CLASSEMENT A peine de mieux pour Genève et Fribourg qui sont montés d’une place, profitant du fait que Langnau vient de perdre trois fois d’affilée, blanchi par trois équipe différentes (dont la dernière de la ligue), encaissant 9 buts mais n’en marquant aucun.

Zürich, Lausanne, Davos, un, deux, trois, rien ne change. Toujours les mêmes, pas de changement à l’horizon. Pourtant, l’écart se creuse tout de même un peu, notamment pour Lausanne, un peu plus en danger qu’avant, ayant perdu violemment (2-7) contre Berne, le 01/11. Le club de Davos quant à lui continue sur sa belle lancée sans défaite, à seulement deux points derrière l’équipe des lions francophones.







AJOIE

Pi-Ed & Greg débarquent Du renfort, enfin ! Pierre-Edouard Bellemare (39 ans) revient en Europe, après plusieurs années en LNH (Philadelphie, Las Vegas, Colorado, Tampa et Seattle, 153 pts en plus de 700 matchs). Il a également porté haut le maillot Tricolore, et soulevé quelques trophées. Il a été intronisé dans le temple de la renommée du hockey français en 2017. 𝐔𝐧 𝟖𝐞 𝐞́𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐚𝐮 𝐇𝐂𝐀 🇫🇷



Pierre-Edouard Bellemare va poser ses valises la semaine prochaine à Porrentruy.

Il apporte avec lui une immense expérience, riche de notamment 785 matchs de NHL. 🔥 pic.twitter.com/ww69UhXm6T — Hockey-Club Ajoie (@HC_Ajoie_off) October 31, 2024 Aussi, le HCA a trouvé son coach ! Il était temps, l’absence de tête maitresse au banc se faisait largement sentir. Le club jurassien n’a pas décollé de la 14e place depuis le début du championnat. Il a trouvé son coach donc : il s'agit de l'ex-entraîneur-chef du HC Lugano: Greg Ireland (1965). Après plusieurs saisons entre la Deutsche Eishockey Liga, la National League, l'ICEHL (ligue intra-européenne), puis en KHL, il revient en Suisse. En 2023-2024, il était assistant-coach de l'équipe nationale d'Irelande dans le cadre de la Development Cup de l'IIHF. Il a également officié à Kunlun, pour l'équipe nationale chinoise en 2022-2023. Le Canadien sera disponible à la bande dès le jeudi 7 novembre.

Bellemare et Ireland ont chacun paraphé une entente pour la saison 2024-2025.



KLOTEN

La confiance règne L'entraîneur-chef du EHCK voit son contrat être prolongé préventivement. En effet, Lauri Marjamäki donne satisfaction aux Aviateurs et son engagement est prolongé jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. Le club zurichois peut compter sur le Finlandais, et ses assistants Kimmo Rintanen et Benjamin Winkler durant encore plusieurs mois. La chose semble être bonne puisque le club a cette semaine gagné pas moins de 3 places au classement. En battant Fribourg le 31/10 et Lugano le 02/11. En battant Fribourg, ils ont battu l’un de deux clubs ayant réussi à battre le leader zurichois. L’autre étant… Eux même. Chapeau bas tout de même.

LUGANO

Il faut que ça s'arrête !

D'une part, chez les gardiens, Joren van Pottelberghe, touché à la cheville il y a quelques semaines, sera absent pour environ quatre mois, soit jusqu'à début février 2025. Chez les joueurs, Giovanni Morini (blessé au fémur) est désormais absent à durée indéterminée. Calvin Thürkauf peut reprendre la glace. Une période de trois semaines sera observée, avant de le réintégrer dans l'équipe du HCL. Santeri Alatalo reviendra après la pause internationale. (= période pendant laquelle les équipes nationales se rassemblent pour participer à des tournois internationaux, comme la Coupe Karjala ou l'Euro Hockey Tour. Pendant cette période, les joueurs des clubs suisses de la LNA et de la LNB sont souvent appelés pour représenter leur pays. Cette pause permet également aux clubs de faire le point sur leur saison, de se préparer pour les matchs à venir et de renforcer leur effectif si nécessaire. C'est aussi un moment pour les joueurs de se reposer et de récupérer de leurs blessures).

Compte tenu de cette situation - et en prévision de la saison prochaine - l'helvético-thaïlandais Liekit Reichle (19 ans) - prêté par le EHC Biel-Bienne - est à disposition de Luca Gianinazzi jusqu'à la fin de la saison 25-26. Le Zürichois a fait ses premières classes dans les rangs des ZSC Lions, avant un passage outre-Atlantique (en WHL) et le retour en Suisse, à Bienne. Aussi, l'ex-portier du EHC Olten Dominic Nyffeler (32 ans) jouera avec le maillot Bianconero jusqu'au 31 janvier 2025, afin de pallier à l'absence de Van Pottelberghe. Actuellement, Lugano peut compter sur plusieur derniers remparts: Alessio Beglieri, Remo Giovannini, Adam Húska, Dominic Nyffeler, en plus de Niklas Schlegel.



ZUG Elia Riva manquera un moment

Il avait attiré l'attention en raison de ses performances impressionnantes cette saison, avec 5 buts et 5 assistances. À la suite d'un duel durant le match du 29 octobre contre Ambri, Elia Riva a été touché au haut du corps. Selon des examens complémentaires, il sera absent pour plusieurs semaines.

Selon les informations du Blick, le défenseur de 26 ans - qui arrive au bout de son contrat - intéresse plusieurs clubs de National League. En effet, le Genève-Servette HC et le HC Lugano sont sur son dossier. ZOUG – Elia Riva sera absent plusieurs semaines

https://t.co/t4rlyD7XjR — Planète Hockey (@PlaneteHockeyco) November 4, 2024



GENEVE

Des indices sur le pourquoi du naufrage. Ce sont les absence qui font tache. Déjà : pas de gardien. Enfin, si, mais peu. (Des matchs en cage vide… quand même pas). C’est Raanta qui goale, Mayer et Descloux étant blessés, mais voilà qui est peu pour une si grosse équipe. Lors des dernières parties d'avant-pause face, Raanta était secondé par le U20, Nassim Jaafri-Hayani.

Un petit nouveau est venu s’ajouter dans les lits de l’infirmerie. Le défenseur suédois Theodor Lennström a subi une blessure au bas du corps lors du match contre Bienne le 29 octobre 2024. Les examens complémentaires ont révélé qu'il sera absent pendant trois à quatre semaines. Cette absence est un coup dur pour l'équipe : Lennström est un joueur important avec 6 assistances en 11 matchs cette saison. Theodor Lennström à nouveau sur la touche pour longtemps https://t.co/kR1LWMwe1S pic.twitter.com/mcWkAWsUKy — SwissHabs (@SwissHabs) November 1, 2024

Voici tout de même une bonne nouvelle pour le groupe Grenat: le défenseur international finlandais, Vili Saarijärvi (actuellement à Langnau avec 116 matchs, 81 points actuellement) rejoindra l'équipe dès la saison prochaine.

FRIBOURG

Sur plusieurs pistes mais pour le moment pas celle du succès À défaut de trouver un joueur étranger dans l'immédiat, Fribourg-Gottéron sonde le marché pour la prochaine campagne. En effet, treize joueurs arrivent en fin de contrat, dont plusieurs cadres. Yannick Zehnder (Zürich, attaquant, 8 buts et 7 assists la saisons dernière) est dans les dossiers du directeur sportif, Gerd Zenhäusern.

Il y avait jusqu’il y a quelques heures également Vincent Praplan (Genève-Servette, attaquant, 43 points il y a 2 ans, 23 l’année dernière) mais celui-ci a pris sa décision et bien de signer pour quatre ans de plus. Dans les départs, Sandro Schmid est en "discussions avancées" avec le SC Bern, actuellement.

ZOOM SUR BERNE



Quelques-uns oublient encore que c’est bien Berne qui est capitale de Suisse. Ancienne, médiévale même, cette capitale date du XIIe siècle et certains vestiges subsistent encore. Son centre historique est notamment inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville est située sur une péninsule et est entourée par la rivière Aar. L’ours est le symbole de Berne (Ours = Bär en allemand), premier animal tué à la chasse par le fondateur de la ville. L’ours est donc naturellement aussi le symbole du club de hockey. On dit que le diable se cache dans les détails mais le hockey aussi. Et vous observez bien la langue de l’ours dans le logo de l’équipe….

Berne étant germanophone, le club se nomme le SC Bern, SC pour Schlittschuh Club Bern ou club des patineurs de Berne. Il a été fondé en 1930 et a remporté le championnat de Suisse de la LNA 16 fois. Leur dernier titre remonte à la saison 2019-2020. Le SC Bern est à l’heure actuelle, comme depuis plusieurs années, le club qui attire le plus de spectateurs lors de ses matchs à domicile, à la PostFinance Arena, qui d’ailleurs a la plus grosse capacité d’accueil avec, officiellement 17'031 places. Son record d'affluence a eu lieu durant un match de finale face à Fribourg-Gottéron, en 2013, atteignant 17'131 spectateurs.