés à la poursuite de celles du Colorado - 3,55 et 2,51 en moyenne respectivement. Qui va donc remporter le Trophée des présidents, récompensant l’équipe avec le plus de points en saison régulière ?



Notons les présences du Seattle Kraken, des Anaheim Ducks, des Pittsburgh Penguins, des Detroit Red Wings, des Montreal Canadiens ou encore des New York Islanders et des Boston Bruins, au sein des positions en lice pour les playoffs.



En bas de la ligue pointent les Vancouver Canucks, les St. Louis Blues et les New York Rangers. Si les espoirs de playoffs sont de plus en plus loin, l’attention pour ces équipes se tourne dorénavant vers le repêchage et les noms, entre autres, de Ivar Stenberg et Gavin McKenna. (Ce dernier est actuellement sous le coup d’accusations graves et encourt plusieurs dizaines d’années de prison, ce qui compromet la suite de sa carrière sportive).



Quinn Hughes, le Wild lui colle à la peau



S’il y a bien un échange qui a fait trembler la NHL en fin d’année dernière, c’est celui-ci. Le 12 décembre dernier, Quinn Hughes, alors capitaine (!!) des Vancouver Canucks, a été échangé et est revenu sur sa terre natale. Il avait commencé sa carrière de l’autre côté de la frontière, côté américain. Plusieurs équipes s’étaient montrées intéressées pour acquérir le défenseur de 26 ans mais personne n’a su proposer autant aux Canucks que Bill Guerin, manager général du Minnesota Wild et accessoirement aussi celui de l’équipe nationale américaine. Le gagnant du Trophée Norris 2024 a donc rejoint ses compatriotes Marcus Foligno, Matt Boldy et Brock Faber, entre autres, et un certain Kirill Kaprizov. La direction est claire : décrocher une place en playoffs jusqu’à, pourquoi pas, être prétendant à la Stanley Cup.







De son propre aveu et malgré un premier but dès sa première apparition en vert, il aura fallu à Hughes quelques matchs d’adaptation. Associé à Faber sur le premier duo défensif et aligné sur le premier power play, le joueur né en Floride a tout de même su très vite montrer ce qu’il pouvait apporter. Par exemple, grâce à sa maîtrise du palet, Hughes réussit à transformer l’offensive de toute l’équipe. D’ailleurs, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur les 26 derniers matchs, donc depuis son arrivée, le Wild est classé second en termes de buts marqués par match et de powerplay (contre la 25e et 10e place pour les deux catégories respectives sans Hughes.)







Mais ce n’est pas tout : Hughes ne cesse de faire tomber les records ! D’abord les siens, puisqu’il a enregistré, (contre les Columbus Blue Jackets le 18 décembre), son temps de glace total le plus long en un match, soit 32 minutes 02). Il mène maintenant la ligue en temps de glace moyen par match avec 27 min 52 de jeu en moyenne.

Puis, les records de la franchise. Quinn Hughes est devenu le premier joueur de l’histoire du Wild avec cinq matchs à trois points ou plus, en une saison. Avec ses 10 matchs pré-JO où il a enregistré au moins une assistance, l’ancien joueur de l’Université du Michigan s’est emparé du record de franchise de matchs de suite avec au moins une assistance. Comme s’il en fallait plus : cela veut aussi dire qu’il a réalisé 10 matchs de suite à au moins un point, un record pour un défenseur de la jeune franchise. Tout cela alors qu’il n’a pris part, pour rappel, qu’à 26 matchs pour l’équipe de Saint Paul.



Enfin, pour confirmer son empreinte dans la ligue, il est devenu le troisième défenseur le plus rapide à atteindre les 400 aides en carrière. En effet, depuis son arrivée au Wild, le jeu de Quinn Hughes se débride au sein d’un groupe qui est ambitieux. Le défenseur comptabilise 34 points dont 31 assistances - avec son début de saison à Vancouver, il détient 57 points au total.



Par contre, fans et autres spécialistes ont aussi remarqué les quelques chutes du joueur, que ce soit à l’échauffement ou lors des matchs. Des sources du média The Athletic auraient indiqué que Hughes jouerait avec une blessure du bas du corps. Si aucune communication officielle n’a été faite par le Wild, cela pourrait expliquer les mésaventures du joueur.



Quinn Hughes jouera ses premiers Jeux Olympiques dans quelques jours aux côtés de son frère Jack, attaquant aux New Jersey Devils.



Janvier 2026, un nouveau record de hat trick pour la ligue



Plus tôt ce mois-ci, on vous parlait déjà du nombre astronomique de tour de chapeau que les NHLers avaient enregistré. Et bien, ils n’ont pas décidé de ralentir le rythme ! 31 hatty depuis le premier janvier, un record dans l’histoire de la ligue pour un mois calendaire depuis décembre 1985 ! Il y a un peu plus de 40 ans donc. Sur son site, la NHL souligne quelques points saillants de ces derniers 31 jours.



Parmi ceux-ci, elle rappelle que le New York Ranger, Mika Zibanejad, est le seul joueur à plusieurs tours de chapeau ce mois-ci, que les Buffalo Sabres et les Edmonton Oilers ont trois hat tricks chacuns ou encore que les fans ont pu profité de quatre hatty de la part de défenseur et trois d’un rookie. C’est d’ailleurs Charlie Coyle des Columbus Blue Jackets qui a inscrit les trois derniers buts de cette série historique !

Direction la Cité des Anges pour Panarin !



Le pain est tout frais ! Le 4 février, les Rangers de New York ont officiellement échangé leur attaquant Artemi Panarin (surnommé Breadman ou l’homme-pain”) aux Kings de Los Angeles.



Les Rangers, aujourd’hui au fond du trou, à la place du classement général et derniers de la section métropolitaine ont accepté de se séparer de leur meilleur pointeur de 34 ans, qui arrivait à la fin de son contrat. La contrepartie ? Un mélange de jeunesse et de choix de repêchage soit : Liam Greentree, un espoir de premier plan (choix de 1ère ronde en 2024). Un choix conditionnel de 3e ronde en 2026 (qui peut devenir un choix de 2e ronde si les Kings passent un tour de séries). Un choix conditionnel de 4e ronde en 2028.

Panarin is an LA King! 🍞



Plages, pirates et cocotiers : NHL Stadium Series 2026



Conclu il y a une semaine, le tournoi marquait la fin du mois du hockey dans cet état américain où la glace n’est pourtant présente que dans les verres. Un peu comme pour le Winter Classic, l’ambiance était plutôt tropicale. Le match a eu lieu au Raymond James Stadium de Tampa. Pour renforcer l’ambiance de piraterie, la patinoire était entourée d'un design géant représentant une carte au trésor.



Le duel a été à la hauteur de la mise en scène, terriblement tendu avec une remontada qu’on ne s’attendait pas à voir venir. Les Bruins avaient ouvert le score et menaient 4 à 0, et se sont fait rattraper puis battre par les locaux aux tirs de barrage.

Le match, qui se faisait en extérieur, a aussi été le théâtre d’un deuxième combat entre goalies. Jeremy Swayman quitte son cercle bleu pour aller chercher son collègue russe Andrei Vasilievsky, qui prend le temps de se recoiffer après avoir enlevé son casque et d’aller cogner celui que l’on connaissait jusque-là pour son caractère jovial et calme.







The Battle of Florida : sens figuré et sens propre



Toujours en Floride, et comme à chaque fois que l’équipe de Tampa rencontre les Panthers, le match tourne à la catastrophe. Dernier match avant la pause des JO, l’épisode du 5 février restera dans les mémoires comme un fiasco final né, entre autres, de la frustration des Panthers, écrasés 6-1. Vasilevskiy a été impérial avec 33 arrêts mais il n’y avait que ça de propre dans ce match où les locaux ont pris, en tout, 81 minutes de pénalité, et les visiteurs, 66, pour un total de 147.



Même l'entraîneur des Panthers, Paul Maurice, a été expulsé du match par les arbitres après avoir protesté de manière trop véhémente lors d'une échauffourée. Mais rien n’y fera car Tampa a gagné deux fois sur les trois affrontements avec les Panthers. En parlant de Vasilievsky, on retrouve en ce moment le gardien des grandes heures que l’on a connu du il y a trois-quatre ans, celui qui méritait son surnom de “Big Cat” du fait de ses réflexes impressionnants et de sa souplesse. Depuis le 18 décembre, il n’a perdu en temps réglementaire qu’une seule fois mais a gagné 16 fois. Il en est à deux blanchissages cette saison et une moyenne de 91,95% d’arrêts. On espère le voir reparti pour une performance de saison à l’exemple de celle de la saison 2020-2021 qui, bien que tronquée, l’avait vu blanchir 10 fois en 65 matchs pour terminer avec un pourcentage de presque 93%... Voilà qui laisse rêveur…

Les infos de la semaine : Jonathan Huberdeau des Calgary Flames subira une opération à la hanche en mars prochain. La saison de l’attaquant de 32 ans se termine sur un but lors de la victoire de son équipe, 4 à 3, contre Edmonton et un total de 25 points. C'est la fin de sa saison. Cette semaine, Samuel Blais des Montreal Canadiens a été placé au ballotage par son équipe. Comme personne ne l’a réclamé, l’attaquant canadien de 29 ans a donc été cédé aux Rockets de Laval en AHL. Grosse suspension de Caleb Jones : le défenseur des Penguins de Pittsburgh a été suspendu pour 20 matchs sans salaire, le 4 février dernier. La raison a été annoncée par les autorités de la ligue : le joueur a enfreint les termes du programme de substances améliorant les performances. Pour la faire courte, il s’est dopé. Bien qu'il affirme ne pas avoir utilisé de substance interdite intentionnellement et arguant un traitement médical, Jones a accepté la suspension. Macklin Celebrini a dépassé les 80 points en saison. Parti en ce moment même en Italie pour participer aux JO, le jeune talent a déjà accompli, à l’échelle de la ligue un exploit qui le place dans le club très select des adolescents (entendons par là, les teenagers, les “moins de 20 ans”). Il vient en effet de marquer son 143e points avant que son âge ne prenne un 2 comme premier chiffre. Né le 13 Juin 2006, à une date qui d’ailleurs sent bon la coupe Stanley, il lui resterait potentiellement environ 5 moins pour atteindre le seuil terrible détenu par Crosby avec 222 points. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NHL Public Relations (@nhlpr)



Le bêtisier

Mais qui a ramené cet oiseau ? Joli geste de Bo Horvat qui a préféré ralentir et mettre en danger son action plutôt que de pulvériser le petit animal retrouvé piégé, on ne sait pas trop comment, sur le terrain. Les réseaux du club ont par la suite communiqué sur le sauvetage de l’oiseau qui s’est remis de ses émotions fortes.







Où est ce foutu palet ? Dans le patin de Nikolaj Ehlers !









Remis à sa place par sa propre audace, le goalie Bobrovsky, parti à l’aventure à des kilomètres de son filet, a laissé passer un but honteux.







Et puisqu’on en est aux petits moments gênants, et comme quoi, tout arrive, même au meilleurs, Eichel, flamboyant dans son or de Vegas, s’est cassé la figure en rentrant au banc !



