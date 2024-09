Hockey sur glace - NHL : National Hockey League - AHL Bientôt la reprise - NHL 2024/2025 - Les lecteurs ont la parole - US/Canada, Hockey Hebdo Roxane Gindre le 18/09/2024 à 15:51 Tweeter La saison de National Hockey League commencent bientôt !



Le premier palet tombera le Vendredi 4 octobre à Prague dans la cadre des Global Series et opposera les Devils du New Jersey aux Sabres de Buffalo.



Le 8 octobre, reprise des hostilités sur le sol nord-américain avec une première journée à trois matchs :







(tenants du titre) vs Saint-Louis Blues vs Seattle Kraken

vs Chicago Blackhawks vs Hockey Club de l'Utah (anciennement Arizona Coyotes relocalisée) SONDAGE

Après deux années de NHL publiées du HH, il est temps de laisser la parole aux lecteurs.

Si vous avez suivi les précédentes saisons, il vous est possible de donner votre avis sur les informations qui vous intéressent en particuliers ainsi que d'éventuelles suggestions.



